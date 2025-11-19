木村拓哉罕談家事：宣布婚訊，見女兒男友啟動動物本能反應

歡迎回來

29
十一月
TEXT:wong lin lin rachel

　　日本萬人迷木村拓哉早前53歲生日，仍然馬不停蹄工作，近日他接受朝日電視台《有働Times》女主播有働由美子訪問，罕談當年轟動一時的婚訊，當日被批婚姻會影響星途，至今卻印證無損其受歡迎程度。節目中重提往事，他無悔公布婚訊。已成為兩位女兒的爸爸，更公開講若見到女兒的男朋友，將會以甚麼反應對待。

 

Read more：木村拓哉助101歲人瑞達成願望：驚喜現身拉麵店，直升機送仙台演唱會，重拾少女心

 

　　剛53歲的木村拓哉與同是90年代人氣偶像歌手工藤靜香結婚後，育有兩女兒大女心美及孻女光希。1991年跟中居正廣、稲垣吾郎、森且行、草彅剛、香取慎吾組成男團SMAP，當年一直盛傳他與工藤靜香秘密譜出姊弟戀，直至2000年，木村拓哉在演唱會後突然召開記者會宣布婚訊，更承認工藤靜香未婚懷孕。這段婚姻一直不被看好，並遭到大批木村拓哉粉絲反對。

 

木村拓哉罕談家事，不想偷摸度日宣布婚訊，自爆見女兒男友啟動動物本能反應

 

　　日前，木村拓哉接受朝日電視台《有働Times》女主播有働由美子訪問，罕談當年宣布結婚時轟動日本藝能界，他無悔公布消息，認為不能偷偷摸摸過日子及不想一直對粉絲說謊：「那個時候沒有不公開的選擇吧，總覺得到哪裏都無法抬頭挺胸，對她也是一樣的感覺。反過來說，如果在那個時候選擇不舉行（記者會），反而會對粉絲很失禮，像持續說謊一樣，感覺更奇怪。」

 

木村拓哉罕談家事，不想偷摸度日宣布婚訊，自爆見女兒男友啟動動物本能反應

木村拓哉罕談家事，不想偷摸度日宣布婚訊，自爆見女兒男友啟動動物本能反應

 

　　木村拓哉當年的人氣並未受婚事所影響，廣告合約不斷，仍然是日劇的收視保證，2001年演出的《HERO》，曾創下平均收視率破30%紀錄，改寫富士電視台當時該時段只能播映愛情劇的定律。他至今仍然在日本藝能界屹立不倒，不同年代的女性見到她仍然心動尖叫。

 

木村拓哉罕談家事，不想偷摸度日宣布婚訊，自爆見女兒男友啟動動物本能反應

木村拓哉罕談家事，不想偷摸度日宣布婚訊，自爆見女兒男友啟動動物本能反應

 

　　木村拓哉身為兩女之父，父女間感情很好，兩女兒亦已經長大，各有發展，大女心美早前被日本傳媒影到疑與29歲日本排球運動員小川智大秘密拍拖兩年。訪問節目中木村拓哉被問到，若女兒帶男朋友「見家長」，他的反應會如何？他坦言：「我不知道會有甚麼反應，要到時才知道，但相信跟其他爸爸也一樣，我想第一個反應是『嘖』（不屑），是甚麼人呀？應該用動物本能去觀察。」兩女兒曾表示將來結婚，自己的丈夫要比父親更靚仔才嫁，他聽到已經心甜高興。

 

　　

Tags:#影視娛樂#娛樂新聞#木村拓哉#工藤靜香#木村心美#木村光希#結婚
93歲胡楓計劃明年再開個唱，永不言休每天堅持步行強健身體
93歲胡楓計劃明年再開個唱，永不言休每天堅持步行強健身體
