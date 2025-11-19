歡迎回來

冬至盆菜︱大家樂鮑魚花膠盆菜早鳥76折送葡撻，一粥麵送鹽焗雞＋現金券
美食情報
美食優惠

冬至盆菜︱大家樂鮑魚花膠盆菜早鳥76折送葡撻，一粥麵送鹽焗雞＋現金券

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:大家樂、一粥麵

　　大家忙於迎接聖誕之時，不要忘記準備冬至聚餐，正所謂「冬大過年」當然要同屋企人歎返個盆菜好好聚一聚，今年大家樂及一粥麵都推出冬至盆菜早鳥優惠，大家樂盆菜早鳥76折，而一粥麵鮑魚佛跳牆盆菜更送鹽焗雞滋味升級，即睇優惠詳情。

 

　　先講大家樂冬至盆菜系列主要有三款，鮑魚花膠海參福袋盆菜 （6位 / 10–12位用） $898起，用料極盡講究，採用李錦記「蠔皇極品鮑魚」（6隻/12隻） 原罐奉上，配搭原條海參、花膠等共十九款珍饈食材，滿滿海味精華。鮑魚福袋燒味大盆菜 （10–12位用） $798起，則用上蠔皇極品鮑魚（12隻）原罐奉上，配上經典燒味、黃金福袋等十九款上乘食材，豐儉由人。

 

 

冬至盆菜︱大家樂鮑魚花膠盆菜早鳥76折送葡撻，一粥麵送鹽焗雞＋現金券

 

　　抵食之選有福袋燒味盆菜 （6位用） $528起一次過歎齊十八款惹味佳餚，小家庭聚餐啱晒，有齊黃金福袋、茄汁中蝦、燒味拼盤等經典滋味。

 

 

冬至盆菜︱大家樂鮑魚花膠盆菜早鳥76折送葡撻，一粥麵送鹽焗雞＋現金券

 

冬至盆菜宴 額外三重賞

 

優惠一：12月15日前預訂並訂購滿$800或以上，即送一哥QQ葡撻 （6件禮盒裝）

優惠二：Club 100會員專享，訂購滿$1,200或以上送$50大家樂現金券

優惠三：訂購滿$2,000或以上，可享免費送貨服務或選分店自取送$200現金券

 

 

冬至盆菜︱大家樂鮑魚花膠盆菜早鳥76折送葡撻，一粥麵送鹽焗雞＋現金券

 

　　略嫌一個盆菜唔豐富，可以考慮6-8人家家歡聚盆菜宴 $698起，套餐包括福袋燒味盆菜、 XO醬蝦仁帶子炒飯、 無味精養生老火湯及特濃牛乳奶凍，有湯有飯有甜品大滿足，更可$288 更可升級盆菜至【鮑魚花膠海參福袋盆菜 （6位用）】。

 

冬至盆菜︱大家樂鮑魚花膠盆菜早鳥76折送葡撻，一粥麵送鹽焗雞＋現金券

6-8人家家歡聚盆菜宴 $698起套餐包括：福袋燒味盆菜、 XO醬蝦仁帶子炒飯、 無味精養生老火湯、特濃牛乳奶凍，或加$288 更可升級盆菜至【鮑魚花膠海參福袋盆菜 （6位用）】

 

　　除此之外，大家庭可以揀10-12人五福臨門盆菜宴 $1398起，套餐包括鮑魚福袋燒味大盆菜、珍珠鮑魚竹笙仿翅、惹味小食拼盤、XO醬蝦仁帶子炒飯、法式馬卡龍， 加$388 更可升級盆菜至【鮑魚花膠海參福袋盆菜 （10-12位用）】

 

冬至盆菜︱大家樂鮑魚花膠盆菜早鳥76折送葡撻，一粥麵送鹽焗雞＋現金券

10-12人五福臨門盆菜宴 $1398起，套餐包括鮑魚福袋燒味大盆菜、珍珠鮑魚竹笙仿翅、惹味小食拼盤、XO醬蝦仁帶子炒飯、法式馬卡龍， 加$388 更可升級盆菜至【鮑魚花膠海參福袋盆菜 （10-12位用）】

 

　　如果唔夠食，還可以優惠價多達10款節慶小食，聚餐更豐富， 精選推介 五層脆腩燒味拼盤（2.5磅）加配價$298、 珍珠鮑魚竹笙仿翅（5磅）加配價$238、 雙色雞翼（32隻） 加配價$238、惹味小食拼盤 （30件）加配價$298。

 

 

冬至盆菜︱大家樂鮑魚花膠盆菜早鳥76折送葡撻，一粥麵送鹽焗雞＋現金券

 

大家樂冬至盆菜早鳥優惠

 

　　即日起至12月15日前預訂，訂購滿$800或以上送一哥QQ葡撻 6件禮盒裝，大家樂 Club 100 會員專享 訂購滿$1,200或以上，再送$50大家樂現金券。 訂購滿$2,000或以上可享免費送貨服務一次 或選擇分店自取送$200現金券。

 

訂購日期： 即日起至2026年1月2日

取貨日期： 2025年11月11日至2026年1月4日

eatCDC 訂購：https://bit.ly/4oZc8jL 

 

一粥麵  鮑魚佛跳牆盆菜送鹽焗雞

 

　　一粥麵亦推出寓意團圓的鮑魚佛跳牆盆菜，方便大家同屋企人齊齊慶祝團圓節日，早鳥預訂仲送送鹽焗雞及$50現金券，抵上加抵！想食得飽肚，推介預訂冬至鮑魚佛跳牆盆菜（6人套餐），包括鮑魚佛跳牆盆菜（6位用） 、紅燒花膠肉絲素翅（4磅）及臘味糯米飯（2磅），飯都唔使自己煮，早鳥訂購仲送鹽焗雞一隻，早鳥優惠 $1,088 （原價$1,555） 。

 

 

冬至盆菜︱大家樂鮑魚花膠盆菜早鳥76折送葡撻，一粥麵送鹽焗雞＋現金券

 

　　或者，預訂冬至鮑魚佛跳牆盆菜（6人份）即送鹽焗雞半隻，早鳥優惠$798 （原價$1,140）。如果大家庭聚餐，不妨考慮以優惠價加配美食︰紅燒原隻豬手 $58、原隻皇子乳鴿 $48 （1隻） / $88 （2隻）、揚州炒飯（2磅） $98、臘味糯米飯 （2磅） $98、枝竹羊腩煲（1磅）配唐生菜 $198等等。凡於11月12日至12月20日期間購買盆菜（五福臨門除外），即可獲贈一粥麵$50現金券乙張，手機訂購再送零系可樂6罐。每店每日名額有限，凡於下午5時前成功付款，最快可於翌日取貨。

 

冬至鮑魚佛跳牆盆菜（6人套餐）

鮑魚佛跳牆盆菜（6位用） ＋紅燒花膠肉絲素翅（4磅）＋臘味糯米飯（2磅）＋送鹽焗雞（一隻）

價錢︰早鳥優惠 $1,088 （原價$1,555）

早鳥優惠期間：11月12日至12月20日

冬至鮑魚佛跳牆盆菜（6人份）送鹽焗雞（半隻）

價錢︰早鳥優惠$798 （原價$1,140）

早鳥優惠期間：11月12日至12月20日

取貨日期：12月12日至12月26日（共15日）

取貨時間：3-7pm

 

　　凡訂購冬至鮑魚佛跳牆盆菜一客，即可加配以下食品：

 

•    紅燒原隻豬手 $58

•    原隻皇子乳鴿 $48 （1隻）／$88 （2隻）

•    揚州炒飯（2磅） $98

•    臘味糯米飯 （2磅） $98

•    枝竹羊腩煲（1磅）配唐生菜 $198

•    於11月12日至12月20日期間購買盆菜（五福臨門除外），即可獲贈一粥麵$50現金券乙張

•    手機訂購送零系可樂6罐

https://bit.ly/SSPoonChoiOrderNow 

 

