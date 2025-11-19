歡迎回來

中美元首上月30日在韓國釜山舉行了短暫的「習特會」，美國總統特朗普會後表示，雙方沒有談到涉台問題。然而就在一周後，日本新任首相高市早苗就在國會發表了升級版的「台灣有事論」，嚴重激化了中日緊張關係。
國際評論

高市有備而來，日本核武闖關

政經范局
范強
政經范局

　　中美元首上月30日在韓國釜山舉行了短暫的「習特會」，美國總統特朗普會後表示，雙方沒有談到涉台問題。然而就在一周後，日本新任首相高市早苗在國會發表了升級版的「台灣有事論」，嚴重激化了中日緊張關係。

 

　　短短一周時間，特朗普的避談台灣，和高市的衝出台前，難道僅僅是一次巧合嗎？高市拿台海做文章，主動升級中日緊張情勢，無非有兩大可能：一是高市「下剋上」，在沒有獲得美方開綠燈的情況下擅自對中國「開火」，其直接作用就是破壞中美兩國元首預期在明年上半年進行的正式互訪。

 

　　但這個可能性幾乎為零。原因在於，以日本戰敗投降後對美國的依附和從屬關係，以及高市不久前對到訪的特朗普「小鳥依人」的親熱畫面來看，高市只是對亞洲鄰國強硬，但也還不至於膽大到自把自為，破壞美國的地區以至全球戰略。

 

　　那麼，高市是一時口快？也不太可能，作為一名在上世紀90年代就已打滾於國會，並出任過總務、經濟再生、通商產業等多個部門大臣及次官職務的日本資深政客，高市有可能在布局過程中對外秘而不宣，但犯下「一時口快」這種低級錯誤的可能性是非常低的。

 

高市有備而來，日本核武闖關

高市早苗拋出「台灣有事論」，為軍國主義復辟鋪路。（美聯社）

 

高市凌晨3點開會所為何事？

　　

　　回想起來，就在高市發表「台灣有事論」那天，她凌晨3點即召集幕僚開會，令外界譁然，認定她是個不懂體恤員工的「工作狂」。其實她在忙甚麼？高市恐怕很清楚她即將在中日關係間掀起一波巨浪，正在爭分奪秒推敲和預判每一步棋。

 

　　因此，有關「台灣有事論」的發表，與其說是高市隨心而發，倒更可能是精確算計，有的放矢。事實上，高市從參加自民黨黨魁選舉，到發表「台灣有事論」，每一個時間點都經過仔細選擇。

 

　　例如她故意在「九一八」當天，在國會正式宣布參加黨魁選舉，以表明其「日本自九一八事變後的所有戰爭，都是出於自衛」的極右翼政治立場。到了本月7日，新任農相鈴木憲和在參加內閣會議後宣布，中國在時隔兩年多來，首次恢復日本海產入口。

 

　　這天正是高市凌晨3點忽然開會的那天，一個小小的啟發——此時美國正是白天工作之時。她那麼勤政，當然不會漏掉中國恢復日本海產入口的消息，而且也肯定會了解北京此舉釋放的善意——2023年8月，日本自民黨岸田內閣單方面決定啟動福島第一核電站的核污水排海，中方自此禁止日本海產入口。不過，基於石破茂出任日揆後，雙方關係有所改善，北京才決定對日方作出重大讓步，恢復部分日本海產入口。

 

　　石破茂為中日關係改善帶來了一線契機，怎料他在位僅一年就被黨內逼宮下台。就在中方恢復輸入部分日本海產這天，高市出席國會眾院預算委員會質詢環節時，卻發表了嚴重侵犯北京底線的言論，稱：「一旦台海爆發衝突，日本將可能認定為存亡危機事態，進而啟動集體自衛權。」

 

高市有備而來，日本核武闖關

特朗普總統訪問日本期間，向高市的擴軍計劃開綠燈。（美聯社）

 

「大統領」向日本右翼派糖？

　　

　　高市敢於打破日本自民黨歷任政府在台海問題上的戰略模糊，主動升級中日緊張情勢，較為可能的原因，是得到了美方開出的綠燈。特朗普上月底訪問日本，與高市「卿卿我我」，回看那天高市的雀躍之情，想來是從「大統領」手中，得到了一枚期盼已久的「糖果」。

 

　　這枚糖果是甚麼？就在高市發表「台灣有事論」、主動激化中日矛盾之後，所謂日本「政府消息人士」開始向媒體吹風，稱高市認為「無核三原則」中的「不運進核武器」規則，有可能削弱美國核保護傘的阻嚇力，因此計劃在2026年底之前，完成對「無核三原則」的修訂。

 

　　所謂「無核三原則」，是日本針對核戰略問題的基本國策，即「不擁有、不製造、不運進」核武器，而日本現行國家安保戰略寫明「堅持無核三原則的基本方針今後也不會改變」。按照日本政府消息人士的說法，為了實現美國核武器的進駐，高市有意將整個「無核三原則」改寫。她會改到甚麼程度？

 

　　由此，高市拋出「台灣有事論」的來龍去脈就水落石出了——特朗普訪日，給高市派了一枚可改寫「無核三原則」的糖，後者欣喜之下全盤同意對美國的5500億美元投資，捱更抵夜炮製出日本因台海問題而陷入「存亡危機事態」的棋局，主動刺激中國作出強烈反應。

 

　　接下來，高市進則利用媒體文宣戰，渲染中國為區域安全的不穩定力量，為修改「無核三原則」製造藉口。事實上，不僅是日本官方媒體，甚至是美國的駐日大使、軍方高層和主流媒體也在為高市站台。

 

　　例如美國媒體在報道中日關係時，用的標題是：「中國升級對日本的爭吵，威脅進行經濟報復(China Escalates Japan Spat With Threats of Economic Retaliation)」。根據這個標題，配合西方媒體長期的仇華渲染，帶給西方公眾的印象顯然就是：「中國是麻煩製造者」。

 

高市有備而來，日本核武闖關

日方派出外務省司級官員金井正彰（左）赴北京「走過場」（互聯網）

 

軍國主義復辟的一次突破

　　

　　如果退一步，就算是特朗普言而無信，在日本的擁核道路上繼續開出紅燈，高市也透過這一波操作，實現了極右翼軍國主義復辟的一次突破，因為其「台灣有事論」明確說明了，日本在沒有外國入侵情況下，只要認定自身面對「存亡危機」，就可以發動對外戰爭。回顧歷史，日本對華發動九一八事變和全面侵華戰爭，哪一次不是以其「存亡危機」為理由？

 

　　這就是高市目前拒絕收回其言論的原因。她派出了一名外務省司級官員訪北京，對外做做對華「溝通」的樣子，而她卻更可能是「心如脫兔」，驚喜交加的等待著北京升級反應，以印證她的日本存亡之威脅，從而吹響軍國主義者發起總攻的號角。

 

　　就算這是一種冒險和瘋狂的行徑，高市也代表了整個日本的冒險和瘋狂，因為在她升級對華緊張態勢後，其民調支持度上升了5.5個百分點，達到了69.9%。高市究竟會不會像她的戰時軍國主義前輩般，在戰術上聰明，但在戰略上失智？這個所謂的「命題」，且交由日本人自己解答。

 

高市有備而來，日本核武闖關

外媒密切注視中國公民會否如常赴日旅行（資料圖片）

 

要把中國打回百年前？

　　

　　本文最後要指出的是，從當前日媒及台媒有關報道的網民回應來看，日本公眾及「皇民」對中國的看法還停留在百多年前。本文在此引用日本「脫亞入歐」時期文人小林愛雄的一段中國遊記，他於1908年在北京天壇一帶觀光時，有如下一段描述：

 

　　「祈年殿雄偉壯觀，只要塞給看門人一美元，他立即會撬下幾片瓦給你拿來。他們的眼中根本沒有國家，確切地說，或許根本沒有精力去考慮自己以外的任何事。如果來了數百個外國人，所有人都希望得到這裏的瓦，那麼屋頂會在瞬間被扒光。」

 

　　基於這種觀念，當中國向國民發出暫勿赴日本的勸喻後，日本和台島的媒體焦慮地關注著中國民眾是否仍會不顧一切照舊赴日。對於他們來說，把中國人打回百年前的「極端個人主義」狀態，願意為了一美元而扒光祈年殿的瓦片，是日本再次壯大的唯一機會。

