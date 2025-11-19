聖誕大餐2025︱千両聖誕外賣盛早鳥75折＋送清酒杯＋優惠券＋7折追加鱈場蟹腳

各位 party搞手注意，千両最近推出聖誕外賣盛早鳥優惠， 12月14日或之前優先預訂可享低至75折！人氣之作「原條直送魚鮮刺身盛」再譽歸來，原條魚鮮刺身盛更配以原盒魚子醬正，全新贅沢壽司聖誕盛又有冇興趣一試？會員惠顧任何聖誕外賣盛即可獲贈優惠券，消費滿指定金額送日本生肖清酒杯乙套，更可7折優惠價追加極上鱈場蟹聖誕盛。

千両今年推出多達15款聖誕外賣盛，嚴選新鮮直送漁獲與高質上乘食材，包括大吞拿魚腩、海膽、鯛魚及魚子醬等，美食均可於千両到店外賣自取或透過千両網上訂購平台預訂，並可於2025年12月4日起於全線千両分店取餐。凡透過千両網上訂購平台下單可更靈活安排取餐時間—最快20分鐘可於分店取餐（實際取餐時間或因店鋪營運情況而有所調整），亦可提早最多14天預訂鎖定檔期，輕鬆規劃節慶聚會。

千両聖誕外賣盛推介

極上聖誕派對盛（5至6位享用）- 極上聖誕派對盛適合大夥兒歡聚享用，包括極上刺身聖誕盛、極上壽司聖誕盛、炙燒壽司聖誕盛、海鮮刺身沙律配柑橘沙律汁及日本直送比利時朱古力蛋糕，並附送燦爛純米吟釀720ml乙枝，完美昇華節日歡慶派對。

極上聖誕派對盛（5至6位享用）優惠價 $1996.5

特上聖誕派對盛（3至4位享用）- 特上聖誕派對盛則是家庭或朋友温馨小聚的完美之選，包括特上刺身聖誕盛、特上壽司聖誕盛、海鮮刺身沙律配柑橘沙律汁，另附送日本直送比利時朱古力蛋糕乙個，為歡聚時刻增添甜蜜驚喜。

特上聖誕派對盛（3至4位享用）優惠價 $573

全新贅沢壽司聖誕盛亮相，以職人匠心演繹18款極致壽司，薈萃大吞拿魚腩海膽、松葉蟹蟹膏、魚子醬帶子等頂級食材，帶您領略職人對鮮味的創意搭配。備受喜愛的上壽司聖誕盛再度登場，一盒集齊22件職人嚴選人氣壽司，特別適合情侶及小團體在各款聖誕盛上的靈活搭配。

全新贅沢壽司聖誕盛優惠價 $426

人氣之作「原條直送魚鮮刺身盛」再譽歸來！原條魚鮮刺身盛更配以原盒魚子醬、肉質嫩滑的大吞拿魚腩和吞拿魚刺身、鮮甜爽嫩的赤海蝦刺身以及豐腴甘香三文魚，一次飽嚐多款魚鮮滋味，將以往僅限堂食的新鮮原條鮮魚刺身體驗，完整帶到聚會或家中派對。

原條直送魚鮮刺身盛優惠價 $534

卷物聖誕盛(26件) 優惠價 $240

千両聖誕外賣盛禮遇

2025年11月17日至2025年12月14日優先預訂千両聖誕外賣盛，千両及万両會籍尊享75折優惠，Mastercard持卡人可享有8折優惠，一般客戶亦可享有9折優惠；而於2025年12月15日至2026年1月1日期間預訂，千両及万両會籍尊享8折優惠，Mastercard持卡人可享有85折優惠。

千両網上訂購外賣自取限定，經網上訂購外賣自取單次淨費滿$1,200或以上（須惠顧至少一客聖誕外賣盛），即可免費獲贈日本生肖清酒杯乙套（款式隨機）。每套內附兩隻清酒杯，款式隨機並不設更換，包裝一經打開，恕不退換。數量有限，先到先得，送完即止。

日本生肖清酒杯乙套（款式隨機）

凡惠顧任何一款聖誕盛，尊享7折優惠價追加極上鱈場蟹聖誕盛，千両嚴選肉質飽滿的極上鱈場蟹腳，經蒸煮方式料理與急速低溫冷凍技術，完美鎖住肉質鮮甜。佐以千両特調蟹醋，令蟹肉鮮味層次倍增。解凍後直接品嚐原汁鮮味，或加熱後享用亦可。數量有限，售完即止。

極上鱈場蟹聖誕盛

千両會員惠顧任何聖誕外賣盛即可獲贈$80電子優惠券乙張，優惠券可於聖誕盛推廣完結後於堂食使用。優惠受條款細則約束。Mastercard持卡人及一般客戶單次消費滿$500或以上（需惠顧至少一客聖誕盛），即可登記千両會籍。

千両聖誕外賣盛 訂購及取餐日期

優先訂購時段享早鳥優惠低至75折

• 2025年11月17日至2025年12月14日期間預訂

• 千両及万両會籍尊享75折優惠，Mastercard持卡人可享8折優惠，一般客戶亦可享9折優惠。

一般訂購時段享低至8折

• 2025年12月15日至2026年1月1日期間預訂

• 千両及万両會籍尊享8折優惠，Mastercard持卡人可享85折優惠。

取餐時段：千両聖誕外賣盛可於2025年12月4日至2026年1月1日於香港全線千両分店取餐

千両網上訂購平台 https://order.sen-ryo.com.hk/xmas