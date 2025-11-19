歡迎回來

聖誕大餐2025｜aqua海膽帆立貝，胡同鮑魚餐，除夕派對早鳥$488起！
美食優惠
美食情報

聖誕大餐2025｜aqua海膽帆立貝，胡同鮑魚餐，除夕派對早鳥$488起！

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:wong lin lin rachelPHOTO:Aqua Restaurant Group

　　聖誕節即將來臨，Aqua Restaurant Group 多間餐廳推出節日大餐，聖誕佳節與三五知己於優美環境享受節日氣氛，還可以在熱鬧派對上倒數，迎接2026年來臨，配合優惠折扣抵上加抵，即睇聖誕大餐搵食地圖。

 

Read more：聖誕甜品2025｜龍島推5款聖誕蛋糕+薑餅人曲奇，會員/匯豐卡享8折優惠

aqua

 

　　坐擁維港無敵景的 aqua 今年菜單融合日意料理精髓 ，呈獻多款節日菜式。焦點菜式包括：意大利紅蝦燴飯配椰菜花泥及酸豆粉、智利鱸魚竜田揚配蝦高湯餡汁及蕪菁蒸盅，以及節日限定的聖誕絲絨蛋糕，結合雲呢拿慕絲與鬆軟肉桂曲奇。

 

聖誕大餐2025｜aqua北海道帆立貝配海膽迎節，胡同推出鮑魚餐，除夕派對早鳥價最平$488

 

　　除夕迎元旦，aqua將於12月31日晚呈獻一晚限定除夕盛宴 （每位港幣$1,088起），包括牡丹蝦刺身伴柚子酸汁水晶 、北海道帆立貝配海膽、藍鰭吞拿魚刺身、火炙碎蔥吞拿魚腩卷伴芥末蛋黃醬。隨後奉上招牌主菜手製龍蝦意大利餃子配番茄、香烤和牛西冷配日式味噌照燒醬、烤大頭菜。除夕派對於晚上9pm開始，DJ接力登場表演增加氣氛。除夕派對門票，包括 Veuve Clicquot 香檳及節慶雞尾酒暢飲。

 

聖誕大餐2025｜aqua北海道帆立貝配海膽迎節，胡同推出鮑魚餐，除夕派對早鳥價最平$488

 

節日美食從早到晚輪流登場，包括：

節日早午餐於2025年12月25日及28日供應，每位港幣$588，可加配香檳任飲套餐 ； 

節日午餐於2025年12月22日至2026年1月2日供應，每位港幣$488 ； 

5道菜節日晚餐於2025年12月19日至2026年1月4日供應，每位港幣$1,388，另可以港幣$788起加配葡萄酒配對 ；

除夕派對於12月6日前早鳥訂門票為每位港幣$888；12月31日前正價，門票為每位港幣$1,288；現場購票每位港幣$1,500

 

aqua

地址︰尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 17 樓

電話︰3427 2288

www.aqua.com.hk

 

胡同

 

　　胡同以辛香四溢的北方風味迎接12月的節日氣氛，由12月19日至21日期間限定，推出的8道菜冬至晚宴（ 四位用港幣$3,888 ）， 藤椒鮑汁乳鴿釀花膠素翅及三葱爆炒老虎蝦，寓意團圓豐收。

 

聖誕大餐2025｜aqua北海道帆立貝配海膽迎節，胡同推出鮑魚餐，除夕派對早鳥價最平$488

 

　　聖誕佳節胡同節日早、午餐（ 每位港幣$588），將於12月25日至28日回歸，並於12月24日至26日推出8道菜聖誕晚宴 （每位港幣$ 1,288），豆酥波士頓龍蝦及宮保乳豬卷等精美菜式等。

 

　　除夕晚宴將於12月31日推出6道菜（每位港幣$1,080 ）及8道菜 （每位港幣$2,200）兩款選擇，菜式包括醬烤鱈魚及酥脆A5和牛面額，配以香檳暢飲。


胡同

地址︰香港尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 18 樓

電話︰3428 8342

www.hutong.com.hk

 

 

The Chinese Library


　　The Chinese Library主打珍貴滋補的時令食材，提供暖意的冬日餐，一系列節日美食包括南非吉品伴三色時蔬、羊肚菌海參炆飯、意式海皇餃及鮑汁海參拌香煎蝦米腸。餐廳特別推出多款節日菜單，5道菜節日晚宴於12月19日至30日供應，每位港幣$1,088，另可以每位港幣$688加配葡萄酒配對；節日午宴於12月22日至2026年1月2日供應 ，每位港幣$488； 節日早午餐於12月25日至28日供應，每位港幣$528。此外，節日期間將推出限定小食烤火雞芥末春卷。

 

聖誕大餐2025｜aqua北海道帆立貝配海膽迎節，胡同推出鮑魚餐，除夕派對早鳥價最平$488

 

　　於12 月 31日推出的除夕晚宴，配以香檳暢飲。當晚兩個用餐時段可供選擇：5:30pm（每位港幣$988 ） 及8pm（ 每位港幣$ 1,288 ）； 賓客亦可以每位港幣$1,288加購The Dispensary除夕派對入場券，迎接新一年來臨。

 

The Chinese Library

地址︰中環荷李活道 10 號 大館 警察總部 01 座 T 2848 3088

www.chineselibrary.com.hk

 

Cantina 

 

　　主廚為賓客帶來意大利小餐館風情，節日套餐集合多款傳統意式美食，包括慢煮小牛脷配黑椒蛋黃醬、辣根醬、小蘿蔔、意大利豬肉腸燴意大利飯等。節日晚餐（12月19日至30日 ）及節日午餐 （12月22日至翌年1月2日 ）。

 

聖誕大餐2025｜aqua北海道帆立貝配海膽迎節，胡同推出鮑魚餐，除夕派對早鳥價最平$488

聖誕大餐2025｜aqua北海道帆立貝配海膽迎節，胡同推出鮑魚餐，除夕派對早鳥價最平$488


 
　　此外，12月25日至28日期間將推出節日早午餐，每位港幣$528，另可加配香檳任飲套餐。為迎接2026年，Cantina於12月31日推出限定菜單，設有兩個用餐時段：5:30pm及9pm，每位可另加港幣$400享用香檳暢飲。選擇第二輪用餐的賓客更可免費參加The Dispensary 除夕派對 。

 

Cantina

地址︰中環荷李活道 10 號 大館 警察總部 01 座 

電話︰2848 3000

www.cantina.com.hk

 

 

The Dispensary

 

　　倒數迎接2026，The Dispensary舉行除夕派對，現場DJ打碟推高氣氛，配以中西民間醫藥療法作靈感的創意雞尾酒。12月6日前早鳥門票為每位港幣$488；12月31日前正價門票為每位港幣$588； 現場購票為每位港幣$800。

 

The Dispensary

地址︰中環荷李活道 10 號 大館 警察總部 01 座

電話︰2848 3000

www.cantina.com.hk/thedispensarybar

 

