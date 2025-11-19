歡迎回來

美亞廚具開倉低至2折︰鑄鐵煎鍋$199、蒸鍋套裝$499、$38兩件小廚具＋送隔熱墊

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Meyer HK 美亞廚具 fb

　　冬天涷涷哋打邊爐就最啱，最緊要有個爐同煲！美亞廚具秋日感謝祭指定廚具低至2折，一系列蒸鍋及打邊爐神器都有特價，蒸鍋套裝$499、不銹鋼有蓋火鍋$239，煎扒切備的鑄鐵煎鍋只需$199，同場更有$38兩件小廚具，購物折實滿指定金額即送實用廚具。

 

美亞廚具開倉低至2折︰鑄鐵煎鍋$199、蒸鍋套裝$499、$38兩件小廚具＋送隔熱墊

 

　　即日起至 11月30日凡購物滿指定金額即送上不同禮遇，買滿 HK$500 即免費送貨，首次註冊下單即享$50迎新優惠，美亞旗艦店同步優惠

 

　　•    折實滿$300，即送迪士尼隔熱墊

　　•    折實滿$600，即送迪士尼陶瓷拉麵碗連陶瓷碟及湯匙3件套裝

　　•    折實滿$1000，即送迪士尼獅子王1.1公升玻璃水壺連350毫升玻璃杯2隻套裝

 

美亞廚具開倉低至2折︰鑄鐵煎鍋$199、蒸鍋套裝$499、$38兩件小廚具＋送隔熱墊

 

打邊爐之選推介

 

　　想家中一人火鍋，20CM／2.5L 多功能電火鍋配蒸籠最啱，平時煮麵蒸餸都好方便，只需$399。喜歡蒸海鮮食的朋友，可留意30CM／6.6L 不銹鋼雙耳蒸鍋套裝，適用於炆煮、煲湯及火鍋等，防燙設計的矽膠把手，握感舒適，更可放進焗爐使用，一鍋萬用6折價$599。純粹打邊爐用的話，28CM/5.7L 不銹鋼有蓋火鍋好夠用，只售$238 。

 

美亞廚具開倉低至2折︰鑄鐵煎鍋$199、蒸鍋套裝$499、$38兩件小廚具＋送隔熱墊

美亞廚具開倉低至2折︰鑄鐵煎鍋$199、蒸鍋套裝$499、$38兩件小廚具＋送隔熱墊


 
　　喜歡中式鑊氣小炒， 35CM 易潔有蓋中式鑊或不銹鋼有蓋中式鑊皆只售$339， 30CM 不銹鋼有蓋煎鍋三折$269。想煲老火靚湯一定要有大容量易潔有蓋湯鍋，三層複合不銹鋼不黏鍋身可減少食物黏著，特價$369。

 

美亞廚具開倉低至2折︰鑄鐵煎鍋$199、蒸鍋套裝$499、$38兩件小廚具＋送隔熱墊

美亞廚具開倉低至2折︰鑄鐵煎鍋$199、蒸鍋套裝$499、$38兩件小廚具＋送隔熱墊

 
 
　　鑄鐵廚具亦是不少人心水，既傳熱又保溫，沒有添加合成塗料和化學藥品，天然健康烹飪。想聖誕煎塊有坑紋靚扒，25CM 鑄鐵煎鍋特價$199，鑄鐵煎鍋優惠價$119。

 

美亞廚具開倉低至2折︰鑄鐵煎鍋$199、蒸鍋套裝$499、$38兩件小廚具＋送隔熱墊

 

　　秋日套裝都好抵買，一個價錢已經有幾件產品，其中Silicone Wok Turner一套三件，低至15折，原價$2527，現只需$369包括32CM 不銹鋼複合金易潔深炒鍋 、30CM不銹鋼雙耳蒸籠及強化玻璃蓋，再送矽膠鑊鏟，勁抵！另外，3件裝易潔鍋具 （28CM 易潔煎鍋 + 16CM 易潔有蓋單柄鍋）優惠價$399

 

美亞廚具開倉低至2折︰鑄鐵煎鍋$199、蒸鍋套裝$499、$38兩件小廚具＋送隔熱墊

美亞廚具開倉低至2折︰鑄鐵煎鍋$199、蒸鍋套裝$499、$38兩件小廚具＋送隔熱墊

Silicone Wok Turner一套三件，低至15折原價$2527，現只需$369

 

美亞廚具開倉低至2折︰鑄鐵煎鍋$199、蒸鍋套裝$499、$38兩件小廚具＋送隔熱墊

3件裝陶瓷易潔鍋具 （18CM/1.9L 陶瓷易潔有蓋單柄鍋 + 26CM/3.8L 陶瓷易潔有蓋萬用鍋 ） $599

 

美亞廚具開倉低至2折︰鑄鐵煎鍋$199、蒸鍋套裝$499、$38兩件小廚具＋送隔熱墊

3件裝易潔鍋具 （28CM 易潔煎鍋 + 16CM 易潔有蓋單柄鍋）$399

 

美亞廚具開倉低至2折︰鑄鐵煎鍋$199、蒸鍋套裝$499、$38兩件小廚具＋送隔熱墊

4件裝易潔鍋具連贈品特價$699

 

廚房工具任何兩件$38

 

　　廚房工具都有平，壓蓉器、尼龍湯匙、切蛋糕器、Y形削皮器、隔濾篩、忌廉袋連唧花咀套裝、迷你刨絲盒等等小工具任何兩件$38。

 

美亞廚具開倉低至2折︰鑄鐵煎鍋$199、蒸鍋套裝$499、$38兩件小廚具＋送隔熱墊

美亞廚具開倉低至2折︰鑄鐵煎鍋$199、蒸鍋套裝$499、$38兩件小廚具＋送隔熱墊

 
 
秋日感謝祭

日期︰11月3日至30日

美亞廚具體驗店 

地點︰九龍觀塘道382號地下

網店https://potsandpans.com.hk/pages/autumn-sale

 

