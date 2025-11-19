歡迎回來

聖誕下午茶2025｜香港嘉里酒店「魚子醬下午茶」：原盒頂級魚子醬、黑森林芭菲！8折早鳥優惠，兩位連加一$682
美食情報
搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:香港嘉里酒店

　　聖誕節去酒店未必一定要食自助餐，「簡單」一點，可以歎個高貴的afternoon tea！香港嘉里酒店的大堂茶座由即日起至2026年1月4日將會供應「魚子醬下午茶」，兩位價錢只是$758，便可以享用原盒頂級魚子醬，以及鹹點、甜點、鬆餅、麵包共9款，非常豪華！於12月14日或之前經香格里拉精品店預訂，更可享8折優惠，兩位連加一只是$682，平安夜、聖誕節收費不變！！

 

香港嘉里酒店「魚子醬下午茶」 兩位用港幣$758

 

　　奢華的下午茶體驗以原盒頂級魚子醬展開序幕，再配以3款精緻鹹點及4款甜點，包括蟹肉酥盒、吞拿魚他他、煙三文魚三文治、栗子蘋果蛋糕、蜂蜜金橘蛋糕、法國白乳酪配黑醋栗蛋糕及黑森林芭菲，另外還有新鮮烘焙鬆餅及布里歐麵包，於典雅三層銀架上呈獻，充滿儀式感。

 

原盒頂級魚子醬，非常奢華。

 

3款精緻的鹹點，包括蟹肉酥盒、吞拿魚他他及煙三文魚三文治。

 

賣相精美的栗子蘋果蛋糕、蜂蜜金橘蛋糕及法國白乳酪配黑醋栗蛋糕。

 

「奢華獻禮」魚子醬下午茶

地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座

供應日期：即日起至2026年1月4日

供應時間：星期一至五 2:30pm-5:30pm；星期六至日及公眾假期 1:30pm-4pm、4:15pm-6pm

香格里拉精品店：https://www.shangri-la.com/tc/hongkong/kerry/offer-detail/dining/khhk-xmas-2025/

 

Tags:#美食情報#Food News#christmasfoodguide2025#聖誕節2025#聖誕下午茶2025#christmas2025#香港嘉里酒店#聖誕優惠2025#紅磡#酒店下午茶
