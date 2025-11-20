歡迎回來

29
十一月
大型盛事 節慶活動
推介度：
29/11/2025 - 30/11/2025
免費
18
十二月
亞洲國際博覽館｜Katch 音樂娛樂平台呈獻 :KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025 亞洲國際博覽館｜Katch 音樂娛樂平台呈獻 :KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025
文化藝術 音樂會
亞洲國際博覽館｜Katch 音樂娛樂平台呈獻 :KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025
推介度：
18/12/2025 - 21/12/2025
聖誕好去處2025︱荃灣廣場親子雪地碰碰車＋飄雪溜冰場＋聖誕甜品市集
香港周圍遊
玩樂旅遊熱話

聖誕好去處2025︱荃灣廣場親子雪地碰碰車＋飄雪溜冰場＋聖誕甜品市集

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:荃灣廣場

　　留港都可以感受白色聖誕溜冰的樂趣！今個聖誕，荃灣廣場於L5 PLAY GARDEN空中樂園場打造戶外光影飄雪溜冰場，大人及小朋友大玩碰碰車或是溜冰，場內更有多個冬日打卡位。12月中商場舉行聖誕暖心美食烘焙市集，雲集超過30間場內商戶與本地人氣甜品烘焙品牌，同時LOG-ON「JOY & GIFTING」限定店隆重登場，大家可搜尋多款人氣聖誕禮物送上心意。

 

聖誕好去處2025︱荃灣廣場親子雪地碰碰車＋飄雪溜冰場＋聖誕甜品市集

 

全港首創兒童雪地碰碰車

 

　　荃灣廣場化身成北歐雪國！小朋友來到「夢幻冰雪樂園」最開心，大玩碰碰車抑或是溜冰，位於L5 PLAY GARDEN空中樂園變身成為「1,500呎戶外光影飄雪溜冰場」，場地採用環保仿冰技術，場內更配備音響與光影效果，搭配指定時段的飄雪，瞬間將大家帶進童話般的白雪世界。
 

 

聖誕好去處2025︱荃灣廣場親子雪地碰碰車＋飄雪溜冰場＋聖誕甜品市集

兒童雪地碰碰車
 

聖誕好去處2025︱荃灣廣場親子雪地碰碰車＋飄雪溜冰場＋聖誕甜品市集

雙人戶外溜冰場

 

　　即日起，The Point會員只需憑100積分，並於指定商戶以電子貨幣消費滿HK$200，即可換領「兒童雪地碰碰車」或「雙人戶外溜冰場」體驗名額乙次，先到先得，換完即止！另外，場內更有5米高的「白雪唯美聖誕樹」、萌爆登場的「聖誕小小精靈兵團」及打造長達20米、設哈哈鏡、魚眼鏡及巨型心形鏡的「聖誕光影魔鏡牆」打卡位。
 

聖誕好去處2025︱荃灣廣場親子雪地碰碰車＋飄雪溜冰場＋聖誕甜品市集

巨型心形鏡「聖誕光影魔鏡牆」
 

聖誕好去處2025︱荃灣廣場親子雪地碰碰車＋飄雪溜冰場＋聖誕甜品市集

5米高「白雪唯美聖誕樹」
 

聖誕好去處2025︱荃灣廣場親子雪地碰碰車＋飄雪溜冰場＋聖誕甜品市集

 

　　「兒童聖誕市集」鼓勵小朋友發揮想像，親手打造專屬攤位，體驗創業樂趣，化身「Little Boss」。「兒童聖誕歌舞匯演」也會在指定時段開演，表演陣容涵蓋 Tiny Talents、人氣舞蹈藝術中心以及多間幼稚園！

 

聖誕好去處2025︱荃灣廣場親子雪地碰碰車＋飄雪溜冰場＋聖誕甜品市集

由區內教育團體之小朋友們創造的「童心聖誕樹」將於不同角落驚喜展出。

 

商場消費優惠獎賞

 

　　於星期一至五活動期間在荃灣廣場指定餐飲商戶消費滿指定金額，即有機會獲贈合共HK$90 餐飲贈券；另有「冬日禮遇」，於指定即賺分商戶以電子貨幣累積消費滿額，即可贏取總值高達 HK$1,200 商場贈券！

 

　　凡於星期一至五惠顧場內指定食肆並消費滿HK$200 （必須同時惠顧兒童餐），出示消費單據及打卡相片，即可換領造型可愛的大馴鹿氣球一個及Catalo 購物物優惠券，另外讚好及追蹤荃灣廣場社交媒體及上傳照片 並Tag #TsuenWanPlaza 即賞你聖誕幸運小木牌乙個。

 

聖誕好去處2025︱荃灣廣場親子雪地碰碰車＋飄雪溜冰場＋聖誕甜品市集

 

人氣甜品烘焙市集

 

　　12月16日至2026年1月1日，荃灣廣場於L1長廊打造「聖誕暖心美食烘焙市集」，雲集超過30間場內商戶與本地人氣甜品烘焙品牌，當中包括主打手工糯米糍的均香餅家、必試抹茶麻糬Gelato的MadnessFamily、NuttieB開心果麻糬波波、人氣IG網店Middle Bakery充滿牛油香的英式鬆餅、牛油吐司曲奇Buttergram、CATCHI 手工沾醬麻糬、可麗露的newcookking等等，讓大家渡過一個甜蜜蜜的聖誕！

 

聖誕好去處2025︱荃灣廣場親子雪地碰碰車＋飄雪溜冰場＋聖誕甜品市集

 

LOG-ON「JOY & GIFTING」限定店登場

 

　　12月1日至2026年1月1日，荃灣廣場聯乘LOG-ON於L1中庭打造「JOY & GIFTING」聖誕限定店，無論是風靡全球的搞怪Fuggler、可愛爆燈的罐頭豬LuLu，或是型格實用兼備的美國百年品牌STANLEY保溫杯，品牌更特別提供個人化刻名服務。

 

 

聖誕好去處2025︱荃灣廣場親子雪地碰碰車＋飄雪溜冰場＋聖誕甜品市集

聖誕好去處2025︱荃灣廣場親子雪地碰碰車＋飄雪溜冰場＋聖誕甜品市集

 

夢幻冰雪樂園

日期：2025年11月18日至2026年1月1日

時間：10am -10pm

地點：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園

 

兒童雪地碰碰車

日期：2025年11月18日至2026年1月1日

時間：2025年11月18日至12月18日逢星期一至五4pm -8pm、逢星期六、日及公眾假期12nn -8pm、2025年12月19日至2026年1月1日12nn-4pm

地點：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園

參加方法：The Point 會員憑100積分及即日於「指定即賺分零售商戶」以電子貨幣消費滿HK$200。入場證將於指定日子於The Point App上架，請留意荃灣廣場Facebook及Instagram。

對象：適合7–12歲及高度110–160 cm之小童參加。

換領名額：每節10分鐘，每部電動車只可供1名小童使用。

 

戶外光影飄雪溜冰體驗

日期：2025年11月22日至2026年1月1日

時間：2025年11月22日至12月18日逢星期六、日及公眾假期4:15pm-8pm、2025年12月19日至2026年1月1日逢星期一至五4:15pm -8pm、逢星期六、日及公眾假期4:15pm -8pm *飄雪體驗 (每節約5分鐘)

地點：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園

參加方法：The Point 會員憑100積分及即日於「全場即賺分商戶」商戶以電子貨幣消費滿HK$200。入場證將於指定日子於The Point App上架，請留意荃灣廣場Facebook及Instagram。

對象：適合4歲或以上及身高110cm或以上之人士參與。4至12歲人士須由家長陪同下方可參與。

換領名額：每節20分鐘雙人自助溜冰體驗

 

聖誕暖心美食烘焙市集

日期：2025年12月16日至2026年1月1日

時間：11am-9pm

地點：荃灣廣場L1長廊

 

LOG-ON「JOY & GIFTING」限定店

日期：2025年12月1日至2026年1月1日

時間：11am-9pm

地點：荃灣廣場L1中庭

 

Tags:#聖誕節2025#聖誕好去處2025#聖誕節#聖誕燈飾2025#聖誕燈飾打卡熱點#打卡熱點#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#christmasevent2025#荃灣#聖誕市集2025#荃灣廣場
