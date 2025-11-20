撲朔迷離的愛潑斯坦檔案

擾攘了很久的愛潑斯坦檔案，最近由民主黨參眾議員解封了部分電郵後，共和黨眾議員跟著又大幅度發表更多電郵文件，揭露了愛潑斯坦這名金融富商不為人知的多重角色。之前我們只知他捲入了轟動一時的販賣未成年少女賣淫醜聞，並把不少名人包括特朗普也扯了進去，但最新一批被公開的文件顯示，原來他和以色列情報機關曾有過密切關係，同時為以色列進行全球戰略布局。他一個人竟可牽動國際局勢，究竟他還有多少神秘的故事？而他於2019年在獄中所謂「自殺身亡」更是撲朔迷離。兹事體大，結果，美參眾兩院剛在11月19日通過要求公開愛潑斯坦全部文件，特朗普亦不得不初步表示將簽署法案。

在上萬頁的文件裏，最引人入勝的可能是他如何從最普通不過的數學老師，一躍成為華爾街能呼風喚雨的金融家，又怎樣透過這身份認識世界各地的權貴政要。最有趣的是，他竟又可把他們玩弄於股掌之中，變成他棋盤上的棋子，難道就單純利用財色誘惑這麼簡單？他所做的一切，當中有為以色列做好情報收集這個角色，令人不得不驚嘆小小以色列的深謀遠慮。我們心中不禁泛起疑團，愛潑斯坦是以色列專心培養的特工，為以色列在世界上翻雲覆雨嗎？

特朗普亦被牽扯進愛潑斯坦的醜聞 (AP)

由於全部文件仍未公開，我們就在公開了的文件中窺探一二。首先，我們看看愛潑斯坦是怎樣從低層崛起，關鍵轉折點又在哪裏。

愛潑斯坦在1953年生於紐約一個普通的猶太家庭，愛氏聲稱就讀庫伯聯盟學院(Cooper Union)數學系（未畢業亦無紀錄），自稱擁有紐約大學數學碩士（校方查無學籍檔案）。在1970年代，愛氏於曼哈頓頂級私立學校道爾頓中學(Dalton School)擔任微積分教師，他由此結識了時任華爾街投行貝爾斯登CEO艾倫．格林伯格，以及已歸化為美國公民的英國傳媒大亨羅伯特．麥斯威爾，其女吉絲蘭．麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)之後成為愛潑斯坦的共犯而坐牢。

吉絲蘭．麥斯威爾是愛潑斯坦的共犯 (AP)

一個高中數學教師如何踏進華爾街精英圈？關鍵在於他盜用了經濟學家Black-Scholes的期權模型，稍加修改後宣稱是自創算法。這種「專業騙術」模式受到加持，乃是因為愛氏其後成立「傑佛瑞．愛潑斯坦第六基金會」，並透過專門資助頂尖科學家，以換取學術的背書，來強化他的「天才神話」。這種虛構學術光環的手段，令愛氏能夠滲透國際精英圈。

愛氏被格林伯格破格提拔為期權交易員，為富豪客戶設計離岸避稅結構，隱匿資產。後來他又搭建起龐氏騙局，成立空殼公司「國際資產管理(IAM)」，承諾客戶20%年化收益，以新投資者資金支付舊客戶利息，詐取逾 1.5億美元，成為1987年重大的金融詐騙案，可是聯邦檢察官米勒卻予於輕判18個月監禁而已。之後有文件顯示，這是女裝內衣品牌「維多利亞的秘密(Victoria's Secret)」創始人韋克斯納當時透過以色列商會向米勒施壓的結果，解釋了為何愛潑斯坦出獄後反而獲得更多資源。

「維多利亞的秘密」創始人韋克斯納與愛潑斯坦關係密切 (AP)

出獄後，愛潑斯坦獲韋克斯納重用，全權掌控韋克斯納50億美元資產，在美屬維京群島買下豪宅進行性犯罪勾當，更為67家空殼公司作跨境洗錢，1993年遭美國證券交易委員會(SEC)起訴後和解。韋克斯納於1996年將紐約曼哈頓上東區中最大、價值5600萬美元的私宅贈予愛潑斯坦，成為其性犯罪網絡指揮中心。

顯然而見，愛潑斯坦不是白手起家，而是權力系統刻意培養的「寄生型中介」，各方利用他處理見不得光的交易，建立黑金帝國、性勒索與情報複合體。其後他又購置加勒比海小聖詹姆斯島，成為他的性販運基地，有了基地後，開始和吉絲蘭．麥斯威爾結為親密夥伴，全球羅致未成年少女，她們主要來自東歐貧困地區和美國寄養家庭。他又在基地設地下監獄，進行武裝巡邏，監控販運回來的少女，並以「按摩服務」誘捕全球權貴（實錄性犯罪證據），勒索對象包括英國安德魯王子（2010年少女控訴檔案），及美國前總統克林頓（島上27次飛行紀錄）。

英國安德魯王子是愛潑斯坦的勒索對象之一 (AP)

他通過性勒索反制金主，形成罪惡共生體。這種模式在冷戰後監管真空中達到巔峰，直到MeToo運動才被打破。事實上，在2008年他曾犯下性侵未成年人士案， 檢方握有40名受害者的證詞，聯邦調查局(FBI)建議判終身監禁，但該案到了檢察官阿科斯塔（後任特朗普政府勞工部長）手上，卻只需簽訂「認罪協議」，並僅起訴「教唆賣淫」，輕判13個月刑期，還准許日間假釋，每天可以赴辦公室工作12小時。最離奇的是，司法部門竟封鎖含政要富豪的全部共犯姓名，而所有偵查檔案更遭司法部加密，直至2077年才可解封。

愛潑斯坦兩次重罪皆因權力干預脫身，這正揭露了美國的司法黑洞——特權階級的「不死鳥神話」，當代權力結構的運作本質。無論如何，愛潑斯坦完美示範如何將性犯罪證據轉化為政商勒索資產，後來以色列最強情治單位摩薩德終被揭露早滲透其中。從犯罪資本化到情報私有化，令人感到愛潑斯坦的全球政商網絡是如此廣闊。

愛潑斯坦在監獄的照片（網上圖片）

以上都是過去數年來不少媒體調查報道的背景資料，今次參眾兩院所公開的新文件，驚爆愛潑斯坦透過他和多國政府及其情報關係網，如何和以色列情報機構摩薩德共同推動以色列在全球的利益。原來早於2013年至2015年之間，一名高級以色列情報官員約尼．科倫(Yoni Koren)，曾多次並長期入住愛潑斯坦在紐約曼克頓的公寓，他擔任過美國和以色列政府之間的中間人，曾協助以色列前總理巴拉克和美國高級情報官員會面，當中包括中央情報局(CIA)前局長帕內塔(Leon Panetta)。

有趣的是，巴拉克竟然有時也會住在愛潑斯坦家中，進行會議和商務活動，而愛氏和巴拉克的關係也的確非淺。被公開的電郵讓我們得知，儘管巴拉克在以色列安全體系中是一個有權力的人物，他卻仍非常依賴愛潑斯坦為他搭通天地線，例如幫助他與非洲、中亞、歐洲及俄羅斯等地的官員建立聯繫，推銷能夠解決各國安全問題的人，最終成功推動某些國家與以色列簽署正式安全協議，當中包括象牙海岸和蒙古。

愛潑斯坦曾安排巴拉克（右）與普京秘密會面 (AP)

最使媒體關注的，就是愛潑斯坦亦能安排巴拉克與普京秘密會面。當時正值敘利亞內戰，巴拉克向普京提出一項怎樣移除時任敘利亞總統阿薩德的交易，巴拉克並建議可換上以色列也能接受的親俄總統，雖然最後未能成功，但這足以使人非常震驚。愛潑斯坦在國際政治層面為何可以發揮如此的影響力？他怎樣能夠在國際最高端層級上促進不為人知的交易？而他為以色列效力、與世界各地情報機構的互動和聯絡角色，也值得深入探討。這一切都需有待愛潑斯坦檔案全面解封，才可能逐步解開謎團。