歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典...
10分鐘矯正骨盤前傾，4個動作預防腰痛、盤骨歪斜
痛症解碼 得閒拉筋 得閒Build肌

10分鐘矯正骨盤前傾，4個動作預防腰痛、盤骨歪斜
易經看世界

【易經看世界】從臨卦看特朗普的20點加沙停火方案：加沙能迎來長久和平？

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
定期存款 | 一周定存合集，港銀續加定存息搶客，花旗3個月3.6厘，PAObank推迎新首五萬1個月18厘
專欄

定期存款 | 一周定存合集，港銀續加定存息搶客，花旗3個月3.6厘，PAObank推迎新首五萬1個月18厘

生財有道
生財有道

定期存款 | 一周定存合集，港銀續加定存息搶客，花旗3個月3.6厘，PAObank推迎新首五萬1個月18厘

 

　　港元拆息普遍下跌，但部分本地銀行仍上調港元定存年息，搶佔更多港元資金，中銀上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘分別至2.5厘及2.3厘，起存額為50萬元，適用於客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理，但門檻較低者，起存額為1萬元至50萬元以下，適用於特選出糧客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。

 

　　早前數字銀行PAObank推「開戶迎新大激賞」，由2025年11月12日起至11月30日，被推薦人使用推薦碼成功開戶，並敘造一個月港元定期存款，首5萬元即可享18厘年利率高息優惠。

 

　　早前花旗上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘分別至3.6厘及2.9厘，存額由5萬元至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000港元。招商永隆的「一點通存款」利率有所調高，其中一個月至兩年存款調升0.2厘至0.8厘不等，當中三個月定期可享2.85厘，定期金額介乎10000至499999。

 

定期存款 | 富融推雙11快閃定存優惠，一周港元定存年息高達11.11厘

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

Tags:#新資金#舊資金
Add a comment ...Add a comment ...
高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，邊間銀行一年期定存仲有4厘？
更多生財有道文章
高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，邊間銀行一年期定存仲有4厘？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處