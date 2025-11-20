溫傑星期四｜英偉達上季業績佳 股價可重拾強勢？寧德時代禁售期結束 有貨點部署？小鵬再有壞消息傳出？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

英偉達(US.NVDA)業績報喜，第三財季營收成長62%，至570億美元。每股純益為1.30美元。分析師此前預估為收入552億美元，每股純益1.26美元。而第四財季營收預計約為650億美元，高於分析員預期，股價有望重拾強勁勢頭？另外，寧德時代(03750)股份禁售期已滿，股價周四向下，有貨點部署？

影片網址：https://www.youtube.com/live/RmkPqZsWRmw?si=wn94g4ACp_TmIKda

