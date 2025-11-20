歡迎回來

溫傑星期四｜英偉達上季業績佳 股價可重拾強勢？寧德時代禁售期結束 有貨點部署？小鵬再有壞消息傳出？
股市動向
理財智慧

溫傑星期四｜英偉達上季業績佳 股價可重拾強勢？寧德時代禁售期結束 有貨點部署？小鵬再有壞消息傳出？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　英偉達(US.NVDA)業績報喜，第三財季營收成長62%，至570億美元。每股純益為1.30美元。分析師此前預估為收入552億美元，每股純益1.26美元。而第四財季營收預計約為650億美元，高於分析員預期，股價有望重拾強勁勢頭？另外，寧德時代(03750)股份禁售期已滿，股價周四向下，有貨點部署？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/RmkPqZsWRmw?si=wn94g4ACp_TmIKda

 

►把時間軸拉到01:27開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#hot talk 1點鐘#溫傑#分析#香港股票#港股#恒指#恒生指數#香港股票分析師協會#美國政府停擺#Meta#英偉達#NVDA#小鵬#09868#寧德時代#03750#中遠海運#01138#聯想集團#00992#美國減息
