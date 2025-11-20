歡迎回來

30
十一月
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025 亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025
大型盛事 音樂會
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” ...
推介度：
30/11/2025 - 01/12/2025
28
十一月
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛 葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛
文化藝術 劇場
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的...
推介度：
28/11/2025 - 06/12/2025

無綫台慶焦點│李家鼎病癒暴瘦演出，曾志偉否認辭職，葉蒨文拋胸搶鏡
娛樂新聞
劇集精選

無綫台慶焦點│李家鼎病癒暴瘦演出，曾志偉否認辭職，葉蒨文拋胸搶鏡

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　無綫昨晚舉行《萬千星輝賀台慶》慶祝開台58周年，超過300位藝人齊集電視城，女藝人例牌穿上惹火晚裝鬥性感，老、中、青三代藝人同台演出，胡楓、肥媽及早前患胃炎暴瘦的李家鼎也表演行Catwalk，場面相當熱鬧。而之前一度傳會離職的曾志偉，終於在完騷訪問時否認傳聞，笑言暫無退意。

 

Read more：許紹雄遺作《正義女神》明年播出，張智霖袁詠儀主演成重頭劇

 

　　一年一度的台慶跟往年一樣，開騷前有紅地氈環節，眾女星冒寒穿上性感晚裝出場，一姐陳煒雖穿上大Deep V，但仍然不敵一眾小花來勢洶洶！當中以應屆港姐陳詩詠、2021年港姐冠軍宋宛穎谷胸上陣最搶鏡，另外還有陳楨怡穿高叉長裙騷長腿，高海寧則以露背裝展現另類美態。

 

無線台慶│李家鼎病癒後暴瘦演出，曾志偉否認辭職，葉蒨文拋胸搶鏡

應屆港姐冠軍陳詩詠（中）、季軍袁文靜首次參加台慶心情興奮。（TVB娛樂新聞台截圖）

無線台慶│李家鼎病癒後暴瘦演出，曾志偉否認辭職，葉蒨文拋胸搶鏡

港姐宋宛穎、林鈺洧、黃嘉雯（左起）穿上閃亮晚裝出場。（TVB娛樂新聞台截圖）

無線台慶│李家鼎病癒後暴瘦演出，曾志偉否認辭職，葉蒨文拋胸搶鏡

曾展望與女友葉蒨文現場放閃，搶去不少風頭。（TVB娛樂新聞台截圖）

　　全晚台慶表演，分別有老、中、青三代演員傾巢而出，甚至今年更引入AI科技，出場的時候有機械人阿飛及它的寵物犬登場。在「魔法剪裁賀台慶」環節，有周嘉洛、孔德賢、戴祖儀等年輕藝人先打頭陣，穿上由香港時裝設計師設計的服飾出場行Catwalk，隨後有當紅小生馬國明，聯同上位中花旦高海寧出場，最後無綫鎮台之寶胡楓、汪明荃、羅樂林、李家鼎和肥媽穿上型格衣服登場，十分有型。

 

無線台慶│李家鼎病癒後暴瘦演出，曾志偉否認辭職，葉蒨文拋胸搶鏡

無線台慶│李家鼎病癒後暴瘦演出，曾志偉否認辭職，葉蒨文拋胸搶鏡

無線台慶│李家鼎病癒後暴瘦演出，曾志偉否認辭職，葉蒨文拋胸搶鏡

 

　　78歲的李家鼎早前出席活動時，明顯消瘦，他透露之前因操勞過度激瘦20磅，加上胃炎，曾需要輸血，以致要服藥休養。在台慶晚上，他再次出場，雖然仍然很瘦削，但尚算精神。最後，他更在抽獎環節得獎，終於有機會開口說話，但聲線不及以往哄亮。

 

無線台慶│李家鼎病癒後暴瘦演出，曾志偉否認辭職，葉蒨文拋胸搶鏡

李思捷（（TVB娛樂新聞台截圖）

無線台慶│李家鼎病癒後暴瘦演出，曾志偉否認辭職，葉蒨文拋胸搶鏡

王祖藍（TVB娛樂新聞台截圖）

　　「福祿壽」李思捷、阮兆祥和王祖藍繼續做扮嘢表演，在「福祿壽配對計劃」中李思捷扮古天樂，更模仿林峯與椅子共舞；阮兆祥扮近期熱播劇集《新聞女王2》中，佘詩曼飾演的新聞女主播Man姐，最後王祖藍扮演傳與曾志偉不和的陳百祥，更在對方面前獻唱，三人的用心演出，引來台上女藝人尖叫，台下觀眾熱烈拍掌。

 

無線台慶│李家鼎病癒後暴瘦演出，曾志偉否認辭職，葉蒨文拋胸搶鏡

 

　　另外，之前一度傳出總經理曾志偉辭職離開無綫，不過節目後他接受記者訪問昤卻否認，他表示：「繼續做，都會繼續啩，暫時未炒魷魚就做，大家誤傳啫，暫時冇計劃（離開），慢慢諗下先。可能大家誤讀我上次喺馬會出席活動講嘅嘢，當時有人問我會唔會繼續做，我答佢『今日嘅嘢你問夠，留番台慶先講』，大家以為我今日有宣布啲嘢，好似有好重要嘅嘢，唔做實會有一日，但唔係今日。」他跟記者有講有笑，完訪問前強調暫時冇咁諗法。

 

Tags:#李家鼎#影視娛樂#娛樂新聞#胡楓#肥媽#劇集精選



