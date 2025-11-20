歡迎回來

經濟不景下的盲盒熱潮｜情緒消費的虛幻與挑戰：如何實現可持續發展？
辦公室求生術

經濟不景下的盲盒熱潮｜情緒消費的虛幻與挑戰：如何實現可持續發展？

我做Marketing
Michael & Derek
我做Marketing

　　近年全球經濟下行，不論你係富豪、中產，還是係基層，大多都逃唔過消費降級嘅命運。收入減少，奢侈品逐漸失去其吸引力，取而代之近年新消費浪潮之一就係盲盒。較親民價錢隨咗能夠換來實物產品之外，仲提供「賭博」刺激感同情緒價值，亦係其高速發展嘅主因之一。

 

　　情緒價值喺經濟不景氣時顯得尤其重要。早前有調查指，近三成年輕人願意用金錢換取每次開箱所獲得嘅心理刺激同快感，成為現代人宣洩壓力嘅方式。加上現時直播開箱盛行，盲盒經濟更產出自己一套社交生態。種種因素加起來形成消費循環，支撐著一個上千億巿場。雖然盲盒經濟為大眾打開一扇消費同減壓大門，但由情緒價值所衍生出來嘅巿場，是否能長期持續發展，並值得千億市值？

 

　　盲盒生意能否成功，好取決於其 IP 能否維持長期熱度，以及新 IP 又能否承接熱度繼續受巿場歡迎。有別於其他潮流 / 高端品牌，盲盒 IP 產品較難 / 需較長時間建立一個持久而健康嘅品牌價值。當產品欠缺一個健康品牌基礎，IP 熱度波幅變得大上大落。加上企業要持續推出爆款 IP 承接熱度亦並非易事，最後令企業較難有長期而穩定收入同增長。如消費者對  IP 熱度稍為退卻，情緒價值所推高嘅產品價格就似泡沫爆破，一手 / 炒買巿場承接力亦會變得脆弱，巿場價值就會迅速下滑。 

 

　　另一方面，因盲盒入場門檻十分低，短時間內會出現大量競爭對手同新 IP，導致競爭激烈同產品同質化情況嚴重，最後巿場混戰分散消費者購買力。加上產品並非難以複製，不少平價假貨充斥巿面令消費者信心度不足，更有消費者可能會選擇假貨以滿足一時慾望，進一步打擊巿場 / IP 價值。此外，傳統玩具品牌公司同遊戲公司同樣係強勁競爭對手，佢哋較穩固嘅品牌基礎同長壽 IP 一同瓜分巿場份額，對盲盒企業構成持久戰壓力。再者現時娛樂事業發展飛快，AR / VR產品、手機 / 主機遊戲、AI 娛樂等多樣化替代品充斥市場，呢種情緒價值就會開始慢慢貶值，令呢種虛幻經濟難以持續。

 

　　單依賴情緒價值同短期熱度作基礎，其實對企業來說極不健康。如要令虛幻化成實在，就必先為 IP 注入生命，利用內容同互動令其變得「有故事」，產出情緒價值以外嘅購買原因，堅實價值先能夠令盲盒「開眼」。

 

Tags:#盲盒#情緒消費#情緒價值#宣洩壓力#社交生態#消費#消費者#IP#持續發展#經濟不景#品牌#Pantry熱話#盲盒經濟#心理刺激
