聖誕大餐2025｜四季酒店米芝蓮餐廳自助午餐送香檳，除夕派對雞尾酒工作坊

香港四季酒店將會在今年的聖誕及除夕，從客房到多元佳餚，提供不少選擇。在美食方面，多間米芝蓮星級餐廳，提供多國美食，讓顧客可以跟親朋好友一起歡度佳節。

從米芝蓮星級美饌到豐盛自助餐及優雅下午茶，香港四季酒店提供多國風情與烹飪風格，迎合不同顧客的口味。米芝蓮三星法國餐廳Caprice，行政總廚Guillaume Galliot 悉心炮製菜單，每道菜式融合經典法式烹飪技藝與環球風味。平安夜（12月24日）當晚的菜單包括：慢煮蛋黃伴洋薊忌廉及黑松露配黃酒汁、帶子薄片伴墨魚汁配特級魚子醬、海龍皇湯、時令鮮魚伴甘筍及薑配藏紅花汁、法國麅伴黑松露配八角汁及薯仔、法國芝士。甜品方面有栗子伴柑橘木頭蛋糕，每位港幣$5,088。

聖誕節12月25日餐單包括有：北海道海膽伴奶油南瓜奶凍、層帶子伴黑松露配木梨汁、鴨肝餃子伴鴨肉清湯、時令鮮魚伴椰菜及黑松露配黃酒汁、威靈頓法國野鹿伴紅菜頭配特色醬汁、特選法國芝士。甜品方面，黑朱古力伴香梨木頭蛋糕，每位港幣$4,128。

12月24至25日下午菜單有粟米伴爆谷配黑松露、特色法國野味撻配木梨、法國帶子伴紅菜頭配特色紅菜頭汁、法式乳鴿酥皮批配可可汁，而甜品則有牛奶朱古力及海鹽焦糖木頭蛋糕。每位港幣$1,888。

除夕晚餐（12月31日）有馬鈴薯伴特級魚子醬、鴨肝凍批伴柑橘配特色香料、法國藍龍蝦伴米型意粉及黑松露、黃油雞伴奶油汁配白松露、特色芝士，甜品則有榛子朱古力撻配雲呢拿雪糕。每位港幣$4,588。

另一間，米芝蓮二星龍景軒，以傳奇中菜行政總廚陳恩德師傅設計8道菜晚餐菜單，同時酒店更特設兒童菜單，照顧小朋友需要。12月25日其中一個菜單有香麻海蜇頭拼叉燒、葡汁蘑菇鮑魚雞粒盞、瑤柱蟹肉粟米羹、蘭度鮮百合榆耳炒蝦球、瑤柱蛋白和牛粒炒飯，附送甜品，每位港幣$1,280。另外，素食愛好者餐單有黑松露涼拌露筍貴妃耳百合脆炸十二年老菜脯菇粒豆腐、燕窩黃耳菠菜羹、羊肚菌鮮合桃炒爽菜和欖菜崧子蛋白素牛崧炒飯等，還奉送甜品，每位港幣$2,680。

Gallery供應節日下午自助餐，顧客可享用迎賓香檳一杯，以及有整個12月供應的熱紅酒站，令體驗更添節日氣氛。The Lounge推出節日下午茶及晚宴，享用晚餐同時，更有甜點自助餐作結。下午茶則可以品嚐經典三層架下午茶，甜鹹美點應有盡有。

榮獲「2025亞洲50最佳酒吧」第11位的ARGO，將會推出除夕夜套餐，包括一瓶Dom Pérignon 2015年份香檳。顧客更可參與「雞尾酒工作坊」，以本地蒸餾的N.I.P. 草本烈酒，親手炮製蛋酒。池畔餐廳還提供觀賞維多利亞港璀璨煙火的有利位置，特選菜單包括頂級海鮮拼盤、燒烤肉類精選及精緻甜點。或可於Caprice Bar參與康城影展主題倒數派對，一邊享受現場DJ表演外，更可以品嚐魚子醬等上乘佳釀。

香港四季酒店

地址︰中環金融街8號

電話︰（852）3196 8882

四季節慶活動指南：https://www.fourseasons.com/zh_hant/hongkong/seasonal

網站：https://www.fourseasons.com/zh_hant/hongkong/