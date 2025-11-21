歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
中國威德並施，高市豪賭必輸
國際評論

中國威德並施，高市豪賭必輸

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　日本女首相高市早苗上任不到一個月便大放厥詞，說「台灣有事」，便「可能構成日本可行使集體自衞權的『存亡危機事態』」。

 

　　此語觸及中日關係中兩點極敏感的話題，中方絕不能不聞不問。第一點是台灣問題涉及中國主權，中國絕不會容忍別國干預，日本是否打算違背承諾，不再承認台灣是中國一部分？第二點是這個所謂的「存亡危機」藉口，在二次大戰前日本也用過，強把自己的侵略別國說成出師有名，今天國人對此猶有記憶，當然憤怒。

 

中國應付挑釁，先把法理說清楚

 

　　諾貝爾經濟獎得主史迪格茲（Joe Stiglitz）來港在特首政策組的會議中演說，慨歎世界恐怕不再按照國際法則辦事，叢林定律又再肆虐。中國已是超級大國，軍事上對日本覆手可滅，正因如此，中國處理此等挑釁時，必須威德兼備，先把法理說清楚，以防別國無事生事。

 

　　有幾份歷史文件，充分證明台灣是中國一部分，與日本再無丁點關係。第一份是羅斯福、邱吉爾與蔣介石代表美英中開會後在1943年12月1日公布的《開羅宣言》，《宣言》第四段明確說明：「在日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島等歸還中華民國。」

 

　　第二份是德國投降後，中國、美國、英國，在1945年7月26日在柏林附近公布的《波茨坦公告》，其中第八條確立《開羅宣言》之條件必將實施，「日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定之其他小島之內」。有意思的是，其第三條解釋，盟軍對德國人民全體之土地、工業及生活方式摧殘殆盡，而現在若日本不接受條款無條件投降，日本本土「亦終歸全部殘毀」。除了吃了原子彈外，日本本土並未如德國般經歷過戰火的痛苦，這也許是她總沒有長記性，不斷拒絕承認殘殺過他國人民。不論如何，《波茨坦宣言》已是一份「予以一機會以向三國無條件投降」的城下之盟，在台灣問題上，日本早已毫無權利。

 

　　第三份是1972年9月29日的《中日建交公報》，其中第三條是「中國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本政府充分理解和尊重中國政府這一立場，並按《降伏文書》所述，堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。」

 

日本極右意識形態，非一時衝動

 

　　聯合國憲章本有對其他國家動武要經安理會同意一項，但憲章中的第53條、77條及107條卻合構成為一所謂「敵國條款」，當中意味著第二次大戰時聯合國憲章簽署國的「敵國」，其中包括日本，若沒有執行二次大戰投降後所作的承諾，中國不用安理會批准也可合法派軍進攻日本。

 

　　從上看來，高市早苗的言論既違法也愚蠢，為何她會這般做？我不認為這是她的一時衝動，而是她一貫的「理想」，當了首相便急不及待地要展示一下，以告慰平生。1994年她當議員時質問當時首相村山富市的問題便很能反映她這一派人的思想，她不滿村山為日本對中國的侵略而道歉，並暗指這對日本的納稅人無法交代，因這等同說政府讓他們交了稅去犯錯，村山義正詞嚴回答，日本當年的侵略的確犯了大錯。高市此種思維方法是典型的日本極右意識形態，她不斷參拜靖國神社並不奇怪，把台灣看成是日本的，或是再打一場甲午戰爭以體驗過去日本的「光榮」，可能都是她思茲念茲之事。但日本有此實力嗎？

 

　　這裏我們有必要了解一下日本的民族性。1944年人類學家本納迪（Ruth Benedict）受美國政府之委託，寫下了一本分析日本人性格的經典著作《菊花與劍》，最核心簡明的結論便是「欺善怕惡」。網上流傳多時左宗棠對日本人的評價更是精準：「知小禮而無大義，拘小節而無大德，重末節而輕廉恥，畏威而不懷德，強必盜寇，弱則卑伏。」

 

　　日本經濟衰退了30多年，中國GDP按購買力平價計，1999年便超越了日本，頗引起日本人的不忿。但中國對日本過去「以德報怨」，這反而對「畏威而不懷德」的日本人視為軟弱，所以他們心理上不怕中國，反而對投過原子彈的美國「弱必卑伏」，十分可歎。狐假虎威地以為可利用美國嚇唬中國，這有用嗎？

 

美日防衞條約，美不欲被拖下水

 

　　美國當然樂於見到日本找中國的麻煩，希望她能削弱中國的實力，從中漁利。40年前當日本經濟旺盛時美國打擊日本卻是不遺餘力的。但今天美國也有糾結，若日本過分，真的釀成大禍，被中國收拾，那麼美國怎辦？

 

　　要知道，美國與日本有防衞條約，美國在日本也有多個基地，美國不能不站在日本一邊，但這卻容易被日本拖下水，殊不划算。美國在日本的軍事基地都暴露在中國導彈射程之內，航母除了退避三舍外，也應付不了中國的「航母殺手」，一旦美國失利，而美國戰爭部的軍棋推演也知此結果的概率很高，其後果將對美國的霸權有嚴重打擊，這是美國絕不想見到的。

 

　　若不想此局面出現，美國會在適當時候叫停日本。日本今次就算想賭一鋪，拉美國下水，自己則重振聲威，恐怕也只是幻想。

 

---------------------------------

 

【知識庫】《日美安全保障條約》知多些

 

　　－《日美安全保障條約》是美國與日本的核心防衞條約。目前生效的是1960年簽署的「新條約」（取代1951年的舊條約）。

　　－第5條：任何一方在日本領土受到武力攻擊時，雙方將依各自憲法規定採取行動，以應對共同危險。

　　－第6條：美國為了維持遠東和平與安全，可在日本境內駐軍、使用設施與區域。

　　－2025年2月，美國總統特朗普與時任日本首相石破茂會談後確認，《日美安全保障條約》第5條適用於尖閣諸島（釣魚島）。

 

（本文原載於11月21日《香港經濟日報》）   

Tags:#中日關係#台灣問題#諾貝爾得主史迪格茲#《波茨坦宣言》#《中日建交公報》#聯合國憲章#敵國條款#靖國神社#《日美安全保障條約》#約瑟夫·斯蒂格利茨#安倍晉三#東條英機#露絲·本尼迪克特#唐納德·特朗普#石破茂#村山富市#高市早苗#大國博弈
Add a comment ...Add a comment ...
香港耽擱太久 重新上路
更多雷鳴天下文章
香港耽擱太久 重新上路
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處