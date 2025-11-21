歡迎回來

【專訪】洪灝：市場風險拉鋸，惟大把人「等住買」，騰訊阿里料再闖高（廣東話錄音視頻．繁體字幕）#洪灝 #洪灝策略 #港股 #科技股
聖誕好去處2025︱迪士尼《優獸大都會2》冬甩快閃店，朱迪阿力新造型及美食推介
香港周圍遊
玩樂旅遊熱話

聖誕好去處2025︱迪士尼《優獸大都會2》冬甩快閃店，朱迪阿力新造型及美食推介

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:迪士尼樂園、Crystal

　　全新動畫《優獸大都會2》即將上映，大家除了可於戲院及商場搵到主角朱迪與阿力的身影外，各位fans去迪士尼樂園時，有冇發現朱迪與阿力已換上全新造型？想更加投入優獸市的世界，shopping必去全新《優獸大都會》冬甩快閃店，另外節日限定商品及主題美食亦已登場，切必勿錯過限定的主題食買玩！

 

Read More：

聖誕好去處2025︱迪士尼樂園聖誕樹亮燈＋夢幻飄雪＋限定美食精品＋$879雙重入園優惠 

聖誕好去處2025｜沙田新城市廣場音樂噴泉回歸，光影匯演＋聖誕嘉年華＋手作市集

 

　　隨著華特迪士尼動畫製作室《優獸大都會2》即將上映，今集正義兔仔女警朱迪與狐狸古惑仔阿力，發現一條神秘大蛇潛入優獸市，二人合作化身臥底揭發陰謀，更發生意想不到的情節……阿力與朱迪已換上全新造型的他們現身香港迪士尼樂園探險世界，並於最新的派對熱點與賓客見面。他們更肩負新任務，協助優獸市新開的旅行社尋找失蹤團友大蛇蛇基利，園區內更散佈尋「蛇」啟事，眼利的你或可成功找到蛇基利！

 

聖誕好去處2025︱迪士尼《優獸大都會2》冬甩快閃店，朱迪阿力新造型及美食推介

換上全新造型的他們將現身探險世界

 

聖誕好去處2025︱迪士尼《優獸大都會2》冬甩快閃店，朱迪阿力新造型及美食推介

 

　　各位 Fans必到美國小鎮大街百貨店內的全新冬甩店，入手多款冬甩造型商品，包括髮圈、咕𠱸、戒指等，你可用夾子夾起心愛的「冬甩」，店員非常入戲提醒你小心熱辣辣出爐的「冬甩」，投入度滿分。當你結帳時，店員更會為你的「冬甩」添加魔法調味，當中必購人氣商品 — 冬甩禮「襪」盒讓賓客自選足料又綿「襪」的冬甩。

 

聖誕好去處2025︱迪士尼《優獸大都會2》冬甩快閃店，朱迪阿力新造型及美食推介

聖誕好去處2025︱迪士尼《優獸大都會2》冬甩快閃店，朱迪阿力新造型及美食推介

《優獸大都會 2》冬甩圈 - 襪子 $79 (每隻)、冬甩波 - 迷你毛公仔裝飾$99 (每款)、扭紋冬甩 - 髮飾 $69 (每款)

 

聖誕好去處2025︱迪士尼《優獸大都會2》冬甩快閃店，朱迪阿力新造型及美食推介

聖誕好去處2025︱迪士尼《優獸大都會2》冬甩快閃店，朱迪阿力新造型及美食推介

聖誕好去處2025︱迪士尼《優獸大都會2》冬甩快閃店，朱迪阿力新造型及美食推介

 

《優獸大都會》主題購物體驗

日期︰2025 年 11 月 14 日起

地點︰美國小鎮大街百貨店內全新冬甩快閃店

 

優獸大都會商品

 

　　優獸的粉絲更不能錯過一系列新登場富趣味的商品，包括胡蘿蔔錄音鎖匙扣、肩膀毛公仔，還有主題美食如朱迪窩夫、爪子造型的紅桑子朱古力慕絲蛋糕與兔兔村藍莓批等特色甜點，保證讓整個派對持續狂歡！

 

聖誕好去處2025︱迪士尼《優獸大都會2》冬甩快閃店，朱迪阿力新造型及美食推介

朱迪/阿力聖誕主題頭箍 $169 阿力/朱迪/阿閃/鼠工人毛公仔掛袋飾物$119-$129

 

聖誕好去處2025︱迪士尼《優獸大都會2》冬甩快閃店，朱迪阿力新造型及美食推介

毛公仔 $179-$199

 

聖誕好去處2025︱迪士尼《優獸大都會2》冬甩快閃店，朱迪阿力新造型及美食推介

聖誕好去處2025︱迪士尼《優獸大都會2》冬甩快閃店，朱迪阿力新造型及美食推介

《優獸大都會 2》朱迪/阿力造型帽 $229

 

優獸大都會美食

 

　　探險世界戶外小食亭有多款優獸大都會美食，包括阿力 - 雜莓甜甜圈、賓治 - 吉士甜甜圈、朱迪 - 紅桑子甜甜圈、妮寶 - 榛子甜甜圈、紅桑子朱古力慕絲蛋糕、兔兔村藍莓批以及朱迪窩夫，造型可愛！

 

聖誕好去處2025︱迪士尼《優獸大都會2》冬甩快閃店，朱迪阿力新造型及美食推介

阿力 - 雜莓甜甜圈、賓治 - 吉士甜甜圈（11 月 13 日 - 12 月 9 日期間供應）、朱迪 - 紅桑子甜甜圈、妮寶 - 榛子甜甜圈（12 月 10 日 - 2026 年 1 月 4 日期間供應）$80/兩件

 

聖誕好去處2025︱迪士尼《優獸大都會2》冬甩快閃店，朱迪阿力新造型及美食推介

朱迪窩夫 $70、$90 配樽裝飲品

 

A Disney Christmas

日期：2025 年11月14日至2026年1月4日

地點：香港迪士尼樂園度假區

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊熱話#玩樂旅遊#christmasevent2025#聖誕節2025#聖誕好去處2025#christmas2025#聖誕打卡熱點#聖誕燈飾2025#ADisneyChristmas#LetThePartyGlowOn#奇妙派對點亮聖誕#HKDL20Party#TheMostMagicalPartyofAll#奇妙派對快樂盛放#HKDisneyland#香港迪士尼樂園#優獸大都會2
