港股昨日（20日）有反彈，能否持續，可能要看美國公布那個遲來的非農就業數據。

市場普遍預計9月新增非農就業人數將達到5.4萬人，高於前值的2.2萬。這一數字仍將表明美國勞動力市場處於疲軟狀態。據悉，預測顯示9月失業率將維持在4.3%，平均時薪按月增長0.3%，按年增長3.7%，這三項數據均與8月持平。

這份遲到的報告對政策制定者幫助有限，因為數據反映的是9月時的情況。在華盛頓創紀錄的政府停擺期間，投資者和經濟學家不得不依賴大量私營替代數據來獲悉美國經濟動向。

除9月數據外，今晚出爐的非農報告還將包含7月和8月非農數據的修正值。與此同時，美國勞工統計局已更新了10月和11月多項數據的發布時間。該機構表示，由於政府停擺期間無法充分收集數據，將不會發布10月份的月度就業形勢報告。

原定於12月5日發布的11月就業報告，將推遲至12月16日發布，屆時將包含該機構收集到的10月份企業調查數據。這意味著美國10月失業率數據將永遠空白。

港、A股中不會太受美就業數據左右的，是國內的內銀股，主要原因是內銀股有盈利，亦派出足夠紅利。

據Wind數據統計，截至11月19日，42家上市銀行中已有24家明確實施中期分紅，合計擬派現金額近2638億元（人民幣．下同），分紅節奏整體較往年明顯提前。

截至目前，已有平安銀行(深:000001)、民生銀行(滬:600016)、杭州銀行(滬:600926)、上海銀行(滬:601229)等10家銀行完成派發。

從結構上看，國有大行仍是分紅主力。工商銀行(01398)以503.9億元的規模領跑全行業，建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、中國銀行(03988)和郵儲銀行(01658)分別擬派發486億元、418.2億元、352.5億元和147.7億元。

值得注意的是，招商銀行(03968)、興業銀行(滬:601166)等頭部股份制銀行首次啟動中期分紅，常熟銀行等6家城商行也新加入中期分紅隊伍，反映出上市銀行整體分紅意願持續提升，進一步強化了板塊作為高股息資產的投資吸引力。

從業績基本面來看，銀行板塊整體經營保持穩健。六大行前三季度均實現營收、歸母淨利潤雙增長，合計營收突破2.7萬億元，歸母淨利潤超萬億元。

其中，「宇宙行」工商銀行繼續領跑行業，前三季度實現營收6400.2億元，按年增長2.17%；歸母淨利潤2699.1億元，按年增長0.3%。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）