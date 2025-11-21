歡迎回來

聖誕大餐2025︱Morton's 斧頭扒高級晚餐送雞尾酒，午市三道菜套餐歎龍蝦牛扒
美食情報

聖誕大餐2025︱Morton's 斧頭扒高級晚餐送雞尾酒，午市三道菜套餐歎龍蝦牛扒

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Morton’s The Steakhouse

　　平安夜、聖誕節或除夕夜，打算與情人共享浪漫晚餐，不妨考慮坐擁迷人維港景色的美式扒房 Morton’s The Steakhouse。餐廳推出聖誕限定晚市套餐只限三天，推介必食靚牛扒，USDA Prime西冷牛扒、肉眼牛扒或肉味濃郁 36 安士斧頭扒都有得揀，另可選香烤羊架、海鱸魚或焗原隻波士頓龍蝦，聖誕大餐充滿節日儀式感。聖誕節當日午市套餐亦值得留意，三道菜套餐可歎盡龍蝦及牛扒，加上招牌甜品大滿足！

 

Read More

聖誕大餐 2025︱千両聖誕外賣盛早鳥 75 折＋送清酒杯＋優惠券＋7 折追加鱈場蟹腳

 

聖誕大餐 2025︱Morton’s 斧頭扒高級晚餐送雞尾酒，午市三道菜套餐歎龍蝦牛扒

 

　　聖誕當日，Morton’s The Steakhouse 推出精緻的午市套餐（每位港幣$938），是與家人朋友慶祝聖誕的首選。豐盛的三道菜午市套餐先以前菜揭開精彩序幕，包括招牌珍寶蝦咯嗲、凱撒沙律，以及一直人氣高企的龍蝦湯。主菜方面，可選肉嫰多汁的 6 安士免翁牛柳，搭配人氣的經典珍寶蟹餅、肉質彈牙的深海龍蝦尾或煙肉焗帶子，令人回味無窮。招牌配菜可選芝士松露炸薯條、薯蓉、珍寶蘆筍或忌廉粟米，完美配搭主菜，啖啖幸福感。

 

聖誕大餐 2025︱Morton’s 斧頭扒高級晚餐送雞尾酒，午市三道菜套餐歎龍蝦牛扒

聖誕當日，Morton’s The Steakhouse 推出精緻的午市套餐（每位港幣$938）。

 

聖誕大餐 2025︱Morton’s 斧頭扒高級晚餐送雞尾酒，午市三道菜套餐歎龍蝦牛扒

主菜方面，可選肉嫰多汁的 6 安士免翁牛柳，搭配人氣的經典珍寶蟹餅、肉質彈牙的深海龍蝦尾或煙肉焗帶子。

 

聖誕大餐 2025︱Morton’s 斧頭扒高級晚餐送雞尾酒，午市三道菜套餐歎龍蝦牛扒

經典珍寶蟹餅

 

聖誕大餐 2025︱Morton’s 斧頭扒高級晚餐送雞尾酒，午市三道菜套餐歎龍蝦牛扒

特級珍寶蝦咯嗲

 

　　最後當然少不了Morton’s 的甜品，三款甜品包括人氣莫爾頓經典焗暖心朱古力餅、入口即化的焦糖布丁或散發清新檸香的青檸批。

 

聖誕大餐 2025︱Morton’s 斧頭扒高級晚餐送雞尾酒，午市三道菜套餐歎龍蝦牛扒

Morton’s 焦糖布丁

 

　　想邊食聖誕大餐，邊欣賞維港靚景，可考慮聖誕限定晚市套餐（每位港幣$ 1,788）於 12 月 24 日、25 日和 31 日三天限定供應，除夕夜更可飽覽璀璨煙花匯演，絕對會讓您與愛人留下難忘回憶。

 

　　精選前菜包括龍蝦湯、龍蝦意大利餛飩、香煎鵝肝配蘋果醬或西班牙黑毛豬火腿沙律配山羊芝士，為聖誕大餐揭開序幕。

 

聖誕大餐 2025︱Morton’s 斧頭扒高級晚餐送雞尾酒，午市三道菜套餐歎龍蝦牛扒

餐廳座擁璀璨的維港景色

 

　　Morton’s The Steakhouse 嚴選優質牛肉，提供 10 安士 USDA Prime 西冷牛扒配蘑菇黛安汁、16 安士 USDA Prime 肉眼牛扒或肉味濃郁的 36 安士斧頭扒（二人份- 另加每位港幣$188），各位「牛魔王」盡享牛扒的豐富肉汁及風味；或可選香烤羊架、智利海鱸魚配魚子醬白酒牛油汁或焗原隻波士頓龍蝦。

 

聖誕大餐 2025︱Morton’s 斧頭扒高級晚餐送雞尾酒，午市三道菜套餐歎龍蝦牛扒

10 安士USDA Prime 西冷牛扒配蘑菇黛安汁

 

聖誕大餐 2025︱Morton’s 斧頭扒高級晚餐送雞尾酒，午市三道菜套餐歎龍蝦牛扒

肉味濃郁的 36 安士斧頭扒（二人份- 另加每位港幣$188）

 

聖誕大餐 2025︱Morton’s 斧頭扒高級晚餐送雞尾酒，午市三道菜套餐歎龍蝦牛扒

聖誕限定晚市套餐（每位港幣$ 1,788）於 12 月 24 日、25 日和 31 日三天限定供應。主菜之一可揀焗原隻波士頓龍蝦

 

　　晚市套餐均可搭配 Morton’s 人氣招牌配菜，包括酸忌廉焗薯蓉配芝士煙肉、黑松露忌廉粟米、芝士松露炸薯條和忌廉菠菜等。甜品當然不少得充滿冬日氛圍的特濃朱古力蛋糕配覆盆子汁，或蘋果批配香草雪糕，為節日盛宴畫上完美句號。每位賓客更可享免費酒精飲品一杯，包括精選紅白餐酒、氣泡酒和創意雞尾酒Naughty，同時亦提供無酒精飲品 Nice，滿足不同賓客的口味。

 

聖誕大餐 2025︱Morton’s 斧頭扒高級晚餐送雞尾酒，午市三道菜套餐歎龍蝦牛扒

（左）創意雞尾酒Naughty 及（右）無酒精飲品Nice

 

節日限定套餐-午餐
供應日期：2025 年 12 月 25 日
營業時間：11am-3:30pm（最後下單時間：2:30pm）價格：每位港幣$938

節日限定套餐-晚餐
供應日期： 2024 年 12 月 24 日、25 日及 31 日 營業時間：5pm 至深夜（最後下單時間：11pm）價格：每位港幣$1,788
*以上所有價格需另加 10%服務費。

 

Morton’s The Steakhouse 香港

地址：九龍彌敦道 20 號喜來登酒店四樓

電話：2732 2343

網頁： www.mortons.com/hongkong/

 

Tags:#christmasfoodguide2025#christmas2025#美食情報#美食優惠#喜來登酒店#Morton’s The Steakhouse#聖誕大餐2025#聖誕優惠2025
KFC愚人節一日限定：買榴槤葡撻 送「榴槤忘返香水」！
KFC愚人節一日限定：買榴槤葡撻 送「榴槤忘返香水」！
