OPPO Find X9 Pro｜哈蘇攝影系統升級，AI高效能加持，最全面Android 旗艦

OPPO新推出的旗艦手機 Find X9 Pro，以強化後的哈蘇攝影系統、高效能及AI功能做賣點，同時在續航方面都有明顯提升，是現時整體表現優異的Android 旗艦手機之一。

Find X9 Pro機身延續同系列的簡潔線條，與上代最大分別是Find X9 Pro機背的鏡頭以全新佈局設計，機身不單保留了快拍按鈕來進行滑動變焦及點擊拍攝外，更新增了快捷鍵，可一按啟動不同的功能。此外，手機支援IP66、IP68及IP69防水防塵，並提供灰、白兩色選擇，背蓋有防指紋處理，握感出色。

Find X9 Pro採用Dimensity 9500處理器，內置16GB記憶體及512GB儲存，另支援記憶體拓展功能為系統提供額外12GB記憶體。手機內置均熱版冷卻系統，透過高性能石墨和膨脹蒸汽室來提升散熱效能。實測安兔兔測試得分有355萬多，效能達到頂尖表現。另一方面，Find X9 Pro內置7,500mAh大容量電池，支援 80W SUPERVOOC快充技術及50W AIRVOOC無線充電，在高使用量下仍可支撐一整天。

Find X9 Pro熒幕左上角設有5,000萬像素自拍鏡頭。

熒幕提供指紋解鎖功能。

Find X9 Pro與上代最大分別是機背的鏡頭以全新佈局設計。

配備三個主鏡頭的哈蘇攝影系統，另設有光普鏡頭來還原現場色彩。

Find X9 Pro新增了快捷鍵，可一按啟動不同的功能。

機身單保留了快拍按鈕來進行滑動變焦及點擊拍攝。

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式當紅外線遙控器使用。

機底設有USB Type-C介面，支援80W快速充電。

Find X9 Pro提供雙SIM卡插槽，也支援eSIM。

Find X9 Pro配備2,772 × 1,272解像度的6.82吋AMOLED熒幕，邊框只有1.15毫米，以Gorilla Glass Victus 2玻璃保護。熒幕支援120Hz刷新率、最高3,600尼特峰值亮度及支援Dolby Vision與HDR 10+ 顯示技術。同時，手機獲得TÜV Rheinland 護眼和SGS低藍光認證，擁有極高的畫質顯示水準之餘，也能保護雙眼。

影像系統是 Find X9 Pro 的核心強項，配備兩同是5,000萬像素的主攝及超廣角鏡頭，更設有2億像素哈蘇長焦鏡頭，另設有九個光普通道的光普鏡頭來還原現場色彩。在這個鏡頭配搭下，加上內置LUMO超像素引擎及AI 超清變焦技術，無論在不同焦段拍攝都能拍攝到清晰影像。影片拍攝方面，手機支援 4K 120p Dolby Vision攝錄，更支援OIS光學防震及EIS電子防震來增加影像穩定性。

Find X9 Pro搭載的ColorOS擁有不同的AI功能。

提供多項AI後製工具，包括AI消除、AI人像補光及AI去反光等。

相機提供的拍攝功能與上代相若。

Find X9 Pro採用Dimensity 9500處理器，安兔兔測試得分有355萬多，效能達到頂尖表現。

手機採用的哈蘇攝影系統，拍攝相片品質有保證。

長焦拍攝會自動用上AI 超清變焦技術，即使以120倍數碼變焦拍攝，主體仍清晰可見。

Find X9 Pro提供多項AI後製工具，包括AI消除、AI人像補光及AI去反光等。搭載的ColorOS也整合全新AI功能，包括 AI 寫作、AI翻譯、AI語音摘記及AI錄音等，更加了管理碎片資訊的記憶倉功能。而跨平台「與iPhone、電腦互傳」功能更方便直接在手機傳送相片及文件至iOS及MacOS裝置。

總結：

Find X9 Pro 集強大遠攝能力、優秀夜拍、頂級效能及良好續航於一身，是今年其中一款最全面的Android 旗艦。對於喜歡拍攝、重視遠攝質素、並追求整體穩定體驗的用家來說，Find X9 Pro是個值得考慮的選擇。

作業系統：Android 15

處理器：MediaTek Dimensity 9500 4.2GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,772 x 1,272像素，6.78吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/76/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：5,000萬像素自動對焦（前置） / 5,000 萬像素OIS廣角 + 5,000萬像素120°超廣角 + 2億像素長焦（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏下指紋感應器

電池：內置7,500mAh

體積：161.26 x 76.46 x 8.25毫米

重量：224克

售價：$7,699

查詢：OPPO 3896 7699