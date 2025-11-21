歡迎回來

OPPO Find X9 Pro｜哈蘇攝影系統升級，AI高效能加持，最全面Android 旗艦
數碼創科

OPPO Find X9 Pro｜哈蘇攝影系統升級，AI高效能加持，最全面Android 旗艦

手機情報站
徐帥
手機情報站

　　OPPO新推出的旗艦手機 Find X9 Pro，以強化後的哈蘇攝影系統、高效能及AI功能做賣點，同時在續航方面都有明顯提升，是現時整體表現優異的Android 旗艦手機之一。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

 

　　Find X9 Pro機身延續同系列的簡潔線條，與上代最大分別是Find X9 Pro機背的鏡頭以全新佈局設計，機身不單保留了快拍按鈕來進行滑動變焦及點擊拍攝外，更新增了快捷鍵，可一按啟動不同的功能。此外，手機支援IP66、IP68及IP69防水防塵，並提供灰、白兩色選擇，背蓋有防指紋處理，握感出色。

 

　　Find X9 Pro採用Dimensity 9500處理器，內置16GB記憶體及512GB儲存，另支援記憶體拓展功能為系統提供額外12GB記憶體。手機內置均熱版冷卻系統，透過高性能石墨和膨脹蒸汽室來提升散熱效能。實測安兔兔測試得分有355萬多，效能達到頂尖表現。另一方面，Find X9 Pro內置7,500mAh大容量電池，支援 80W SUPERVOOC快充技術及50W AIRVOOC無線充電，在高使用量下仍可支撐一整天。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

Find X9 Pro熒幕左上角設有5,000萬像素自拍鏡頭。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

熒幕提供指紋解鎖功能。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

Find X9 Pro與上代最大分別是機背的鏡頭以全新佈局設計。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

配備三個主鏡頭的哈蘇攝影系統，另設有光普鏡頭來還原現場色彩。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

 Find X9 Pro新增了快捷鍵，可一按啟動不同的功能。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

機身單保留了快拍按鈕來進行滑動變焦及點擊拍攝。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

 機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式當紅外線遙控器使用。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

機底設有USB Type-C介面，支援80W快速充電。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

Find X9 Pro提供雙SIM卡插槽，也支援eSIM。

 

　　Find X9 Pro配備2,772 × 1,272解像度的6.82吋AMOLED熒幕，邊框只有1.15毫米，以Gorilla Glass Victus 2玻璃保護。熒幕支援120Hz刷新率、最高3,600尼特峰值亮度及支援Dolby Vision與HDR 10+ 顯示技術。同時，手機獲得TÜV Rheinland 護眼和SGS低藍光認證，擁有極高的畫質顯示水準之餘，也能保護雙眼。

 

　　影像系統是 Find X9 Pro 的核心強項，配備兩同是5,000萬像素的主攝及超廣角鏡頭，更設有2億像素哈蘇長焦鏡頭，另設有九個光普通道的光普鏡頭來還原現場色彩。在這個鏡頭配搭下，加上內置LUMO超像素引擎及AI 超清變焦技術，無論在不同焦段拍攝都能拍攝到清晰影像。影片拍攝方面，手機支援 4K 120p Dolby Vision攝錄，更支援OIS光學防震及EIS電子防震來增加影像穩定性。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

Find X9 Pro搭載的ColorOS擁有不同的AI功能。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

提供多項AI後製工具，包括AI消除、AI人像補光及AI去反光等。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

相機提供的拍攝功能與上代相若。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

Find X9 Pro採用Dimensity 9500處理器，安兔兔測試得分有355萬多，效能達到頂尖表現。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

手機採用的哈蘇攝影系統，拍攝相片品質有保證。

 

OPPO Find X9 Pro 哈蘇攝影系統再升級，AI高效能，最全面Android 旗艦

長焦拍攝會自動用上AI 超清變焦技術，即使以120倍數碼變焦拍攝，主體仍清晰可見。

 

　　Find X9 Pro提供多項AI後製工具，包括AI消除、AI人像補光及AI去反光等。搭載的ColorOS也整合全新AI功能，包括 AI 寫作、AI翻譯、AI語音摘記及AI錄音等，更加了管理碎片資訊的記憶倉功能。而跨平台「與iPhone、電腦互傳」功能更方便直接在手機傳送相片及文件至iOS及MacOS裝置。

 

總結：

 

　　Find X9 Pro 集強大遠攝能力、優秀夜拍、頂級效能及良好續航於一身，是今年其中一款最全面的Android 旗艦。對於喜歡拍攝、重視遠攝質素、並追求整體穩定體驗的用家來說，Find X9 Pro是個值得考慮的選擇。

 

作業系統：Android 15

處理器：MediaTek Dimensity 9500 4.2GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,772 x 1,272像素，6.78吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19  / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/76/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：5,000萬像素自動對焦（前置） / 5,000 萬像素OIS廣角 + 5,000萬像素120°超廣角 + 2億像素長焦（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏下指紋感應器

電池：內置7,500mAh

體積：161.26 x 76.46 x 8.25毫米

重量：224克

售價：$7,699

查詢：OPPO 3896 7699

 

