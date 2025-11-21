聖誕自助餐2025︱8度海逸酒店網上預訂享8折，生蠔鱈場蟹腳火雞任食

聖誕節即將來臨，8度海逸酒店分別推出自助餐、下午茶及池畔廊或花園茶座的6道菜節日特式晚餐，更有期間限定的聖誕蛋糕及聖誕烤火雞。在指定日子聖誕老人更會現身餐廳大送神秘禮物及有小丑助慶，非常充滿節日氣氛，預早網上訂位，更可以享高達8折優惠。

Read more：聖誕大餐2025︱千両聖誕外賣盛早鳥75折＋送清酒杯＋優惠券＋7折追加鱈場蟹腳





自助晚餐：



自助餐區有世界各地多款新鮮空運海鮮，能滿足你的「海鮮胃」，包括即開新鮮生蠔、肉厚鱈場蟹腳及麵包蟹、紐西蘭青口、海蝦及海螺等。現場更且設有刺身及壽司區，無限提供即點即切的新鮮刺身及和牛刺身。

即製專櫃有經典韓式鮮味湯品，包括韓式泡菜湯生滾野生珍珠貝，聖誕節特別供應菜式更有紅燒花膠配花菇配主廚特調紅燒汁。現場還有即燒日式蒲燒鰻魚、香煎鴨肝配黑松露汁搭熱多士，絕配！

聖誕佳節最重要的主角火雞，當然亦不缺少，新鮮出爐的火雞燒至金黃色的外皮脆而不膩，軟嫩的火雞肉再配搭傳統的金巴利汁，使火雞味道層次進一步提升！凡於12月24至26日享用自助晚餐，每位食客可享芝士焗龍蝦 (半隻)。

另外，熱葷區有意大利香草白酒煮大蜆，經典港式滋味鮑魚乾蔥雞煲，雞肉吸滿蔥香，當然不少得主打美食，包括天多利烤大蝦、燒牛肉及香草烤羊扒。主題甜品有聖誕朱古力樹頭蛋糕及聖誕果子，以及酒店招牌甜品芒果拿破崙、開心果朱古力心太軟等。

於2025年12月24至26及31日惠顧自助餐，並在2025年12月20日或之前預訂及全數預繳，可享早鳥優惠9折。

自助午餐：

在自助午餐方面，美食包括鮮甜滋味的冰鎮海鮮、刺身及壽司區等，冷盤有清新爽口的柚香和風大蝦鮮果沙律、酸辣開胃的泰式酸辣浸藍青口及黑椒吞拿魚等！午餐時段亦有韓式泡菜湯生滾野生珍珠貝，及日式蒲燒鰻魚。熱葷美食有天多利烤大蝦，鮑魚乾蔥雞煲和紅酒燴牛肋條等。12月25-26日酒店亦特別呈獻精彩節慶活動，分別有聖誕老人派禮物及小丑氣球及魔術活動。

半自助午餐：

節日半自助午餐的菜式也同樣豐富，用餐2.5小時無限供應冰鎮海鮮、自助田園沙律吧、精緻甜品及配搭自選主菜一款與是日餐湯。節日特色主菜包括：烤火雞配農場火腿、焗龍蝦黑松露意大利飯、香煎三文魚伴香檳忌廉汁、香烤羊架、燒特級牛肉、香煎海盲鰽伴香檳忌廉汁、香草蒜蓉扒大蝦配扁面及焗酥皮牛柳配黑松露汁等。甜品專區也會有聖誕朱古力樹頭蛋糕，及酒店招牌甜品。

下午茶套餐：

聖誕下午茶套餐，各款精緻鹹甜美點齊集，鹹點美食包括：外脆內軟的香煎鴨肝多士、黑松露芝士焗薯蓉、特色牛油果火雞沙律三文治、牛油果蟹籽卷、香燒和牛壽司等。經典甜品有迷你樹頭蛋糕、聖誕曲奇、迷你聖誕杯子蛋糕、聖誕鬆餅配忌廉、雜莓芝士餅及特濃朱古力餅，再加上兩杯專屬的聖誕特飲士多啤梨沙冰。

惠顧2025年12月25至26日下午茶套餐，只須於2025年12月20日或之前預訂並全數預繳可享8折早鳥優惠！





外賣自取烤火雞：



8度海逸酒店提供聖誕烤火雞外賣，於eShop預訂更可尊享高達9折，與摯愛的家人一同分享應節美食，讓聖誕節充滿溫馨氣氛！

8度海逸酒店

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳

預訂網址：https://bit.ly/47LDFy3

電話：2126 1960