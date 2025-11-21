歡迎回來

恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
職場英語力UP｜8大商業二元詞組＋超實用例句拆解助你更Pro更地道！
職場英語力UP｜8大商業二元詞組＋超實用例句拆解助你更Pro更地道！

職場英語教室
Zephyr Yeung
職場英語力UP｜8大商業二元詞組＋超實用例句拆解助你更Pro更地道！

Credit: https://stock.adobe.com/hk/


　　一句精準專業的英語，隨時是促成生意、贏得客戶信任的關鍵。我們可能熟悉艱深的商業詞彙，卻往往忽略了那些看似簡單、卻能瞬間提升英語地道程度的「慣用搭配」。這些搭配，就是今天要介紹的「商業二元詞組」。

 

　　所謂「binomials（二元詞組）」，是指兩個由連接詞（如 and 或 or）固定連結的單字，它們順序固定，像一個打包好的語言套件，例如 "back and forth"。在商業對話或書信中靈活運用這些詞組，能讓你聽起來更流利、更專業，就像本地人一樣，不再帶著「教科書英語」的生硬感。

 

　　本周，筆者將為你精選8個在職場上極其常用的商業binomials。我們會逐一解釋其意思，並提供貼近香港職場的實用例句，分為「溝通協商」與「決策執行」兩大類別，讓你輕鬆掌握，即學即用。

 

Part 1：溝通協商類

 

　　這類詞組在討論、談判和匯報時非常有用，能清晰表達過程與狀態。

 

1. Back and forth

 

·    意思：來回地、反覆地討論或溝通

·    例句：

　　After several days of back and forth, we finally agreed on the terms of the contract.

　　經過幾日的 來回溝通，我們終於就合約條款達成共識。

 

2. Give and take

 

·    意思：互相遷就、有取有捨；即廣東話的「你讓下我，我讓下你」

·    例句：

·    Successful partnership requires a certain amount of give and take from both sides.

　　成功的夥伴關係需要雙方一定程度的 互相遷就。

 

3. Now and then

 

·    意思：偶爾、有時

·    例句：

　　Our CEO sends a company-wide email now and then to share his thoughts.

　　我們的行政總裁 偶爾 會發送全公司電郵來分享他的想法。

 

4. Sooner or later

·    意思：遲早、終有一天

·    例句：

　　If we don't address this client's complaint, sooner or later it will damage our reputation.

　　如果我們不處理這位客戶的投訴，遲早 會損害我們的聲譽。
 

Part 2：決策執行類

 

　　這類詞組用於描述工作流程、目標設定和問題處理，展現你的條理與決斷力。

 

5. First and foremost

·    意思：首先、最重要。用於強調首要任務

·    例句：

　　First and foremost, we need to stabilize the current market share before expanding.

　　首先最重要 的是，在擴張之前我們需要先穩定目前的市場佔有率。

 

6. Terms and conditions

·    意思：條款與細則。這個詞組在合約、協議中必不可少

·    例句：

　　Please make sure you read the terms and conditions carefully before signing the agreement.

　　在簽署協議前，請務必仔細閱讀 條款與細則。

 

7. Part and parcel

·    意思：不可或缺的一部分、必然伴隨的事物

·    例句：

　　Dealing with tight deadlines is part and parcel of a project manager's job.

　　處理緊迫的截止日期是項目經理工作中 不可或缺的一部分。

 

8. Safe and sound

·    意思：安然無恙、平安無事。常用於報告項目完成或貨物送達

·    例句：

　　Despite the typhoon, the important documents arrived at the client's office safe and sound.

　　儘管有颱風，該批重要文件已 安然無恙 地送達客戶辦公室。


　　學好商業英語，並不一定要背誦深奧難懂的詞彙。相反，掌握這些像「語言積木」一樣的商業binomials，更能讓你的英語表達瞬間變得地道、生動且專業。

 

　　下次當你撰寫email、準備report或參與meeting時，不妨有意識地嘗試運用一兩個今天學到的詞組，例如強調重點時說 "First and foremost"，或描述拉鋸討論時用 "back and forth"。小小的改變，會為你的專業形象帶來大大的加分，加油！

 

Tags:#商業英語#技能增值#職場#職場英語#語文增值#學英文#英語教學#商業二元詞組
