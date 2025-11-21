1周部署｜黃偉豪：港股難再破年內高位！中線可留意邊啲板塊？

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪

美股隔晚向下，而港股周五（21日）亦同樣受挫，黃偉豪指出臨近年尾投資者食胡味濃，加上AI股估值憂慮下，導致股市有所調整。恒指下個支持位睇邊？板塊方面，黃偉豪指現時是個不錯的趁回調吸納機會，不過邊啲股份比較值得留意？

影片網址：https://youtu.be/BNKM7WOBTD0?si=AVtjvhWz4AtYsP2N

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8