3COINS明年2月進駐葵芳新都會廣場！即日起銅鑼灣店推出「買$168送$18」優惠

日本生活雜貨品牌3COINS於今年7月進駐香港，每逢周末及假日，店外都出現等候入店的人龍，非常人氣！3COINS香港剛剛宣布，第二間分店將於明年2月開幕，選址葵芳新都會廣場。另外，香港官方網店亦全面啟動，而且更是「與日同價」，讓顧客買得更抵、更方便！

為感謝顧客的支持，3COINS由即日起至11月30日，特別推出「買$168送$18」優惠！顧客於單一交易中購買滿$168，即可免費獲贈店內價值$18產品一件。

3COINS首間香港分店設於銅鑼灣希慎廣場。

3COINS除了生活用品受歡迎之外，近年最人氣的商品應該是「迷你相機」。為答謝香港人的支持，3COINS特別訂製了香港版的「迷你相機」──亮黃色設計象徵活力與陽光，同時代表「希望」，更是呼應了谷日百貨標誌中擁抱晨曦的概念，旨在為港人的日常生活注入滿滿正能量。「香港版」專屬的「晨曦色」即日開始於3COINS官方網店接受預訂（http://bit.ly/4o1StP5），並預期將於2026年首季正式推出。

3COINS香港限定版迷你相機 $150

3COINS香港深明大家自開幕以來已對「迷你相機」苦候多時，特別向日本3COINS本社爭取4款標準配色，並現已於3COINS門市及網店發售。相機輕巧便攜（僅重34.5克），功能多樣，支援照片及影片拍攝，配備24種濾鏡、閃光燈及計時拍攝功能，並支援高達64GB的microSDXC記憶卡。內置450mAh鋰電池，充電約1.5小時即可使用。無論是記錄生活點滴，還是作為時尚配飾，皆是理想之選。

3COINS 希慎廣場店

地址：銅鑼灣希慎廣場B2層B209B & B210-212號舖

營業時間：11am-9pm

網店：https://yaichi.co/v2/tc/content/3coins