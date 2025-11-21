麥當勞優惠︱熱朱古力咖啡登場＋煙肉蛋漢堡早餐$25.5＋凍黑咖啡$19

冬天涷冰冰，飲番杯熱飲暖笠笠補充能量！麥當勞11月24日（ 星期一）起帶來經典組合熱朱古力咖啡，並同時推出只售$25.5「煙肉蛋漢堡配熱朱古力咖啡（細）」早餐， 而一系列McCafé咖啡飲品全日以限時優惠價登場， $16有熱即磨黑咖啡或鮮奶咖啡 （細），凍即磨黑咖啡或鮮奶咖啡更減至$19，為你的冬日早晨打打氣！





經典組合「$16熱朱古力咖啡（參考價$24起）」集合麥當勞兩大招牌飲品，包括由美國直送的經典熱朱古力及採用McCafé金獎咖啡製成－－McCafé咖啡採用的自家咖啡豆Cocoa Tazza兩年榮獲被譽為「咖啡界奧斯卡」的「IIAC 國際咖啡品鑑大獎」金獎，精選自埃塞俄比亞、秘魯和墨西哥的精品級別100% Arabica咖啡豆，揉合黃金比例調配而成，風味獨特。

麥當勞煙肉蛋漢堡配熱朱古力咖啡優惠（11月24日起，星期一至五，早上4時 － 11時適用）

另外，經典滋味「煙肉蛋漢堡」亦限時加盟「醒晨超值選」登場，煙肉蛋漢堡以鬆軟鬆餅夾住香煎金黄煙肉、嫩滑蒸蛋及軟滑芝士，色香味一應俱全，11 月24日起周一至五提供「$25.5煙肉蛋漢堡配全新熱朱古力咖啡（細）」組合，只需$25.5。

熱朱古力咖啡入口充滿濃郁朱古力滋味和淡淡咖啡堅果香氣。$16 熱朱古力咖啡及指定熱咖啡（可選$16熱即磨黑咖啡或鮮奶咖啡（細））、$19 指定凍咖啡（可選$19凍即磨黑咖啡或鮮奶咖啡）

同時，一系列McCafé咖啡飲品將以限時優惠價登場，只需$16就可歎到熱即磨黑咖啡（細）（原價$23.5起）或熱即磨鮮奶咖啡（細）（原價$25起）；$19則可選購凍即磨黑咖啡（原價$31起）或凍即磨鮮奶咖啡（原價$35起），無論是直接到餐廳自助點餐機、櫃檯，或經麥當勞App點餐均可享受此優惠，為大家在初冬提供多款靚啡之選！