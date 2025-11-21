歡迎回來

曼城攻強， 紐卡素主場頑抗；熱刺守弱， 阿仙奴高效搶分

　　2026 世界盃外圍賽進入白熱化階段，孰勝孰敗，晉級與否，除了球員表現，領隊的決定同樣關鍵。

 

　　蘇格蘭再度晉級世界杯決賽周，主帥奇勒功不可沒。

 

　　奇勒採用 4-2-3-1 陣型，核心理念是中場壓迫與邊路快速轉換。比賽開局僅 3 分鐘，麥湯文尼以倒掛金鉤打破僵局，這一進球不僅展現個人技術，更反映蘇格蘭在進攻的高位壓迫策略奏效，前場壓迫使丹麥後防失位，為麥湯文尼創造空間。

 

曼城攻強， 紐卡素主場頑抗；熱刺守弱， 阿仙奴高效搶分

丹麥雖在控球率（上半場達 78%）佔優，但過度依賴邊路傳中，未能有效撕開蘇格蘭中路防線，證明奇勒在防守部署上有針對性。

 

　　除了排陣，奇勒臨場調動同樣高明， 78 分鐘換人，利用角球戰術再度領先，是一次奇招。補時階段，兩位球員連續遠射破門，體現奇勒對球員永不放棄的激勵。

 

　　這邊廂蘇格蘭出線，那邊廂的意大利卻再度跌入附加賽。

 

　　意大利主帥加度素沿用傳統 433，試圖以控球壓制挪威，但上半場雖率先由艾斯拔圖破門，卻未能擴大比分。下半場，加度素未能及時調動換人，讓挪威有機會踢出高效反擊，最終大敗而回。

 

曼城攻強， 紐卡素主場頑抗；熱刺守弱， 阿仙奴高效搶分

加度素賽後坦言球隊「在壓力下失去信心」，連領隊都說出這番話，反映意大利在逆境中缺乏心理質素，怎可能贏波？與蘇格蘭奇勒相比，實在令人失望。

 

　　領隊決定有多重要？遠的不說，就看我們身邊的例子。

 

　　香港周中主場迎戰新加坡，這場亞洲盃外圍賽被視為「生死戰」。

 

　　港隊韋斯活特採用 433，強調邊路進攻與中場壓迫。上半場第 15 分鐘，安永佳接應艾華頓傳中頭槌破門，港隊一度領先。

 

　　但正如上場面對孟加拉的翻版，港隊下半場體能下降，中場控制力不足，導致新加坡在 63 分鐘與 67 分鐘連入兩球反超。

 

　　港隊雖嘗試以高空球與定位球尋求扳平，但臨門一腳欠缺精準，最終以 1:2 落敗，無緣晉級。

 

曼城攻強， 紐卡素主場頑抗；熱刺守弱， 阿仙奴高效搶分

港隊下半場傳球成功率下降至 72%，反映壓力下決策不佳；而且頻頻失去控球權，讓新加坡在中路獲得更多組織空間。而防守缺乏壓迫性，同樣給了新加坡不少機會反擊。

 

　　領隊韋斯活特錯失換人時機，到87 分鐘才換入杜度與米高，已經為時已晚，未能有效改變局勢。加上下半場自由球、界外球等執行力不足，導致最後階段雖有威脅，但缺乏致命一擊。

 

　　領隊的水平，是球員成敗的關鍵，韋斯活特兩場主場領先後心態偏保守，未能推動球隊進攻，加上調動的手法不及格，都是港隊出局的最大原因。領隊其實是球員大腦，運轉靠球員，決策靠領隊，一子錯，滿盤皆輸。

 

本週焦點

 

　　本週英超賽程中，兩場比賽備受矚目：紐卡素在主場迎戰曼城，以及阿仙奴面對熱刺。

 

　　紐卡素本季表現起伏， 11戰3勝3和5負，攻守數據顯示場均得球僅1.0，失球1.27，淨勝球為-3，進攻火力不足是最大問題。

 

　　埃迪賀維以433為基礎，強調邊路壓迫與快速反擊，但面對曼城的控球壓制，紐卡素必須在中場形成密集防守，避免被中路突擊。

 

　　曼城今季場均進球高達2.09，失球僅0.73，攻守平衡冠絕聯賽。夏蘭特以14球領跑射手榜，將是最大的威脅。預計曼城會採取高位逼搶，壓制紐卡素的出球，並利用邊路創造空檔。

 

曼城攻強， 紐卡素主場頑抗；熱刺守弱， 阿仙奴高效搶分

曼城若率先破門，紐卡素恐難翻盤；唯一機會在於利用定位球或快速反擊偷襲。預測曼城控球率超過60%，勝算高。

 

　　阿仙奴本季延續阿迪達的高壓逼搶與控球打法，11戰8勝2和僅1負，攻守數據亮眼，均得球1.82，失球僅0.45，防守效率冠絕英超。但今場中場人手不少傷停，預期或影響控場表現。不過士氣和狀態較差，看高一線。

 

　　熱刺在法蘭克領軍下，採取靈活的4231，強調邊路突破與快速轉換。本季攻力不俗，均得球1.73，但防守不穩，面對阿仙奴的壓迫，微小失誤都足以致命。

 

曼城攻強， 紐卡素主場頑抗；熱刺守弱， 阿仙奴高效搶分

打吡戰向來火爆，阿仙奴有主場優勢，相信成功控制中場，贏波高唱入雲。

 

Tags:#足球#曼城#紐卡素#熱刺#阿仙奴
