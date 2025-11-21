歡迎回來

29
十一月
Citywalk荃新天地｜《新機動戰記高達W》 30周年 《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》期間限定店將進駐荃新天地
節慶活動 商場活動
Citywalk荃新天地｜《新機動戰記高達W》 30周年 《KYUBI X MOBILE SUIT ...
推介度：
29/11/2025 - 04/01/2026
免費
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
Youtube Facebook Instagram
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
聖誕大餐2025｜元気寿司「外賣聖誕盛」早鳥優惠低至8折！網上訂購滿$800免費送「元気別注版夾公仔機」
美食情報
美食優惠

聖誕大餐2025｜元気寿司「外賣聖誕盛」早鳥優惠低至8折！網上訂購滿$800免費送「元気別注版夾公仔機」

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:元氣壽司

　　外賣壽司絕對是聖誕party的必備美食，無論是公司或學校派對，還是跟老友、親戚聯歡，買一大盒壽司就不會錯！元気寿司今個聖誕推出一系列「外賣聖誕盛」，適合不同人數的派對。由即日起至12月14日預訂，更可以享有低至8折的早鳥優惠；網上訂購滿$800，更免費送可愛的「元気別注版夾公仔機」，一於提早送聖誕禮物給自己！

 

元気4重賞

 

1. Early Bird早鳥優惠，折扣高達8折！

 

　　尊尚會員及銀會員於即日至12月14日期間訂購元気外賣聖誕盛，可享獨家8折早鳥優惠，而恒生信用卡客戶則可享85折優惠，而一般客戶亦有9折優惠。而於2025年12月15日至2026年1月1日訂購，尊尚會員及銀會員可享85折，恒生信用卡客戶則可享8折優惠。

 

2. 網上訂購限定！滿$800送「元気別注版夾公仔機」

 

　　在推廣期間經「元気寿司外賣自取網上訂購」平台單次淨消費滿港幣$800或以上（須惠顧最少一客元気外賣聖誕盛），即可免費獲贈「元気別注版夾公仔機」一個！數量有限，送完即止，想入手就要立即行動！

 

聖誕大餐2025｜元気寿司「外賣聖誕盛」早鳥優惠低至8折！網上訂購滿$800免費送「元気別注版夾公仔機」


 

3. 會員惠顧任何外賣聖誕盛，送$50電子優惠券

 

　　基本、銀及尊尚會員凡惠顧任何外賣聖誕盛，即可獲贈「惠顧滿HK$300享HK$50優惠（堂食）電子優惠券」一張。每位會員於推廣期內最多可獲贈一張，電子優惠券將於合資格消費後24小時內上載至會員帳戶。

 

4. 單次消費訂購滿$500 即晉身元気銀會員

 

　　於推廣期內（即日至2026年1月1日），經外賣自取單次淨消費滿港幣$500（須惠顧最少一客聖誕盛），即可登記成為元気銀會員，尊享每月會員感謝日、迎新禮遇、手機APP遙距取票、賺取「元気の賞分」及生日優惠等一系列精彩獨家福利！


元気外賣聖誕盛

 

狂歡派對盛（供8-10位用）

●    聖誕人氣壽司盛 56件、聖誕派對卷物盛 36件、聖誕本鮪拖羅刺身盛 12件、迷你泡芙 12件

 

聖誕大餐2025｜元気寿司「外賣聖誕盛」早鳥優惠低至8折！網上訂購滿$800免費送「元気別注版夾公仔機」

狂歡派對盛

原價 $909.4｜銀會員及尊尚會員早鳥優惠（8折）$727.5｜一般客户早鳥優惠（9折）$818.4

 

歡樂派對盛（供4-5位用）

●    聖誕特上壽司盛 24件、聖誕家家歡聚壽司盛 26件、聖誕歡聚前菜盛 1份、歡聚串燒盛 1份

 

聖誕大餐2025｜元気寿司「外賣聖誕盛」早鳥優惠低至8折！網上訂購滿$800免費送「元気別注版夾公仔機」

歡樂派對盛

原價 $621.6｜銀會員及尊尚會員早鳥優惠（8折）$497.2｜一般客户早鳥優惠（9折）$559.4

 

特選派對盛（供3-4位用）

●    聖誕極上壽司盛 12件、聖誕三文魚壽司盛 24件、迷你泡芙 12件

 

聖誕大餐2025｜元気寿司「外賣聖誕盛」早鳥優惠低至8折！網上訂購滿$800免費送「元気別注版夾公仔機」

歡樂派對盛

原價 $413.5｜銀會員及尊尚會員早鳥優惠（8折）$330.8｜一般客户早鳥優惠（9折）$372.1

 

聖誕大餐2025｜元気寿司「外賣聖誕盛」早鳥優惠低至8折！網上訂購滿$800免費送「元気別注版夾公仔機」

聖誕人氣壽司盛（供4-5位用）

原價 $578｜銀會員及尊尚會員早鳥優惠（8折）$462.4｜一般客户早鳥優惠（9折）$520.2

 

聖誕大餐2025｜元気寿司「外賣聖誕盛」早鳥優惠低至8折！網上訂購滿$800免費送「元気別注版夾公仔機」

聖誕派對卷物盛（供3-4位用）

原價 $202｜銀會員及尊尚會員早鳥優惠（8折）$161.6｜一般客户早鳥優惠（9折）$181.8

 

聖誕大餐2025｜元気寿司「外賣聖誕盛」早鳥優惠低至8折！網上訂購滿$800免費送「元気別注版夾公仔機」

聖誕極上壽司盛（供1-2位用）

原價 $213｜銀會員及尊尚會員早鳥優惠（8折）$170.4｜一般客户早鳥優惠（9折）$191.7

 

聖誕大餐2025｜元気寿司「外賣聖誕盛」早鳥優惠低至8折！網上訂購滿$800免費送「元気別注版夾公仔機」

聖誕特上壽司盛（供2-3位用）

原價 $266｜銀會員及尊尚會員早鳥優惠（8折）$212.8｜一般客户早鳥優惠（9折）$239.4

 

75折追加小食甜品

 

　　想讓派對餐單再升級的話，元気特別推出75折追加優惠，讓你以驚喜價品嘗各款人氣小食及甜品。

 

聖誕大餐2025｜元気寿司「外賣聖誕盛」早鳥優惠低至8折！網上訂購滿$800免費送「元気別注版夾公仔機」

吉列他他醬炸蝦及炸雞翼（4件）

原價 $104｜折扣價 $78

 

聖誕大餐2025｜元気寿司「外賣聖誕盛」早鳥優惠低至8折！網上訂購滿$800免費送「元気別注版夾公仔機」

蟹籽沙律

原價 $76｜折扣價 $57

 

聖誕大餐2025｜元気寿司「外賣聖誕盛」早鳥優惠低至8折！網上訂購滿$800免費送「元気別注版夾公仔機」

極上松葉蟹腳（約700克）

原價 $358｜折扣價 $268.5

 

聖誕大餐2025｜元気寿司「外賣聖誕盛」早鳥優惠低至8折！網上訂購滿$800免費送「元気別注版夾公仔機」

日本直送芝士蛋糕盛合（曲奇忌廉慕絲蛋糕 2件、日本芝士蛋糕 2件）

原價 $88｜折扣價 $66

 

聖誕大餐2025｜元気寿司「外賣聖誕盛」早鳥優惠低至8折！網上訂購滿$800免費送「元気別注版夾公仔機」

歡聚串燒盛（芝士牛舌粒雞軟骨串 3件、雞肉串燒 3件）

原價 $105｜折扣價 $78.7

 

元気寿司外賣自取網上訂購

網址：https://order.genkisushi.com.hk/tc/xmas.html

 

最新
人氣
