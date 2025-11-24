歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
十一月
金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊 金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊
大型盛事 節慶活動
金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊
推介度：
18/11/2025 - 02/01/2026
免費
06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
電商仍是最值得長期下注的行業
數碼創科

電商仍是最值得長期下注的行業

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　2025 年，美國電商生態迎來今年最受關注的 IPO：成立於 2013 年、由夫妻檔創業的電商技術服務平台 Pattern成功在Nasdaq上市。公司發行價為 14 美元，首日上漲超過 11%，市值約 27.5 億美元。

 

電商仍是最值得長期下注的行業

 

　　對一個從Amazon賣冰箱貼起家的公司來說，從夫妻店起步到如今服務超200個國際品牌，其發展軌跡印證了電商賽道持續旺盛的生命力。

 

　　Pattern 的故事幾乎就是過去十年電商行業演進的縮影。這不僅是一次商業成功，更像是對整個電商行業的一次重新定價：資本在經歷三年去泡沫週期後，再次把高估值給了真正具有技術驅動能力的電商企業。

 

　　創始人 David Wright 與 Melanie Alder 的創業方向從一開始就與傳統賣家不同。他們對品牌沒有執念。2014 年，他們推出了第一個定價軟體 TriGuardian，開始嘗試用資料科學去拆解商品價格、流量與轉化之間的因果關係。

 

　　幾年之後，Pattern 進一步提出電商增長的底層邏輯：營收 = 流量 × 轉化 × 價格 × 供應鏈，每一個變數背後都藏著數百個可以量化並被演算法優化的微杠杆。當電商從靠經驗轉向靠模型，行業也從勞動密集進入技術密集階段。

 

　　這正是 Pattern 在全球迅速擴張的原因。公司不再是賣家，而是定位為一體化電商加速器。

 

　　2017年Pattern在廣州設立中國總部。成功運營天貓、京東、抖音等本土平臺的經驗，驗證了出海 +入海雙向戰略的可行性。

 

電商仍是最值得長期下注的行業

電商仍是最值得長期下注的行業

 

　　在中國市場積累的社交電商運營方法，正通過TikTok Shop反向輸出全球。它既直接採購品牌庫存在全球銷售，也為品牌提供從運營、管道、內容、行銷到履約交付的代運營服務，同時還以 SaaS 收費輸出定價、搜索優化與內容管理系統。

 

　　如今 Pattern 的業務覆蓋全球超過 60 個主要電商平台，從Amazon、Walmart、Target 到天貓、京東、抖音和 TikTok，並在歐洲、中東、東南亞、拉美等地區同步佈局。

 

電商仍是最值得長期下注的行業

 

　　在全球哪裡有流量、哪裡有消費者需求的邏輯下，它幾乎無所不在。很多消費者以為自己在品牌直營店購物，但背後實際上可能是 Pattern 在處理庫存、定價和廣告投放。

 

　　Pattern 的財務表現也證明了這一模式的可複製性。公司在 2022、2023、2024 年分別實現 9.91 億、13.66 億與 18 億美元營收，過去三年持續保持 30% 以上增長。

 

　　在 2022 年略虧損後，2023 年即轉為盈利，淨利達到 4126 萬美元，2024 年進一步提升至 6786 萬美元。

 

　　2025 年上半年，Pattern 已實現 11.4 億美元營收與 4700 萬美元淨利潤，同比增幅超過 35%。

 

　　然而，Pattern 也並非沒有風險。公司 94% 的收入來自亞馬遜，這在招股書中被明確列為核心潛在風險。隨著亞馬遜自營占比提升、廣告位成本變高以及 SHEIN、Temu 等低價跨境平台迅速擴張，傳統協力廠商賣家面臨的壓力更大。

 

電商仍是最值得長期下注的行業

 

　　更重要的是，對整個行業而言，電商仍是最具確定性的長期投資方向。其原因並非線上購物習慣已形成這麼簡單，而是因為兩股宏觀力量正在疊加：

 

　　其一是全球消費持續向線上遷移，2025 至 2029 年，全球電商規模仍將以 9.5% 的複合增速增長，每年帶來超過 4900 億美元新增市場；

 

　　其二是 AI 正在重構電商的生產函數，從選品、內容、投放到供應鏈，每一個環節都在被演算法徹底重寫。

 

　　過去電商競爭是誰的規模大、SKU 多，未來競爭則是誰的資料密度更高、演算法更智慧、效率更強。Pattern 恰好處在這兩股趨勢的交匯點。

 

電商仍是最值得長期下注的行業

 

 

Tags:#電商 #nasdaq#Amazon#Pattern#納斯達克#亞馬遜#線上購物#TikTok Shop
Add a comment ...Add a comment ...
貪污腐敗，官商勾結當然要合法化？
更多改朝換代Digital文章
貪污腐敗，官商勾結當然要合法化？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處