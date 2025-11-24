電商仍是最值得長期下注的行業

2025 年，美國電商生態迎來今年最受關注的 IPO：成立於 2013 年、由夫妻檔創業的電商技術服務平台 Pattern成功在Nasdaq上市。公司發行價為 14 美元，首日上漲超過 11%，市值約 27.5 億美元。

對一個從Amazon賣冰箱貼起家的公司來說，從夫妻店起步到如今服務超200個國際品牌，其發展軌跡印證了電商賽道持續旺盛的生命力。

Pattern 的故事幾乎就是過去十年電商行業演進的縮影。這不僅是一次商業成功，更像是對整個電商行業的一次重新定價：資本在經歷三年去泡沫週期後，再次把高估值給了真正具有技術驅動能力的電商企業。

創始人 David Wright 與 Melanie Alder 的創業方向從一開始就與傳統賣家不同。他們對品牌沒有執念。2014 年，他們推出了第一個定價軟體 TriGuardian，開始嘗試用資料科學去拆解商品價格、流量與轉化之間的因果關係。

幾年之後，Pattern 進一步提出電商增長的底層邏輯：營收 = 流量 × 轉化 × 價格 × 供應鏈，每一個變數背後都藏著數百個可以量化並被演算法優化的微杠杆。當電商從靠經驗轉向靠模型，行業也從勞動密集進入技術密集階段。

這正是 Pattern 在全球迅速擴張的原因。公司不再是賣家，而是定位為一體化電商加速器。

2017年Pattern在廣州設立中國總部。成功運營天貓、京東、抖音等本土平臺的經驗，驗證了出海 +入海雙向戰略的可行性。

在中國市場積累的社交電商運營方法，正通過TikTok Shop反向輸出全球。它既直接採購品牌庫存在全球銷售，也為品牌提供從運營、管道、內容、行銷到履約交付的代運營服務，同時還以 SaaS 收費輸出定價、搜索優化與內容管理系統。

如今 Pattern 的業務覆蓋全球超過 60 個主要電商平台，從Amazon、Walmart、Target 到天貓、京東、抖音和 TikTok，並在歐洲、中東、東南亞、拉美等地區同步佈局。

在全球哪裡有流量、哪裡有消費者需求的邏輯下，它幾乎無所不在。很多消費者以為自己在品牌直營店購物，但背後實際上可能是 Pattern 在處理庫存、定價和廣告投放。

Pattern 的財務表現也證明了這一模式的可複製性。公司在 2022、2023、2024 年分別實現 9.91 億、13.66 億與 18 億美元營收，過去三年持續保持 30% 以上增長。

在 2022 年略虧損後，2023 年即轉為盈利，淨利達到 4126 萬美元，2024 年進一步提升至 6786 萬美元。

2025 年上半年，Pattern 已實現 11.4 億美元營收與 4700 萬美元淨利潤，同比增幅超過 35%。

然而，Pattern 也並非沒有風險。公司 94% 的收入來自亞馬遜，這在招股書中被明確列為核心潛在風險。隨著亞馬遜自營占比提升、廣告位成本變高以及 SHEIN、Temu 等低價跨境平台迅速擴張，傳統協力廠商賣家面臨的壓力更大。

更重要的是，對整個行業而言，電商仍是最具確定性的長期投資方向。其原因並非線上購物習慣已形成這麼簡單，而是因為兩股宏觀力量正在疊加：

其一是全球消費持續向線上遷移，2025 至 2029 年，全球電商規模仍將以 9.5% 的複合增速增長，每年帶來超過 4900 億美元新增市場；

其二是 AI 正在重構電商的生產函數，從選品、內容、投放到供應鏈，每一個環節都在被演算法徹底重寫。

過去電商競爭是誰的規模大、SKU 多，未來競爭則是誰的資料密度更高、演算法更智慧、效率更強。Pattern 恰好處在這兩股趨勢的交匯點。