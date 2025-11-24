曾幾何時小弟重倉QQQ，雖因一些個人操作先行沽清，但覺得它依然是「一位出色的前鋒」，日後亦會考慮再度建倉，所以特別留意相關新聞。本來QQQ這樣的一隻被動型ETF，一向沒有太多新聞，近期卻有頗重大的變動，值得了解一下。

追蹤納指ETF——QQQ，其母公司Invesco建議將它從現行的信託結構升級為更具彈性的開放式ETF，希望為股東締造更大價值。此建議需要股東投票通過，因此Invesco召開股東特別大會，將於2025年12月5日美國中部時間上午9時舉行。

最初見一位KOL在談論此事，他指Invesco這舉動會令QQQ變質，轉為開放式ETF代表將會請一班基金經理來操盤，意味QQQ未必會再絕對追蹤納指成分股，而是由基金經理選股，可能選出一些他們認為好的股票，加上此轉變亦代表QQQ不一定再只買正股，可能選擇買入衍生工具去「模仿」納指的表現，所以呼籲投資者注意。以上評論，未有提及詳盡資料。

QQQ為由Invesco推出、追蹤納指成分股的ETF。(Shutterstock)

看完該KOL的意見，感覺此事非同小可，立即上網了解。我發現網上極少相關討論，就算一眾財經媒體，多只重覆該新聞，提提一些股東投票選項、日期與地點而已，並沒有評論立場，例如講解該動作是怎麼一回事，或會帶來甚麼影響之類。

再問問AI，輸入問題：「有關信託結構與開放式基金或ETF的區別」，AI立即把兩者於運作和法律框架的不同之處列舉出來。可惜，AI最後提到「代表性的開放式基金ETF有QQQ⋯⋯」，明顯這是錯誤資訊。AI很方便，但並非萬能。無辦法，AI只是一部強大的歸納機器，本身網上資訊不正確，它便交不出正確的結果。

想了解實情，還是看看這次股東投票的Policy Statement原文更好。全份文件共123頁，而CEO Brian Hartigan在最頂端的兩頁信件已經把重點說明。

「QQQ是最早上市的ETF之一，於1999年創立時，其結構被歸類為單位投資信託基金(UIT)，這是一種受投資公司法律法規約束的投資公司類型。QQQ的營運按1940年《投資公司法》中關於UIT的法律法規，以及美國證券交易委員會的豁免令。在QQQ創立之時，UIT是ETF的主要結構。然而，自那時以來，市場上幾乎所有ETF都採用了其他類型的投資公司結構，通常被稱為『開放式基金』ETF。」

上面一段解釋了QQQ作為信託結構的背景原因，之後再進而講解此舉的好處。

「開放式基金ETF由外部投資顧問管理，這些顧問可以利用一些被動型ETF管理工具，例如靈活地應付贖回操作，而單位投資信託則依據複雜的書面規則運作，這些規則在執行上較為僵化。其次，以開放式基金形式運作的ETF，目前享有較高的監理確定性。大多數旨在保護股東並普遍改善ETF投資體驗的現行美國證券交易委員會規則，都是針對開放式基金結構制定的，並不適用於單位投資信託，也不強制要求遵守這些規則。此轉變帶來監管確定性，為股東帶來了內在價值。」

上面一段解釋了QQQ這次轉變，靈活性大了，符合推低管理成本的結果，同時更能加強監管。而另一個迷思，是其運作方針有否改變。

「重要的是，這些變更不會改變投資QQQ的關鍵屬性：該信託將繼續作為ETF運作，並繼續致力於追蹤納斯達克100指數的投資回報（扣除費用和支出前）。該信託的歷史表現、買賣份額的流程（每日交易）以及投資曝險和風險將保持不變。此外，此次轉換不涉及納稅，因此作為股東，過渡過程將無縫銜接。」

若投票贊成通過，可望降低開支比率達10%。按當前資產水平計算，每年節省7000萬美元。加上以上提到的好處，看來此舉動有利股東，顯然與部分網上評論的理解有別。

雖然現今資訊發達，但並不保障資訊的真確性。AI替人類帶來方便，但其實它只是一個工具，快速地綜合網上的舊資料而已，當然會出錯，更別指望它能創造新知識。常識一向很重要，AI年代變得更重要。