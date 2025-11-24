我們有能力申辦奧運嗎？

香港運動員在本屆全運會創下歷史佳績，勇奪9金2銀8銅，這份亮眼的成績單背後，是本港多年來投入體育發展的成果，也是運動員力爭上游的最佳見證。然而，今次成功帶出了一個令人意想不到的信息：粵港澳大灣區將可能合力申辦國際最大型的盛事——奧運會。

國際奧委會終身名譽主席巴赫日前到訪啟德主場館，親身觀賞七人欖球賽事，並高度評價大灣區擁有世界級運動設施，認為已具備申辦奧運的一切條件。政務司司長陳國基在電台節目中亦表示，全運會不僅帶動旅遊經濟，推廣運動更有益市民身心，並不排除爭取參與承辦奧運，強調國家辦運動會的專業水平已達國際化標準。過去都曾經出現本港申奧的建議，但大都只屬「無米粥」，今次的情況完全不同，上述言論顯示，粵港澳大灣區不但具備申奧的硬件與軟件條件，並且有政府及國際體育組織的認同。

國際奧委會終身名譽主席巴赫訪港期間與行政長官李家超見面，指香港及大灣區都朝著申奧的正確方向走。（李家超fb圖片）

申辦奧運並非遙不可及的夢想，從實際時機來看，下屆奧運將在2028年於美國洛杉磯舉行，2032年已確定由澳洲布里斯班主辦，2036年奧運很有機會重返亞洲。根據傳媒報道，國際奧委會希望由中國承辦未來的奧運，因為中國在財政、體育水平及籌辦經驗方面均屬世界頂尖，但國家目前尚未正式表態。近日巴赫專程來港考察，意向已相當明顯，而陳國基的回應亦十分直接，以巴赫及陳國基的身份，豈能將如此重要的事情隨便說說，所以估計現正等待中央深入研究，相信有一定的成事機會。

若香港能聯同大灣區成功舉辦奧運，將帶來多方面的益處。最重要的是，奧運會具備無可比擬的宣傳效果，國家可以透過這次機會，向世界宣示大灣區經過多年發展，已確立其世界級地位。事實上，粵港澳大灣區雖然經濟實力雄厚，但外國一般人所知不多，甚至未曾聽聞，今次就是一個好機會向世界宣告大灣區的世界性地位，對日後大灣區的發展有極大的戰略意義。當然，對香港來說，奧運必將推動香港持續國際化，加速本地體育事業的發展進程。

啟德主場館的條件屬於國際級 (Shutterstock)

要成功舉辦奧運，需要具備多項條件：足夠的場館設施、出色的統籌管理能力、接待國際賓客和運動員的水準，以及堅實的財政後盾。縱觀大灣區整體發展，這些條件都已基本具備。值得一提的是，如今許多國家對申辦奧運望而卻步，主要擔心數以百億元計的巨額投入難以回收，但國家具備舉辦北京奧運的實戰經驗，可以控制好收支情況，而且大灣區在今次全運會已興建多個大型場館，毋須大規模興建奧運場館，這都是我們的獨特優勢。

香港與大灣區城市的合作日益緊密，若能攜手邁向奧運這個更高目標，不僅將展現國家的綜合實力，更能促進區域融合發展，開創互利共贏的新局面。這既是對香港運動員優異成績的肯定，也是對大灣區未來發展投下的信心一票。