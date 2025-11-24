大市跌了不少，要不要賣股票？查理芒格--巴菲特的投資拍檔，談了何時和為甚麼要賣股票。

人們總愛談論買股票，卻很少有人願意談論賣股票。查理芒格(Charles Thomas Munger)，「股神」巴菲特的老友，就講這個。

芒格謂大多數投資者要麼賣的太早，要麼賣的太晚，而且永遠是出於錯誤的理由。

這些投資者會因為股價下跌而賣出、會因為被電視上的「大師」煽動而賣出、或者因為鄰居買的加密貨幣賺了錢而賣股去轉買加密貨幣。這些理由沒有一個與理性相關，全是大腦拒絕清晰思考的症狀。

芒格接下來要拆解的3大賣出原則，5個賣出訊號，以及如何區分正常波動以及基本面崩潰，都是他用數十年、數十億美元的教訓所換來的真諦。

怎麼知道該賣股票了？這並沒有一個公式、一份清單、一個神奇的比率去教你判斷。

投資不像組裝宜家傢俬，沒有說明書。真正的答案是：當你當初買入這隻股票的核心理由不復存在的時候，就該賣出了，而不是因為純綷的股價波動。

投資者要買的是企業，而企業的生死取決於3件事：

(1)消費者行為

(2)護城河

(3)管理層

關鍵支柱1︰ 消費者行為

芒格曾經指出，巴菲特買入蘋果(US.AAPL)不是因為他懂得手機裏的每一個晶體管，他至今還開玩笑說，也許手機裏住著一個小矮人在維持運轉。他之所以買入，是因為他懂得消費者的行為，這是人們總是忘記的關鍵詞，而不是技術、不是產品功能，更不是陰陽燭圖表，而是消費者的行為。

人們寧願放棄第二輛車，也不願放棄iPhone，而第二輛車的價格是iPhone的20倍。人類歷史上，有多少產品能有這樣的心智佔有率？如果你持有一家擁有這種用戶黏性的企業，為甚麼要不買入它、反要賣掉它？

芒格問，何時要賣出股票？一筆糟糕的投資不會因為你持有它就變成好的投資。宇宙不會按照這種感性的邏輯運轉。

當你意識到當初的買入邏輯有缺陷，或者世界變化太大，導致你的邏輯不再成立的時候，就應該賣出了。

再看看一個例子，巴菲特買入西方石油(US.OXY)的時候，他當時掌握的訊息並不完整，我們所有人買入股票的時候，其實都是如此。

可是，巴菲特一直都在學習，瞭解得愈多，這筆投資就愈合理。優秀的管理層、雄厚的資產、理性的資本配置……所以他就不斷加倉。

有一條規則是，如果新的訊息加強了你的訊念，你不應該賣出、而是要買入。可是，如果新的訊息告訴你：「你就是個傻瓜」，那麼，最糟糕的做法，就是繼續假裝自己是個天才。這就是理性投資者和固執者的區別。前者用新的數據去修正其判斷，後者則試圖與現實進行談判，而現實卻永遠都會贏。

為甚麼大多數人炒股永遠賺不到錢？看看他們賣股票的時機，就會知道了。不是因為發現了新的訊息、不是因為企業本身變了、更不是因為突然領悟了理性投資的真諦。

不！大多數人賣出股票的原因，就像小狗追逐著自己的尾巴一樣，都是身不由己。他們出於恐懼、無聊、忌妒，賣出股票只是因為股價升得太高。這不是投資，這是偽裝成決策的情緒騷動。

如果你的情緒操控著你的投資組合，那就別再假裝自己是投資者了。你只是賭場裏的一名賭客而已。

芒格回憶稱：1973年至1974年，市場崩潰，人們像頭髮著火一樣，到處亂跑，而我們卻反其道的在買入。我們當時買入，並不是因為我們是無畏的英雄，而是因為企業愈來愈便宜，但是，其核心價值卻依然完好。

與此同時，其他人卻在賣掉優秀的企業，只因為屏幕上的數字嚇倒了他們。恐懼會讓人做出非常愚蠢的事，帶著恐懼去投資，就像酒後駕駛，也許能夠活下來，但機會率顯然是對你極為不利。

人們討厭「不是」，但是，「不是」並不是一個有效的訊號，那只是你原始的大腦硬件在向現代的大腦低語廢話。這就是為甚麼在投資之中，或許是人生中最重要的技能之一，就是學會忽略自己足夠長的時間，以便清晰思考。這很難違背生物學的本能，但是，這是必須要做得到的。

情緒控制投資決策往往失敗

嫉妒，是七宗罪中，最愚蠢的一種。有人看到鄰居靠著某個科技股賺了錢，就賣掉自己合理的持倉，一同去追逐那些科技股，這不是在做決策，而是在模仿別人的好運。這也不是投資，這只是情緒的抄襲，最終亦只會導致災難。

人們賣股票的另一個情緒原因是焦躁不安。他們持有一家優秀的企業，卻因為每個星期沒有驚喜而感到無聊，於是便賣掉它，轉而買入更刺激的東西。

刺激是財務獨立的敵人。如果你想要刺激，便去坐過山車好了；但如果你想要財富，就應該長期持有優秀的企業，直到複利效應發揮作用。

芒格說過，大錢來自等待，而不是頻繁的買入或者賣出，但是，等待需要紀律，而紀律則需要忽視自己愚蠢的衝動。

大多數的投資者虧錢，並不是因為買錯了股票，而是因為沒能靜坐足夠的久，讓正確的股票回報他們。

芒格曾稱，早年，巴菲特和他看到人們買入優秀的企業，例如可口可樂(US.KO)、寶潔(US.PG)、華盛頓郵報，可是，卻快速賣掉，最終只是賺點蠅頭小利，卻忽視了眼前的盛宴。

如果這些投資者可以甚麼都不做--真的是甚麼都不去做，最後便可以「躺贏」致富，但是，對普通人來說，要做到「甚麼都不做」，這是出奇的難。他們寧願有所行動，也不願無所作為--那怕這種行動是有害的。

還有些人賣出股票，只是因為他們認為自己能夠輕輕鬆鬆的跑贏市場。可是，我可以直接的告訴你答案：「他們不能！」。

世界上，到處都是試圖在市場中出出入入、營營役役的投資者，可是，他們最後的下場，十之八九都是落得滿身傷痕。

這是因為大多數賣出的決策，其實都不是真正的決策，而是反映他們對雜音的反應、對新聞標題的反應、對暫時痛苦的反應、對別人成功的反應。

世界操縱了他們的大腦，他們卻稱之為「策略」。可是，「理性的賣出」與「真正的賣出」，是截然不同，一般人很少是基於深思熟慮的、基於新的資訊，而非由新的情緒起伏所主導其所謂的「決策」。

普通的投資者僅僅因為股價連跌3天就輕言賣出，無奈的是，無情的股市並不會獎勵情緒脆弱的人，它只會獎勵那些能在颶風中站穩陣腳、沒有失去理智的人。

用一句話總結：大多數人賣出股票的原因和他們在生活中犯錯的原因都如出一轍，他們只是在作出反應，而不是認認真真的思考。

如果你想與眾不同，就需要訓練自己，在其他人都在作出反應的時候，你要「眾人皆醉我獨醒」，保持著思考，這就是這個遊戲的全部。

關鍵支柱2︰ 護城河

關於消費者的行為，在上文中已經提及過，跟著，我們談談「護城河」(Moat)。

護城河不僅僅是對品牌的認知，也不僅僅是規模。護城河是一組力量，讓競爭對手在跑步機上原地打轉，而你卻在收集現金。

時思糖果(See's Candies)有她的護城河，因為人們把它與質量、懷舊以及送禮儀式綑綁在一起，這種情感黏性是廣告或者打折扣無法可以偽造的。

蘋果也有其護城河，因為一旦你進入了她的生態系統，想要切換，就像截肢一樣的痛苦，產品已經深深的融入了你的習慣、工作流程以及身份的認同。

一旦投資者識別出護城河，屆時，要作出賣出股票的決策，就會變得相當的簡單--當護城河被侵蝕的時候，便毅然賣出，而不是當股價略有波動的時候走去賣貨，無奈的是，大多數的人卻是反其道而行之。

關鍵支柱3︰ 管理層

第3個支柱，也就是投資者經常低估的一個--管理層。

巴菲特買入西方石油的時候，並不是因為他突然對地質學感到興趣，而是因為管理層展現出理性。

一個能合理配置資本的行政總裁，比起任何石油勘探發現都更加有價值。有紀律的管理者能夠把普通的企業變成優秀的企業；而愚蠢的管理者只能夠把優秀的企業變成葬禮隊伍。

當巴菲特遇見西方石油行政總裁霍利夫(Vicki Hollub)的時候，他便識別出一種無法量化的東西--能力與理性的結合，這種組合比鑽石還要稀有。

優秀的管理層會擴大企業的護城河，糟糕的管理層只會在投資者的墳墓周圍挖護城河。

簡單而言，到底甚麼時候應該賣出？最真實的答案便是，當以上這3大支柱－－消費者行為、護城河、管理層之中的一個或多個崩塌時，便要毅然離場。

查理芒格 (AP)

時間是好企業的盟友

時間對優秀的企業來說，是最大的盟友，對糟糕的企業來說，則是最大的敵人。

當你持有優秀的企業，時間會讓你變得富有。當你持有糟糕的企業，時間會揭露你的錯誤。

賣出，本質上就是對時間與質量關係的承認。如果時間在傷害你，就退出。如果時間在幫助你，就靜坐不動。

問題在於，大多數的人都無法區分以上這兩者。他們會把波動與風險混淆，把無聊與危險等同，認為安靜的股票都是壞股票，波動的股票是機會，這是幼稚園級別的思維深度。

以百貨公司為例，在20世紀中葉，他們是優秀的企業，擁有定價權、忠實的客戶、高高的利潤率，然後，世界變了，折扣零售商(Discount Store)的出現，改變了消費者的行為，而更甚者，後來亞馬遜(US.AMZN)的出現，更是敲響了百貨公司最後的喪鐘。任何執著於「百貨公司總會復甦」這種說法的人，都是在自願接受財務安樂死。

再看看能源企業，你可以擁有全世界所有的地質學學位，但是，如果誤判了管理層，這些學位也是救不了你的。巴菲特買入西方石油的投資不是對石油的賭注，而是對有紀律的決策者的押注。

大多數人都不明白，股價是反映已發生的事，價值才是反映重要的事；股價是雜訊，價值才是訊號。當你把兩者給混淆了，你就會在該買入的時候賣出，在該賣出的時候買入。

人們把股價波動當成是資訊，上升就意味著好事，下跌則意味著壞事，橫行整固則意味著無聊，這是普羅投資者的血跡邏輯。

每一次你要賣掉一筆失敗的投資，都是在釋放資本，讓它流向更優秀的標的。你的金錢就像你的員工，你希望他在你最好的部門工作，而不是在地下室清理災難。

一筆失敗的投資會帶來美好的教訓--那種你一輩子都會記住的教訓，因為你為它付出了慘重的代價。所以，教訓是當一家企業永久地失去了競爭優勢，唯一理性的行動就是退出--不是希望、不是祈禱、不是等待逆轉，逆轉很少發生在衰敗之時，消失的護城河不會奇蹟般地重新出現。

市場提供了數千種股票以供選擇，但是，最終你的財富只會來自少數幾家你固執持有，而其他人被分心、恐懼或者被聰明誤的企業。

你不會因為聰明而變得富有，你卻會因為堅持而變得富有，而堅持不僅需要有斬斷虧損的勇氣，還需要有足夠的耐心，讓有盈利增長的股票運轉足夠的久。

消費者行為、護城河和管理層，這3大關鍵，如能成為各位日後投資時的參考，那閣下離小富以至大富之日，不遠了。

資料來源：《查理芒格：這些情況出現，那你不要猶豫，趕緊出售自己的股票避免虧損》－－「成功者的技巧」

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）