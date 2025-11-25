賴清德媚日，害慘島內民眾

日本首相高市早苗在國會上拋出「台灣有事」構成日本的「存亡危機事態」，暗示日本自衛隊可能武力介入，瞬間引爆中日外交風暴。被外國傳媒認為本應低調的台灣，卻由賴清德帶頭，以犧牲島內民眾利益的方式高調力撐高市。

北京對高市的反擊，除了在黃海舉行實彈演習外，還實施一系列「限日令」報復措施，包括暫停進口日本水產、推遲與日方就牛肉的談判，以及呼籲人民暫勿赴日。

然而賴清德卻在臉書上貼出照片，註明「今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。跟著各級官員馬上開始表態，主管外事的林佳龍呼籲民眾多買日本產品；衛福部食藥署公告，福島五縣核食管制全面解禁，未來比照一般食品查驗。面對外界質疑，食藥署強調，本次調整基於科學實證，與「台灣有事論」相關風波並無關聯。

賴清德高調吃日本壽司，撐高市「台灣有事論」。（賴清德fb圖片）

綠營政客、立委也不落人後，紛紛相約去吃日本料理。一時間食日本海產成為政壇時尚。

然而這樣的政策，卻讓台灣漁民馬上成為受害者。大陸是全球第二大水產進口國，每年約購買價值870億日圓的日本水產，若台灣試圖填補這個缺口，不僅不切實際，更直接影響島內漁民生計。

況且島內2018年曾舉行公民投票，高達72%民意要求當局禁止開放福島核災等地區漁農產品及食品進口，也因此蔡英文在位8年都不敢開放，現在卻被民進黨政府一紙命令正式推翻。

賴清德媚日，還要把島內觀光業者拖下水。綠營人士宣布，為協助填補大陸抵制日本旅遊的缺口，奉賴清德命令，將帶領200人代表團赴日旅遊，宣傳支持日本觀光業。

這樣的消息讓島內旅遊業者馬上叫痛，原因是台灣近年旅館價格上漲太多，以及東部花蓮、台東因地震和颱風成災，讓本土觀光失去吸引力，大量民眾捨棄本地、選擇到外國旅遊，導致觀光業蕭條、旅行社倒閉。主管觀光業的交通部在近一兩年，陸續推出補助措施試圖挽救。

部分旅行社和本地飯店業業者，聽到這個消息很不是滋味，紛紛發出不平之聲，認為賴清德的做法，等於對現在一片慘淡的本地旅遊業界「傷口灑鹽、倒打一耙」，希望他也能像力撐日本那樣，幫忙推銷台灣的觀光、農漁產品。

在所謂民主制度下，政客的所作所為，目的當然是爭取特定族群支持，其他非我族類的利益未必會兼顧。高市所謂失言，除了向右派和極右派選民交代，還有意挑起中日對抗，引爆日本民粹，目的是促成修憲擴軍，使日本自衛隊變成國防軍，並修改「無核三原則」，讓日本擁有核武。

高市早苗的所謂失言，看來更像精心安排挑起事端。（高市早苗fb圖片）

至於賴清德力撐高市，也是對台獨和深綠選民交代，兩者都是將對外事務轉成大內宣吸取選票。以這個角度來看，所謂「台灣有事論」只是高市用來挑起爭端、達到政治目的的工具，哪會把台灣放在眼裏？賴清德看來是表錯情、媚錯日了。

新加坡總理黃循財在一場論壇上，點破台海問題的關鍵，認為「除非出現跨越北京紅線的情況，比如台灣單方面宣布獨立，否則戰爭應該不太會發生」。中共二十屆四中全會公報提及，「要推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，在在顯示北京仍未放棄和平統一目標。看來要達到高市所謂的「台灣有事論」，很大可能要靠賴清德來實現。

近期民調顯示，支持台獨的民眾逐漸減少，賴清德要推出更具體且激進的台獨措施，難以獲得支持，甚至影響明年縣市長和2028年大選得票。但是他一連串撐高市的媚日行徑，是否會激怒北京，讓台灣「有事」？或是過度撐日，讓島內漁民、旅遊業界，甚至民眾健康受到食安影響？大家恐怕也只能自求多福了。