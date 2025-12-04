【獨家95折優惠】自家煮二人浪漫聖誕晚餐提案＋龍蝦珍寶蟹火鍋派對美食

12 月特別多聚餐，為今個冬至、聖誕節及除夕夜與情人、親朋戚友節日盛宴而煩惱？何不大顯身手屋企自煮大餐，既慳錢又食得自在，更重要是同樣可歎酒店級海鮮的食物質素及滋味。環球海產專營高級海產的零售與批發，不少五星級酒店、豪華郵輪及高級餐廳等都選用環球海產供應的海產。今次為你準備兩大窩心美食提案，凡於環球海產網站進行任何消費，結帳時輸入etnet獨家優惠代碼【ETN1WWS】，即可享全場5%折扣，滿HK$1,000更免運費！

聖誕節是浪漫的節日， 為情人炮製一頓美味又打卡靚的西餐吧！你大可不必擔心自己或對方的廚藝，香港高級海鮮供應商「環球海產」營業總監吳曼玲（Merlinda）為大家介紹的二人浪漫聖誕大餐絕對易整，只需簡單步驟即可煮出海鮮大餐，由濃郁足料的餐湯、鮮味十足的頭盤到大滿足的主菜，你都可以輕鬆應付。

香港高級海鮮供應商「環球海產」營業總監吳曼玲（Merlinda）

二人浪漫聖誕大餐 松露蘑菇湯 阿拉斯加皇帝蟹腳/生蠔拼盤／白酒煮荷蘭藍青口 珍寶蟹

二人浪漫聖誕大餐 - 松露蘑菇湯

西式聖誕大餐先飲熱乎乎的餐湯暖一暖胃，新產品松露蘑菇湯用新鮮蘑菇和 Manjimup黑松露製成熬出的湯，香味濃郁。你只需要解凍翻熱後即可在家中享受高級美味的食材，同時節省功夫和時間自己去熬製。澳洲急凍黑松露磨菇湯包每包可供6至7人享用。如果主菜想食意粉，亦可以以此作為醬汁烹調。

澳洲急凍黑松露磨菇湯包

二人浪漫聖誕大餐 –阿拉斯加皇帝蟹腳頭盤

頭盤方面，海鮮的選擇可多了，Merlinda推介當季最啱食的美國阿拉斯加急凍熟皇帝蟹腳，皇帝蟹只產於美國阿拉斯加，又稱阿拉斯加皇帝蟹，由於急凍蟹腳是已經煮熟後急速冷凍，解凍後便可進食，輕鬆簡單一道頭盤就此完成。她認為二人共同品嘗一支阿拉斯加急凍熟皇帝蟹腳，每一支約重 400克，每人半邊蟹腳約200克，作為頭盤份量剛好。







美國阿拉斯加急凍熟皇帝蟹腳

冬天正是品嘗生蠔的季節，最近有甚麼抵食生蠔推介呢？Merlinda認為法國黑珍珠活蠔、法國 Gillardeau 吉拉多活蠔都值得留意，而愛爾蘭 Irish MÓR Spéciale 活蠔（中碼 每隻重 90-110g）抵食，平均計每隻$26，蠔肉特別肥厚而且有柔軟的奶油味口感。







法國黑珍珠活蠔



愛爾蘭 Irish MÓR Spéciale

開蠔Tips︰開蠔最重要是蠔刀， 你先把生蠔以過濾水沖一沖外殼，然後拿毛巾墊著蠔固定位置，然後你可以用蠔刀在大約二時半方向的位置，將蠔刀打橫平放插入再開殼，詳情可留意官網開蠔教學。

頭盤偏好熱食的話，今期最靚荷蘭活藍青口，每袋1公斤有65-75粒，雖然藍青口是體積較小，每隻只有一、二吋長，但鮮味無比，肉質嫩滑，並非其他青口可媲美。藍青口本身已經很有鮮味及海水味，所以在烹調過程裏並不需要用到調味料，加入白酒及香茜同煮已經吃到它的鮮甜味，製作過程非常簡單。



荷蘭活藍青口獲可持續發展MSC認証，養殖於絕對無污染及環保之水域，鮮甜多肉。

二人浪漫聖誕大餐 –珍寶蟹

主菜方面，Merlinda建議可以選擇半邊龍蝦蒜蓉清蒸或芝士焗，喜歡食蟹的話可以揀加拿大/美國活珍寶蟹 ，蟹肉質細嫩、味道鮮甜，身體部位肉質滑嫩，腳肉較為紮實。「現時活珍寶蟹好抵食，一隻都是290元，蟹本身夠大隻而且蟹肉一梳梳排列，當然不像大閘蟹般多蟹膏，因為這款蟹主要品嘗鮮美的蟹肉，二人食一定夠飽。」



加拿大/美國活珍寶蟹每隻約900克至1公斤



烹調 Tips︰處理方法簡單，不用特別刷洗，用水沖一沖然後把蟹反轉隔水蒸熟，以免蟹爬來爬去，滾水落鍋隔水蒸20分鐘即可。珍寶蟹蟹因其蟹殼較薄，較易入味，宜以黑胡椒、白胡椒和椒鹽焗調味，或醃製成花雕蟹。珍寶蟹蒸後再放涼雪涷就變成凍蟹，蟹肉更見鮮甜。

$15加購劏工服務斬件／開邊

有人喜歡原隻慢慢手動拆蟹品嘗，不少朋友更愛店家為代勞劏蟹，預訂環球海產時你可以優惠價加購劏工服務，每隻15 元為你開邊或斬件，免卻麻煩。店家幫你清洗及劏好後用盒子盛載，尤其煮薑蔥炒蟹，你只需直接將處理好的蟹落鑊炒及調味即成，好方便。



升級歎法國活藍龍蝦

如果聖誕大餐更高級，不妨考慮當季法國活藍龍蝦，藍龍蝦非常罕有，加上不易捕獲，而且法國人本身又喜歡食用，所以一直以來都甚少出口。龍蝦美味鮮甜肉質嫩滑，細膩而甜美，輕輕一咬，感受到豐富而甜美的龍蝦風味，還可以感受到海洋的鹹味。







法國藍龍蝦不論甚麼體形、年齡的藍龍蝦，皆爽口鮮甜。

Merlinda不忘推介加拿大活大蜆（刺身用），蜆肉口感結實爽脆，富有彈性，蜆味挺濃郁而且肥美鮮甜，絕對是刺身的必然之選。價錢方面相當吸引，每包$150一公斤已有約六隻很划算，每隻平均25元，對比在外餐廳吃不到這個質素及價錢。如果喜歡肉食的朋友，可以考慮牛扒配龍蝦，每人半份開邊龍蝦及半份牛扒，炮製海陸主題聖誕大餐。







加拿大活大蜆 (刺身用)每公斤約6隻



美國新鮮頂級肉眼扒，每塊重10安士，最適合用鑊煎，建議烹調適宜五成到七成熟之間，肉質感十足而餘肉汁也不會流失。

小型冬日派對 - 龍蝦珍寶蟹火鍋

冬至或節日搞小型派對的話，打邊爐熱鬧有氣氛，來一鍋鮮味澎湃爆發的海鮮火鍋盛宴！打邊爐最緊要湯底，新鮮食材已是成功的第一步，加入蟹、龍蝦作湯底鮮甜到不得了，味道濃郁，邊滾邊飄出蝦味，而且愈煮愈有層次及鮮甜。火鍋加入蔬菜飲食更均衡，同時吸收豐富蛋白質，男女老少都適合享用。

小型冬日派對-龍蝦珍寶蟹火鍋 湯底︰加拿大／美國活珍寶蟹及龍蝦 火鍋配料︰美國新鮮桶裝蠔肉、加拿大急凍已發刺參 三文魚骨腩或三文魚頭 美國急凍安格斯肩胛肥牛片或西班牙急凍黑豚梅肉片 小食︰氣炸軟殼蟹

火鍋食材方面有好多選擇，美國桶蠔飽滿肥美，一桶約有五至六隻蠔肉，四至六人小型火鍋派對買一桶份量剛好，Merlinda表示美國桶不需要特別處理，用水沖洗乾淨即可，食用時最緊要確保蠔肉已熟，因為美國桶蠔非刺身級別，另外美國桶蠔打邊爐不會大縮水，賣相更吸引！



美國新鮮桶裝蠔肉每桶重1磅

海參打邊爐索味又彈牙

另外，Merlinda亦推介打邊爐海參，原來海參於烹煮時吸收啖啖鮮味的湯底，勁正！究竟海參要煮幾耐呢？是次推介的加拿大急凍已發刺參在加工過程中不添加化學成分或輔料，你可品嘗到真正的原汁原味，於火鍋煮10鐘即可食用。海參食療功効多，補腎益精， 增強體質及調整機體免疫力，有助延緩衰老、 提高記憶力及調節血脂及血糖等功效，大人小朋友都啱食。

加拿大急凍已發刺參，每包約350克

氣炸軟殼蟹佐酒小食

製作香口惹味的派對小食亦不困難，只需要一個氣炸鍋！Merlinda推介泰國急凍軟殼蟹，一盒約有8隻份量剛好，軟殼蟹新外殼柔軟易入口，只要去除咀、鰓及腹部，整隻蟹都可以食用。



泰國急凍軟殼蟹

烹調Tips︰先把冷凍軟殼蟹解凍，吸乾水份，再以胡椒粉及鹽醃味。將氣炸鍋預熱200度三分鐘，同時用蛋液、麵粉及油混成炸漿，軟殼蟹沾上炸漿，放入氣炸鍋四分鐘，中途反轉軟殼蟹炸至金黃即可，有需要最後可加少許七味粉調味。

喜歡食魚的朋友，可購買三文魚骨腩或三文魚頭打邊爐，三文魚骨腩魚腩邊位嫩滑，骨頭位有豐富的魚味，未夠飽，何不一次過網店預訂美國急凍安格斯肩胛肥牛片，或西班牙急凍黑豚梅肉片作火鍋配料。提提大家，聖誕佳節宜預早預訂，最少需兩日前預訂，即日起於環球海產網站購物滿HK$1,000，結帳時輸入etnet獨家優惠代碼【ETN1WWS】，即可享額外5%折扣及免費送貨！

