第62屆金馬獎｜張震二封影帝爆冷贏柯煒林 范冰冰強勢回歸奪影后，香港電影人威風奪5獎

第62屆金馬獎日前圓滿落幕，今屆競爭激烈程度前所未見，最終張震憑《幸福之路》二度封帝，范冰冰則以《地母》強勢回歸影壇封后。最大贏家《大濛》橫掃5項大獎，包括最佳劇情片等重要獎項，主演柯煒林卻以一票之差飲恨影帝寶座。香港電影人今年表現出色，共奪得5個獎項，其中李駿碩憑《眾生相》勇奪最佳導演，動畫《世外》則為香港帶來第六座金馬最佳動畫獎座。范冰冰雖未能親身出席，但透過電話致辭時情緒激動爆喊，感動全場觀眾，成為今屆頒獎禮最觸動人心的一刻。



張震范冰冰分奪影帝影后 柯煒林一票飲恨

今屆金馬獎影帝影后競爭白熱化，最終由張震憑《幸福之路》奪下影帝寶座，這是他繼第58屆以《緝魂》封帝後，再度登上影帝寶座。張震得獎一刻驚訝掩面，隨即擁抱身旁妻女，他在感言中特別提到父親張國柱，感謝父親從他13歲起就引領他走進電影世界。張震表示：「我現在得獎很幸福，這份幸福就可以支撐我在電影這條路繼續走下去。」他的真情流露感動在場所有人。





影后方面，范冰冰憑《地母》擊敗劉若英及林依晨，成功奪得影后殊榮。范冰冰沒有親身出席，由導演張吉安代領獎座。張吉安即場撥電話給范冰冰，電話一接通，范冰冰就忍不住爆喊，哽咽到幾乎說不出話來。她透露自己一直在片場看直播，對於得獎感到無比感動：「感謝金馬執委會給我肯定，感謝張吉安導演堅定不移對我的信任。當初他問我『願不願意讓我成為妳的臉』，我說，范冰冰奉陪到底。」她更表示《地母》這個角色引領她成長，讓她更深刻體會到女性身上那股堅韌的力量。

至於呼聲極高的柯煒林，雖然憑《大濛》入圍最佳男主角，最終卻以一票之差敗給張震。柯煒林賽後接受訪問時表示：「比起個人獎項，更希望電影能吸引觀眾入場。」《大濛》雖然失落影帝，但橫掃最佳劇情片、導演等5座獎項，成為今屆最大贏家。



張震



范冰冰





柯煒林

香港電影人揚威金馬 勇奪5獎

香港電影人今屆在金馬獎表現出色，共奪得5個獎項。其中最矚目是導演李駿碩憑《眾生相》奪得最佳導演獎，這是他繼4年前以《濁水漂流》奪得最佳改編劇本後，再度在金馬獎獲得肯定。李駿碩從李安手上接過獎座後，以廣東話感謝劇組每一位成員，情緒一度激動，台下團隊都感動落淚。李駿碩在得獎感言中，特別感謝為電影全裸上陣、入圍最佳新演員的張迪文，最後他更感謝交往10年的舞台劇演員男友。

至於，動畫《世外》則為香港帶來另一個重要獎項，成功奪得最佳動畫片，成為繼《七彩卡通老夫子》、《小倩》及《麥兜故事》等作品後，第六部獲得金馬最佳動畫的香港作品。監製楊寶文上台時表示：「非常感謝金馬獎給予我們那麼重要的鼓勵，這是我們點五製作的第一部動畫長片，這七年一切都是值得的。」另一位監製曾銀階則趁機向太太表白，感謝太太多年來的陪伴和支持。而導演吳啟忠則以哲理性的說話作結：「做人或做動畫都一樣，就是把關鍵格做得好，然後把中間隔開開心心地填滿，最後就是好好做好你的作品、你的人生。」

此外，雪美蓮亦憑紀錄片《隱蹟之書：重寫自我》同時奪得最佳剪輯及最佳紀錄片兩個獎項。可惜的是，憑《今天應該很高興》入圍最佳男配角的黃秋生、憑《眾生相》入圍最佳新演員的張迪文，以及憑《觸電》的羅浩銘 和憑《殺手#4》的坂本浩一角逐最佳動作設計，最終都未能獲獎。



導演李駿碩



港人雪美蓮奪得最佳剪輯及最佳紀錄片獎項



動畫《世外》團隊奪最佳動畫片

催淚致敬大S、許紹雄

今屆金馬獎頒獎禮再度採用無主持人形式，改以表演節目串聯全場，呈現得更加流暢。開場由嘻哈天團頑童MJ116以熱力奔放的演出掀起序幕，他們先後演唱〈兄弟們要進城〉及〈Here We Are〉，重現電影人在創作現場不畏風雨、燃燒生命的創作靈魂，瘦子E.SO一身西裝造型更是帥氣爆表，讓全場為之驚艷。

入圍最佳原創電影歌曲的作品也以「原音重現」方式登上舞台。五座金曲獎得主戴佩妮親自演繹《地母》中的〈布秧〉，9m88以獨特迷離唱腔重現《大濛》靈魂之歌〈大濛的暗眠〉，告五人則演唱《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉，勾起觀眾對青春愛情的美好回憶。

最感人的環節莫過於金曲歌后李竺芯以歌聲，領眾人回望銀幕經典時刻。她演唱了〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉等經典電影名曲，以歌聲向本年度離世的影壇前輩，如大S（徐熙媛）、許紹雄、黎萱及馮淬帆等致敬，帶領全場觀眾坐上時光機回味經典。

壓軸演出由歌后孫盛希與黃奇斌首度同台，兩人分別用粵語及台語獻唱〈夢中人〉、〈煞到你〉後，再以獨特美聲合唱〈盛夏光年〉，交出電影人對電影的堅持與熱戀。

頒獎嘉賓方面同樣星光熠熠，日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂合體頒獎成為最大亮點。《孤味》銀幕三姊妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳重聚，共同為陳淑芳獻上終身成就獎；林嘉欣則帶領《美國女孩》兩名女兒方郁婷、林品彤上台頒獎，為金馬之夜增添無限溫情場面。



日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂頒獎成最大亮點

《第62屆金馬獎》得獎名單

最佳劇情片︰《大濛》

最佳男主角：張震《幸福之路》

最佳女主角：范冰冰 《地母》

最佳導演獎：李駿碩《眾生相》

最佳男配角獎：曾敬驊《我家的事》

最佳女配角獎：陳雪甄《人生海海》

最佳新演員獎：馬士媛《左撇子女孩》

最佳新導演獎：Lloyd Lee CHOI《幸福之路》

最佳動畫片獎：楊寶文、吳啓忠《世外》

最佳攝影獎：梁銘佳《地母》

最佳原著劇本獎：陳玉勳《大濛》

最佳改編劇本獎：潘客印《我家的事》

最佳動畫短片獎：謝文明《螳螂》

最佳美術設計獎：王誌成、尤麗雯《大濛》

最佳造型設計獎：許力文《大濛》

最佳剪輯獎：雪美蓮《隱蹟之書：重寫自我》

最佳視覺效果獎：溫兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷《96分鐘》

最佳原創電影音樂獎：Charles HUMENRY《幸福之路》

最佳原創電影歌曲獎：張吉安、戴佩妮〈布秧〉（《地母》）

最佳動作設計獎：黃泰維、陳嘉玲《恨女的逆襲》

最佳紀錄片獎：雪美蓮、鄺珮詩《隱蹟之書：重寫自我》

最佳劇情短片獎：胡鹿《疊羅漢》

最佳紀錄短片獎：許慧如《她的碎片》

終身成就獎：陳淑芳

年度台灣傑出電影工作者：鍾瓊婷

金馬觀眾票選最佳影片：《大濛》