聖誕好去處2025︱ifc聖誕後勤總部互動體驗及打卡，慈善捐款見聖誕老人

中環聖誕打卡好去處！ifc商場聖誕佈置以「聖誕後勤總部」為主題，帶你窺探聖誕精靈及聖誕老人準備聖誕節的工作日常，參加後勤總部內的四大神秘互動體驗，及於六大場景打卡。11月25日起只要參與慈善捐款活動，更可約見聖誕老人並獲得驚喜禮物，另外參觀完地面聖誕佈置，記得上商場一層另一角度欣賞聖誕後勤總部的心思設計。





ifc 商場即日起至 2026 年 1 月 1 日期間設置 「聖誕後勤總部」裝置，大家可由聖誕裁縫屋開始了解，聖誕老人節日套裝的設計草圖到親手縫製亮紅色的帥氣西裝及飾物，一步步化身時尚設計師，為他打造獨特的嶄新造型。HO-HO-HO 造型室設互動小遊戲，從修剪頭髮、打理鬍鬚到清潔保養，為聖誕老人進行全新形象改造。

聖誕裁縫屋

HO-HO-HO 造型室

現場以八達通向「願望成真基金」捐款港幣50元 ，即可參加馴鹿健身室遊戲，並獲得聖誕老人為您預備的聖誕驚喜盒。大家最期待的一站聖誕老人瞭望台，你可於聖誕老人的秘密空間，透過特製望遠鏡探團全球禮物派送路線圖。完成網上預約及慈善捐款後 ，更有會與與聖誕老人相遇，獲取精美照片與驚喜小禮物，分享奇妙時刻。







馴鹿健身室

聖誕老人瞭望台

11月25日（星期二）早上 10 時開始，您可透過 Klook 捐贈港幣 180 元預約與聖誕老人會面及拍照，將精美的照片與聖誕老人驚喜小禮物，連同珍貴回憶帶回家。名額有限，先到先得，預約詳情請參閱https://ifc.com.hk/xmas2025/。活動期間「願望成真基金」將於ifc商場設置慈善期間限定店，帶來多款聖誕禮品及由願望兒童親自設計的特色商品，所有活動收益將用於支持重病兒童實現願望。

聖誕後勤總部

日期：即日至 2026 年 1 月 1 日

時間：10:30am-10pm

地點：香港 ifc 商場一樓中庭

電話：2295 3308