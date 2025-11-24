聖誕好去處2025︱利東街8米聖誕樹燈光匯演＋巨型聖誕鈴步道＋浪漫飄雪

今年利東街燈飾靚喎！現場佈置以歐洲嘉年華為靈感，中庭矗立8米高幻彩聖誕樹及巨型空中摩天輪、飛天熱氣球及旋轉木馬好有歡樂氣氛，林蔭步道掛滿巨型聖誕鈴及球形燈飾，打卡超搶眼睛！即日起，每晚舉行燈光音樂匯演「Luminous Symphony」，12月指定日子更有飄雪匯演，一齊感受白色聖誕。喜歡逛市集，推介今年利東街聯同奧比斯及香港北歐商會舉辦慈善聖誕市集及北歐聖誕市集，匯聚手作產品、北歐精品及文化珍藏，並設有聖誕工作坊。

一走入利東街，先被 200米長的林蔭步道一連串懸掛半空的巨型聖誕鈴及聖誕球燈飾吸引，加上沿途多棵聖誕樹點綴，散發濃郁的聖誕氛圍。中庭矗立著8米高金光閃閃的LED聖誕樹，以及上空直徑達7.5米的LED摩天輪閃耀放射式燈效，如節慶煙火般在空中綻放；多個夢幻熱氣球懸浮於空中，配合由下而上的光束，營造出緩緩升空的景象，呈現歐洲嘉年華的熱鬧氣氛。

聖誕燈光音樂匯演「Luminous Symphony」於即日起至2026年1月1日每晚5時30分起，每隔20分鐘華麗上演，中庭各裝置點綴逾兩萬顆智能LED燈珠，成為灣仔聖誕好去處之一！

奧比斯慈善聖誕Pop-up限定登場

11月底的兩個周末（11月21至23日及28至30日）舉行由奧比斯主辦的「禮物時光•慈善聖誕Pop-up」，匯聚多個手工義賣攤位。活動期間將舉辦一系列富創意的工作坊。

北歐聖誕市集

喜歡行聖誕市集的朋友留意了，12月5日至7日利東街聯同瑞典、丹麥及芬蘭駐港商會，呈獻「北歐聖誕市集」，把北歐的節慶文化、傳統工藝與冬日魅力原汁原味帶到香港。市集匯聚近20個主題攤位，售賣各式北歐地道美食及精緻工藝禮品，期間更設有一系列手作工作坊，讓你親身體驗北歐傳統工藝的樂趣。而來自瑞典的聖誕老人將親臨利東街，與大家溫馨互動，帶來滿載祝福的節日驚喜！

「薑餅人裝飾工作坊」，讓您在薑餅上揮灑創意，為親友打造獨一無二的節日祝福。

飄雪匯演浪漫回歸

深受全城喜愛的「Let It Snow!」 飄雪匯演將於12月浪漫回歸！由12月5日起，逢星期五、六，以及平安夜、聖誕節與除夕夜，利東街將呈獻共30場飄雪匯演，漫天白雪輕盈飄灑好浪漫呀！

12月20日及25日的下午3:30pm及4:30pm（每場30分鐘），聖誕老人村角色將於中庭驚喜現身，帶來節日快閃派對！一群專業舞者將化身聖誕老人、雪人、精靈、薑餅人及馴鹿等可愛繽紛角色，以活力四射的舞蹈演出點燃現場氣氛。

Luminous Carnival

日期︰2025年11月21日至2026年1月1日

地點︰灣仔利東街

http://www.leetungavenue.com.hk