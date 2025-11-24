歡迎回來

聖誕好去處2025︱中環置地廣塲法式魔幻小鎮＋祈願湖＋星光滑梯＋燈光匯演
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

聖誕好去處2025︱中環置地廣塲法式魔幻小鎮＋祈願湖＋星光滑梯＋燈光匯演

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice  ChowPHOTO:中環置地廣塲

　　今年中環置地廣場聖誕裝置好吸引！凡購買門票即可體驗Noëlia at LANDMARK：Joy Begins With Giving場內活動，即可走入法式魔幻小鎮內全港最大互動祈願湖許願，玩`星光滑梯及魔幻照相館體驗，遊走這個充滿歐陸風情小鎮打卡。最後更可於禮品店購買小禮物，而所有收益將全數撥捐「善導會」，最後不要忘了每隔30分鐘Noëlia上演燈光匯演，配合音樂全場充滿節日氣氛！

 

Read More

聖誕好去處2025︱中環20米高聖誕樹亮燈！巨型玩具＋聖誕老人打卡＋聖誕市集

聖誕好去處2025︱利東街8米聖誕樹燈光匯演＋巨型聖誕鈴步道＋浪漫飄雪

 

聖誕好去處2025︱中環置地廣塲法式魔幻小鎮＋祈願湖＋星光滑梯＋燈光匯演

聖誕好去處2025︱中環置地廣塲法式魔幻小鎮＋祈願湖＋星光滑梯＋燈光匯演

 

　　中環置地廣場聖誕裝置今年落重本，難怪形容為歷來最大規模的節日裝置，大家沿樓梯走入探索傳奇小鎮Noëlia，與小鎮居民合影留下節日回憶。聖誕是分享愛的日子，你可於光之湖——全港最大的互動祈願湖，將魔法許願幣投入閃爍湖面，神秘的湖中守護者會將這份真摯的祝福傳送至 Noëlia魔法境域的湖面上，點亮12米乘12米的LED屏幕，記得拿出手機拍下祝福語句。 

 

聖誕好去處2025︱中環置地廣塲法式魔幻小鎮＋祈願湖＋星光滑梯＋燈光匯演

光之湖——全港最大的互動祈願湖

 

　　小朋友可以玩星光滑梯，體驗長達8米的蜿蜒速降，或者走進魔幻照相館，在風靡韓國的 Don't Lxxk Up 打造的韓式照相館體驗。漫步至Theo的藝術工坊，欣賞Baccarat的華麗水晶吊燈散發著星辰般的迷人光彩，同時與滿有藝術氣息的Theo打卡。 

 

聖誕好去處2025︱中環置地廣塲法式魔幻小鎮＋祈願湖＋星光滑梯＋燈光匯演

Theo 的藝術工坊
 

 

聖誕好去處2025︱中環置地廣塲法式魔幻小鎮＋祈願湖＋星光滑梯＋燈光匯演

星光滑梯
 

聖誕好去處2025︱中環置地廣塲法式魔幻小鎮＋祈願湖＋星光滑梯＋燈光匯演

訪客可在復古邊車重溫假日旅行的浪漫情懷。

 

聖誕好去處2025︱中環置地廣塲法式魔幻小鎮＋祈願湖＋星光滑梯＋燈光匯演

鄰近的銀輝藝廊櫥窗，則以 Christofle 的經典設計，為 Noëlia 的街景添上優雅醉人的銀色光芒。

 

　　法式魔幻小鎮佈置充滿細節位，包括Noëlia 的貓頭鷹智者盤旋於高達11米的宏偉燈塔，以及夢幻飛艇劃過天際，當永恆鐘樓敲響鐘聲，歡樂大使 Ookies 們會從鐘樓中躍出起舞，轉角處奇幻書閣則有縹緲煙霧徐徐升起。還有，魔法烘焙店中緩緩旋轉的蛋糕美點，魔法信使櫥窗中那些隨著音樂節拍上下升降的熱氣球，每一處皆令人目不暇給。

 

聖誕好去處2025︱中環置地廣塲法式魔幻小鎮＋祈願湖＋星光滑梯＋燈光匯演


 

　　每隔30分鐘Noëlia上演的燈光匯演，整個小鎮將被點亮，在璀璨星光中閃耀生輝，讓訪客完全沉浸於這個難忘的冬日故事之中。

 

聖誕好去處2025︱中環置地廣塲法式魔幻小鎮＋祈願湖＋星光滑梯＋燈光匯演

聖誕好去處2025︱中環置地廣塲法式魔幻小鎮＋祈願湖＋星光滑梯＋燈光匯演


 
　　Noëlia 相關的限量紀念品於置地廣塲中庭的禮品店獨家發售，想感受Noëlia at LANDMARK的奇幻體驗，記得預先購買門票入場，所有活動門票及商品銷售收益，將全數撥捐「善導會」，支持年輕人邁向美好前程。

 

聖誕好去處2025︱中環置地廣塲法式魔幻小鎮＋祈願湖＋星光滑梯＋燈光匯演

Noëlia 角色造型飾品共四款，每個港幣 80 元
 

 

聖誕好去處2025︱中環置地廣塲法式魔幻小鎮＋祈願湖＋星光滑梯＋燈光匯演

 

「冬日小鎮·中環」訪客特別優惠

 

　　為延續中環節日盛宴，置地廣塲特別為「冬日小鎮·中環」的訪客帶來獨家禮遇。顧客在中環皇后像廣場花園內的「聖誕市集」消費或參與工作坊後，憑相關證明可獲享置地廣塲活動優惠：購買兩張或以上Noëlia體驗門票，可獲港幣50元的折扣。

 

Noëlia at LANDMARK:Joy Begins with Giving 

日期：11月21日至2026年1月1日 

時間：10:30am-8pm

地點：置地廣塲中庭地下

活動體驗通行證︰成人$100、小童（4歲至11歲） $50

 

Tags:#聖誕節2025#聖誕好去處2025#聖誕燈飾2025#聖誕燈飾打卡熱點#打卡熱點#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#christmasevent2025#中環#置地廣塲
