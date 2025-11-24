歡迎回來

聖誕甜品2025｜法國名牌Dalloyau 新推節日甜品：可愛薑餅人、聖誕樹薄荷朱古力蛋糕、手工朱古力
美食情報

聖誕甜品2025｜法國名牌Dalloyau 新推節日甜品：可愛薑餅人、聖誕樹薄荷朱古力蛋糕、手工朱古力

搵食地圖
搵食地圖

　　聖誕佳節，當然要準備美味又應節的蛋糕！這家逾三百年歷史的法國糕點名牌就趁佳節來臨預備了一系列節日甜點，門市及官網將於12月1日開始接受預訂，為普世歡騰的日子做好甜蜜又浪漫的準備！

 

聖誕甜品2025｜法國名牌Dalloyau 新推節日甜品：可愛薑餅人、聖誕樹薄荷朱古力蛋糕、手工朱古力

薄荷朱古力歌劇院蛋糕 $488（原個蛋糕） / $58（件裝蛋糕）

作爲歌劇院蛋糕的始創者，今次推出聖誕限定版本。經典八層結構，每層均融入薄荷朱古力醬、薄荷意大利軟芝士香緹忌廉及浸泡薄荷利口酒的杏仁海綿蛋糕，綴以搶眼的聖誕樹裝飾。

 

聖誕甜品2025｜法國名牌Dalloyau 新推節日甜品：可愛薑餅人、聖誕樹薄荷朱古力蛋糕、手工朱古力

香橙朱古力樹幹蛋糕 $488（原個蛋糕） / $68（件裝蛋糕）

香橙罌粟籽海綿蛋糕搭配柑橘香橙蓉，與醇厚絲滑的Valrhona 66% 黑朱古力香緹忌廉，經典紅白聖誕顏色，充滿節日氣氛。

 

聖誕甜品2025｜法國名牌Dalloyau 新推節日甜品：可愛薑餅人、聖誕樹薄荷朱古力蛋糕、手工朱古力

聖誕法式栗子蛋糕    $488（原個蛋糕） / $68（件裝蛋糕）

幼滑的栗子牛油忌廉，融合醇香冧酒、香甜栗子蓉與鬆軟海綿蛋糕，滲著淡雅酒香香。底層搭配香脆米餅，秋冬經典風味。

 

聖誕甜品2025｜法國名牌Dalloyau 新推節日甜品：可愛薑餅人、聖誕樹薄荷朱古力蛋糕、手工朱古力

冬季莓果朱古力蛋糕 $488（原個蛋糕） / $68（件裝蛋糕）

聖誕是品味可可與莓果的最佳時刻。蛋糕以Valrhona 70% 黑朱古力慕絲包裹，集合六款精選莓果，莓果的清新酸甜與頂級朱古力的醇厚回甘。頂層綴以紅加侖子與朱古力碎，營造雪地森林的節日意境。

 

聖誕甜品2025｜法國名牌Dalloyau 新推節日甜品：可愛薑餅人、聖誕樹薄荷朱古力蛋糕、手工朱古力

薑餅人

可愛的薑餅人是聖誕節的「常客」，啖啖薑餅香氣，為冬日增添暖意。

 

聖誕甜品2025｜法國名牌Dalloyau 新推節日甜品：可愛薑餅人、聖誕樹薄荷朱古力蛋糕、手工朱古力

法式馬卡龍塔

 

聖誕甜品2025｜法國名牌Dalloyau 新推節日甜品：可愛薑餅人、聖誕樹薄荷朱古力蛋糕、手工朱古力

聖誕手工朱古力寶盒 $168

聖誕限定精品朱古力禮盒，內含6款手造朱古力，從薄荷朱古力、黑森林、咖啡、紅桑子、榛子果仁到柑橘，最啱送禮。

 

DALLOYAU

分店地址：    

中環國際金融中心一期L2層2028號舖（電話：3185 8390）

金鐘太古廣場L3層325B號舖（電話：3185 8391）

尖沙咀海港城港威商場3樓3220號舖（電話：3185 8330）

觀塘創紀之城五期apm大堂樓層C-1號舖（電話：3185 8322）

啟德AIRSIDE B1樓B125號舖（電話：3185 8333）

大圍圍方2樓234號舖（電話：3185 8336）

網頁：www.dalloyau.hk

Facebook：www.facebook.com/DALLOYAUHongKong

Instagram：www.instagram.com/dalloyauhk/

 

Tags:#聖誕節2025#christmasfoodguide2025#聖誕甜品2025#christmas2025#DALLOYAU
