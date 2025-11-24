歡迎回來

聖誕好去處2025 | 圓方巨型Tiffany Blue Box裝置＋沉浸式體驗＋節日限定甜點飲品
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

聖誕好去處2025 | 圓方巨型Tiffany Blue Box裝置＋沉浸式體驗＋節日限定甜點飲品

玩樂假期
玩樂假期

　　ELEMENTS圓方以一眾女生最愛的Tiffany Blue Box為聖誕裝置，6米高禮物盒非常搶眼，走入禮物盒更可置身於沉浸式體驗空間打卡。即日起，只須登記成為ELEMENTS Club會員，並捐贈HK$150予大自然保育協會，即可品嘗精緻節日甜點一份。 今個聖誕，各位男朋友及老公們應該知道與另一半去邊打卡啦！

 

Read More

聖誕好去處2025︱中環置地廣塲法式魔幻小鎮＋祈願湖＋星光滑梯＋燈光匯演

 

聖誕大餐2025︱Morton’s 斧頭扒高級晚餐送雞尾酒，午市三道菜套餐歎龍蝦牛扒

 

聖誕好去處2025 | 圓方巨型Tiffany Blue Box裝置＋沉浸式體驗＋節日限定甜點飲品

6米高巨型Tiffany Blue Box聖誕裝置

 

　　ELEMENTS圓方以「The Delight of Gifting」為主題，與珠寶品牌 Tiffany & Co. 攜手呈獻，夢幻巨型Tiffany Blue Box聖誕裝置。華麗聖誕裝置以Tiffany & Co. 經典Bird on a Rock系列為靈感，逾4米高的半空垂吊飛鳥與精緻裝飾，透過閃耀鑽石與亮眼金屬，綻放出充滿生命力的節日光芒，配以三座標誌性Tiffany Blue Box的華麗裝飾，正正代表聖誕節送上心意禮物的喜悅。

 

聖誕好去處2025 | 圓方巨型Tiffany Blue Box裝置＋沉浸式體驗＋節日限定甜點飲品

聖誕好去處2025 | 圓方巨型Tiffany Blue Box裝置＋沉浸式體驗＋節日限定甜點飲品

場內特設「The Delight of Gifting」照相館，捕捉喜悅閃爍一刻。

聖誕好去處2025 | 圓方巨型Tiffany Blue Box裝置＋沉浸式體驗＋節日限定甜點飲品

6米高禮盒沉浸式體驗空間，以視覺及聽覺享受品牌帶來的奢華魅力。

 

　　一眾Tiffany fans 來到打卡之餘，最關心可能是品牌的Holiday Treat節日限定甜點 ，現只須登記成為ELEMENTS Club會員，並捐贈HK$150予大自然保育協會，即可品嚐Holiday Treat精緻節日甜點一份，以感謝您對環保及慈善的一份心意。

 

聖誕好去處2025 | 圓方巨型Tiffany Blue Box裝置＋沉浸式體驗＋節日限定甜點飲品

聖誕好去處2025 | 圓方巨型Tiffany Blue Box裝置＋沉浸式體驗＋節日限定甜點飲品

 

　　如何獲得Holiday Treat節日限定甜點？顧客必須登記成為ELEMENTS Club會員，每位ELEMENTS Club會員於推廣期內只可換領「Holiday Treat節日限定甜點」一份 [飲品選擇：熱咖啡（黑／奶咖啡）或 熱朱克力 或 熱蘋果酒（無酒精）；甜品選擇：馬卡龍禮盒（1盒4件，伯爵茶及荔枝口味）或 牛油曲奇禮盒（1盒4件）或慕斯蛋糕（1件，熱情果及芒果口味）]。數量有限，先到先得，換完即止。留意，ELEMENTS 積分將於成功購買餐飲禮品卡後於 ELEMENTS APP手機應用程式內自動發放，詳情請參閱ELEMENTS APP手機應用程式。

 

聖誕好去處2025 | 圓方巨型Tiffany Blue Box裝置＋沉浸式體驗＋節日限定甜點飲品

 

　　於ELEMENTS圓方的禮品卡推廣期間，顧客同時購買面值HK$1,000「Food Pass in Delight」餐飲禮品卡及HK$1,000「Gift Pass in Delight」購物禮品卡，即可獲贈5,000 ELEMENTS積分。送禮同時犒賞自己，為節日之旅注增添雙重喜悅。即日起至2026年1月1日，憑晚上5時後於指定餐飲商戶即日單一消費滿HK$100之電子消費簽帳，即可換領5小時免費泊車優惠。

 

聖誕廣東歌DJ派對

 

　　ELEMENTS圓方於12月18日特別舉行聖誕廣東歌派對，由人氣 DJ 助興，以廣東歌帶動全場氣氛，提前投入聖誕狂歡派對。此外，於12月 6 、7、13、14 及 24 至 26 日限定呈獻「The Rhythm of Christmas Delight」，由不同團體在特色聖誕裝置前為大家帶來精彩表演，送上聖誕佳節歡樂。 

 

The Delight of Gifting

 

日期：2025年11月20日至2026年1月1日

時間：節日裝置10am -10pm、Holiday Treat換領處12nn-8pm

地點：ELEMENTS圓方金區一樓

 

Tags:#聖誕節2025#聖誕好去處2025#聖誕燈飾2025#聖誕燈飾打卡熱點#打卡熱點#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#christmasevent2025#ELEMENTS圓方
