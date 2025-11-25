歡迎回來

人生中，總有一些人，你一世不想再提起佢，也不想再見到佢，因為——眼冤！無謂舉例了。但也有些人，唔知點解，經常會想起，無論見到一支酒，又或見到一碗麵，其音容（因已離世）就會浮現腦海。
理財智慧

蔡瀾倪匡式大拜拜

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　人生中，總有一些人，你一世不想再提起佢，也不想再見到佢，因為——眼冤！無謂舉例了。

 

　　但也有些人，唔知點解，經常會想起，無論見到一支酒，又或見到一碗麵，其音容（因已離世）就會浮現腦海。

 

　　簡單，小弟晚晚無酒不歡，飲酒凡50年，最難忘的一次，就是與《今夜不設防》三俠——倪匡、黃霑、蔡瀾來次藍帶之聚——乾樽！

 

蔡瀾倪匡式大拜拜

有些人，很討厭，你會避開；但有些人，極度有趣，雖上了天堂，但仍長存腦海。

 

　　三位大哥非常值得尊敬，不單不會輕視後輩，更絕對願意提攜，知無不言，言無不盡，毫無私心（所以三人皆不宜成為政客或大機構行政人員！），對金錢更頗為輕視（但三位皆曾錢財滾滾來）。

 

　　80年代，小弟欲邀倪匡在電台節目中品評香港名女人，佢一口應承，但要求：「你帶一支藍帶來跟我共飯啦！」

 

　　當時，我只能負擔晚晚兩支啤酒，間中因交際要去到盡也只是VSOP，藍帶干邑？成900蚊支喎！但80年代末的香港，尤其娛樂圈，正值黃金年代，唱片張張賣10萬計，金牌經理人陳自強帶著「仔仔女女」，就是晚晚XO、藍帶盡灌，無酒不歡。

 

　　小弟打份政府工，當然不可如此，但為求得心中人倪匡亮聲，咬咬牙，上！

 

蔡瀾倪匡式大拜拜

這種舊版藍帶干邑，一啖入魂，我正是在80年代被倪匡「帶壞」了！

 

　　黃霑曾創作家傳戶曉的廣告——人頭馬一開，好事自然來。與三俠共飯當晚，我首次體驗——藍帶干邑一開，香氣正到發呆！嘩嘩，原來高級特醇干邑可以如此好喝，真是味蕾感覺大開。

 

　　那晚當然「一樽功成」，說得倪匡做了十多輯「倪匡講女人」環節，大受歡迎。雖然聽眾無法百分百聽到佢噏乜，但城中名女人由倪匡品評，怎不轟動？

 

蔡瀾倪匡式大拜拜

一樽藍帶之後，倪匡在電台亮聲道盡「香港名女人」，經典呀！

 

　　從那時開始，我凡喝干邑，就會想起倪匡。但無奈，日後喝的藍帶，質素拾級而下，尤其各地機場免稅店買的，完全襯不起「藍帶」這個昔日品牌。

 

　　今天，去到小弟年紀，當然月月有同輩老友上天堂。故此，毋須避忌，老友聚會也會多談及遺囑、預設醫療指示及授權書這「晚年三寶」。

 

　　我早向老婆大人申明，若我先走，請用蔡瀾及倪匡式「離世大法」。

 

　　即係點？即係去到人生後期，唔准用任何科技或儀器延續我將熄滅的生命，免除痛苦。另外，拜拜前的貓樣唔畀人見，謝絕任何人探訪。

 

　　更重要，必須化飛灰後才通知一眾友好。事後不作任何儀式，不入殯儀館，不搞追悼會，更更更重要，絕不安排瞻仰遺容。

 

　　倪匡與蔡瀾離開，就似一陣風，唔見咗就唔見咗，唔使人鞠躬，唔使人拜祭，以最瀟灑的方式離開世界。

 

蔡瀾倪匡式大拜拜

他日我「大拜拜」，也決定採用兩位高人的型式，「呼一聲」就消失，不做任何儀式，多瀟灑啊！

 

　　呢呢，小弟就要如此。所以，一諗起點樣「大拜拜」，又諗起佢兩位嘞。

