恒指昨日（24日）回彈近500點，但仍要持續升破26300點才可回復升勢。
股市動向

25200區呈支持

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　恒指昨日（24日）回彈近500點，但仍要持續升破26300點才可回復升勢。

 

　　港股昨開市即升，至下午時稍回，今日（25日）的關鍵支持在25600點水平，只要守穩，便可續升，挑戰26100至26300點水平，亦要升穿26300點，港股才可展開另浪上升。

 

　　國泰海通認為10月來港股步入調整，主因是前期漲幅已較大，以及美元流動性偏緊、美國聯儲局減息預期回落。牛市中市場調整很正常，歷史上港股短期情緒擾動下的小回調平均跌7%，流動性收緊、外生衝擊導致的大回調平均跌17%。該券商還指出，美元流動性只是短期擾動，AI浪潮未完，增量資金流入＋優質資產匯聚的港股牛市行情有望延續。

 

　　華泰證券分析港股正在進入布局區，左側投資者可以逐步建倉。近期市場波動率上升，流動性、情緒和風險偏好是主要原因。在市場波動放大的情況下，部分投資者再度擔憂轉弱的經濟數據與股市之間「背離」問題，華泰對此並不悲觀。

 

　　內地資產重估主線脈絡未變，資金尋找核心資產的訴求也未變，但估值向盈利的切換和內外資的重新平衡要求配置思路需要更加去偽存真。

 

　　港股本輪調整相對A股更早，跌幅也更深，當前位置已經開始具備性價比。

 

25200區呈支持

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

