大熊貓龍鳳胎︱加加得得15個月大增磅＋新技能解鎖，海洋公園$269起入場兩次優惠

港產大熊貓龍鳳胎最新成長報告！加加和得得已經15個月大啦，海洋公園表示兩姐弟健康成長，體重已經超過35 公斤，而且逐漸過渡至進食窩窩頭及整枝竹筍等，同時識得聽護理員「叫喚」名字前往指定地點，一對寶貝十分可愛。海洋公園即日起特別推出香港居民可享獨家「一票雙遊，雙倍享受」優惠，成人$538、小童$269入園兩次探望大熊貓，另有「二人同行」成人優惠套票優惠。

港產大熊貓龍鳳胎一天比一天強壯、精靈和好動，海洋公園最近分享可愛港產大熊貓雙胞胎的最新消息，加加和得得11月15日滿15個月大，兩姐弟健康成長，現時體重已經超過35 公斤。當大熊貓雙胞胎加加和得得聽到護理員呼喚自己名字時，會走上體重磅，相當乖巧。有時牠們還會在磅上飲奶，享受「增磅」時光。飲食方面，大熊貓寶寶進食的食物更多元化，由之前進食竹碎和紅蘿蔔絲，逐漸過渡至進食窩窩頭（蒸玉米餅）及整枝竹筍等，踏入飲食發展的一個重要里程，發佈最新相片中見得得吃窩窩頭吃得津津有味。



大熊貓雙胞胎加加（下）和得得（上）聽到護理員呼喚自己名字時會走上體重磅。有時牠們還會在磅上飲奶，享受「增磅」時光。（影片截圖）



「細佬」得得享用窩窩頭。

短片來源︰香港海洋公園

「家姐」加加和「細佬」得得開始接受基本護理訓練，包括「叫喚」訓練（recall training）。當護理員叫牠們的名字時，會鼓勵牠們前往指定地點，例如由棲息地至後勤設施。若大熊貓寶寶成功回應，護理員會以「正面獎勵」的方式給予牠們喜愛的食物，例如紅蘿蔔和竹筍。這種訓練有助牠們學習自行回到指定位置，而無需由護理員親自引領。



當護理員叫牠們的名字時，會鼓勵牠們前往指定地點，例如由棲息地至後勤設施。若大熊貓寶寶成功回應，護理員會以「正面獎勵」的方式給予牠們喜愛的食物。

短片來源︰香港海洋公園



係咪好耐未探望加加同得得呢？即日至2025 年 12 月 17 日，香港居民可享獨家優惠「一票雙遊，雙倍享受」優惠，成人票價為港幣538元，小童票價為港幣269元。一個價錢，便可自由選擇兩個日子入園探望可愛的熊貓寶寶和一班動物朋友，而海洋公園x Sanrio characters 「蔚藍海洋之旅」將於2025年12月13日萌爆啟航，六大超人氣Sanrio characters ── Hello Kitty、Cinnamoroll（玉桂狗）、My Melody、Kuromi、Pompompurin（布甸狗）及Hangyodon（水怪）齊集海洋公園，陪你全情投入濃厚熱鬧的聖誕氣氛。

此外，即日起至2026年1月4日，海洋公園特別推出「二人同行」成人優惠套票。兩位成人只需港幣915元，便可孖住暢遊園內設施，與可愛的大熊貓及其他動物好友見面，享受刺激的遊樂設施和精彩活動。AEON信用卡持卡人可享額外九折優惠（折後價：港幣824元），而微信小程序VIP用戶可享原價八折優惠（折後價：港幣861元）。

2025年12月1日至2026年1月4日期間，購買兩個或以上「海洋公園全年會籍」，不論是成人、學生或小童會籍，均可享85折優惠。成人會籍只需港幣1,173元，學生或小童會籍港幣833元；每個會籍送你總值高達港幣720元迎新禮遇！

優惠詳情https://www.oceanpark.com.hk/tc/tickets-and-offers/offers