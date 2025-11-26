歡迎回來

BNO永居或收緊：需B2英語及入息門檻，退休及低收入港人恐被邊緣化
辦公室求生術

BNO永居或收緊：需B2英語及入息門檻，退休及低收入港人恐被邊緣化

英倫出走日記
Cally
英倫出走日記

　　英國內政部上周五（21日）表示，以BN(O) 簽證移民英國的香港人仍需符合基本要求（mandatory requirements），英文需達更高的 B2 語言門檻，以及入息要求，惟後者仍待諮詢。

 

　　若政策最終落實，不但意味永居申請更「篩選性」，亦可能令部分移英港人被制度邊緣化。

 

B2英語水平：對不少人而言是分水嶺 

 

　　現時申請永居英文要求為 B1，這個水平基本能應付日常工作及生活溝通，但諮詢文件提出提升至 B2，意味申請者需要進階理解複雜英文句法，能流暢地表達意見與觀點，達到接近 A-Level（相等於香港高級程度）的語言能力。

 

　　內政部指，大部分 BN(O) 持有人已有相關能力。對年輕一代、在英國工作或學習的人而言，的確可能只需時間與努力即可達標；但對年長移民、語文基礎較弱者而言，這卻是極具挑戰性的要求。

 

　　不少初到英國的港人集中處理生活適應、工作轉型或照顧家庭，本已難抽時間系統學習語言。若突然要求達到 B2，對他們來說並非只是一張證書的問題，而是能否持續留英的重要門檻。

 

BNO永居或收緊：需B2英語及入息門檻，退休及低收入港人恐被邊緣化

 

入息門檻提高具爭議性

 

　　除了語言要求外，內政部亦建議在永居申請中加入 最低收入標準，金額原則上與英國個人免稅額掛鉤，即每年約 £12,570。雖然最終細節仍在諮詢，但方向已十分清晰：政府希望確保申請人具備自我負擔能力。

 

　　表面看來合理，但若以「個人收入」作為硬性指標，將直接令一大批移英港人成為高風險群體：

 

1.    退休人士：依靠儲蓄或香港退休金生活，未必在英國有正式收入或報稅紀錄。

2.    家庭主婦／照顧者：家庭整體財務健康，但個人沒有薪金。

3.    轉行、半工讀、低收入者：不少初到英國的港人仍在適應期，收入不穩定、工時不足。

 

　　部分移英港人形容，收緊入息要求就像把「可否留下」與「你一年的收入是多少」直接掛勾——這並非人人能控制的現實。

 

BNO永居或收緊：需B2英語及入息門檻，退休及低收入港人恐被邊緣化

 

港人社群反應兩極

 

　　新政策一出爐，港人社群反應兩極，有些人覺得新要求其實不出奇——「既然決定移民，英文好啲、搵到工、融入社會都係應該嘅。」有人甚至認為，英文不好、又沒有穩定收入的人，本來就應該花更多心力去提升自己。

 

　　然而，也有不少港人表示擔憂。並非所有移民都是年輕或專業人士，家庭主婦長期照顧家庭、退休長者承擔照顧責任、低收入者努力工作維持生計，他們同樣對家庭和社會有貢獻。若僅以收入或語言水平作為標準，將可能忽視這些人的價值。

 

　　更令部分港人感到不滿的是，英國政府收緊政策，相當於修改原先「5＋1」安排，與當初承諾有所出入，令人覺得出爾反爾。

 

仍屬諮詢：最關鍵的是「現在」

 

　　 目前所有內容仍屬諮詢建議，仍有機會修改、調整甚至擱置。一般而言，內政部會收集公眾意見後，再決定具體實施方式。

 

　　對已移英或計劃移英的港人而言，現階段最重要的是持續關注政策進展；準備語文與財務證明；留意社區團體、議員及組織的倡議與意見。政策最終如何落實仍未可知，但現階段已有準備，未來才有更多選擇。

 

Tags:#移民#移英港人#英國#BNO#永居#辦公室求生術
