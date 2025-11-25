歡迎回來

易經看世界

【易經看世界】從臨卦看特朗普的20點加沙停火方案：加沙能迎來長久和平？

lifestyle
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
KK星期二｜阿里巴巴業績前瞻｜科技指數投資回暖 科網股最新睇法係？｜小米獲雷軍斥1億元增持！
股市動向
理財智慧

KK星期二｜阿里巴巴業績前瞻｜科技指數投資回暖 科網股最新睇法係？｜小米獲雷軍斥1億元增持！

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股半日向上，當中科指亦同樣向好，而阿里巴巴(09988)即將公布業績，如何前瞻？小米(01810)半日亦飆，其公布創始人雷軍斥資1億元增持260萬股，股民們亦可跟機嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/SRfexAIuQUI?si=jzQm4Ihgl7VRK1BC

 

►把時間軸拉到01:04開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#hot talk 1點鐘#香港股票#港股#恒指#恒生指數#小米集團#01810#林嘉麒#元宇證券#百度集團#09888#嗶哩嗶哩#09626#信達生物#01801#中國旺旺#00151#津上機床中國#01651#港交所#00388#藍思科技#06613#中國工商銀行#工行#01398#03988#中行#中國銀行#阿里巴巴#09988
Add a comment ...Add a comment ...
Comment

暫無回應
