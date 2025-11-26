連續兩次談到我的「三合一退休理財方案」中的幾種投資工具，本來今次想和大家談談當中的「定息工具」，但早前我在網上看到股神巴菲特在感恩節寫給股東的一封信，除了有些感動之外，我覺得和本欄的關係十分密切，所以急不及待，今日先談談股神的「退休」計劃，下次再和大家分享「定息工具」。

我今日的標題是「股神退休了？！」，當中既有感嘆號，也有個問號。是的，以我對股神的理解，他在95歲之齡「宣布」退休，以他的個性，他是真的退休嗎？所以，我也加了一個問號。

他在給股東的的信函中表示，日後不會撰寫巴郡的年報，也不會在股東大會上長篇大論地發言，但每年仍會在感恩節向股東和他的子女寫信，分享他對巴郡的看法。

單從這一點看，股神只能夠說是減少工作，而不是完全放棄工作。他還調皮地說：「要像英國人所說的『安靜辭職」』了。」但又馬上補了一句「Sort of」，中文大概就是「算是吧」的意思。所以，股神的所謂退休，真的只有他才知道是否屬實了。

股神把自己所有成就都歸因於幸運 (AP)

股神在這封信中披露，今年底，他會正式交棒予阿貝爾(Greg Abel)，由他掌管巴郡。對此，他感到十分放心，因為阿貝爾是一個永不言倦的工作者，也是一個誠實的溝通者。他深信，巴郡只會愈來愈強大。

但到底是甚麼促使股神退休呢？原來很簡單，因為過了90歲之後，他真的感到自己老了，他自爆，偶爾會失去平衡，偶爾也會記不起別人的名字。

噢，我的天，各位老友記，我絕對相信，很多50歲至60歲的人，早就出現這些問題了，但股神竟然到了90歲後才出現這些問題，真的是有幸運女神眷顧呢！股神在信中經常提到幸運女神，因為他把自己的所有成就都歸因於自己幸運！

股神還強調，如果真的老了，就不可以再逆轉，這一切都促使他真的要退下來。不過，他已經打破他家族的長壽紀錄，之前那一位只活到92歲。

更重要的一點是，他自己這麼長壽，令到他的三個孩子都已經到了甚至過了「退休年齡」，因為他們分別已經72歲、70歲和67歲了。他不得不趁他們仍健康、頭腦仍清晰時，讓他們主導自己的慈善遺產！

表面上，巴菲特是一位熱愛投資賺錢的商人，但心底裏，他最愛的其實是慈善事業。我曾經形容，巴菲特是invest to donate，即是投資賺錢是為了捐獻。今次他把總值大約13億美元的巴郡股票捐給家族的慈善基金會，就是秉承這種大愛精神。

我很喜歡他在信中所說：「偉大的不是金錢、名氣或權力，而是善行。善良無價。而清潔女工和董事長一樣，都是人。」

他又給股東一些投資忠告：「未來巴郡會更大、更穩健，但偶爾股價會跌50%。別驚慌，美國會反彈，巴郡也會。」

剛才提到，股神認為自己是得到幸運女神眷顧，在他一生中，女神來訪了幾次。他認為，幸運女神偏好已經幸運的人，才令他有今日的成就。然而，時間之父不放過任何人，遲早它都會贏。

最後，他忠告所有上了年紀的人，每日都要小心，但仍要靠一點運氣，以避免踩到蕉皮、遇上醉駕及雷擊，或者其他意外。

各位老友記，股神這些不是投資的忠告，可能更受用呢！

