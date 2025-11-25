海港城Mahou Dokoro哈利波特主題快閃店︱聖誕樹掛飾＋保暖圍巾拖鞋＋限定商品

聖誕禮物送禮推介！Mahou Dokoro 哈利波特主題期間限定店已登陸尖沙咀海港城，Fans必買哈利波特主題座枱聖誕樹及掛飾應節，以及香港期間限定Happy Christmas 毛衣主題商品，仲有一系列Niffler 造型最新暖笠笠秋冬圍巾及毛毛拖鞋。活動期間，凡於店內單次消費滿指定金額，免費獲贈限量霍格華茲學院徽章迷你飾物盤， 數量有限，送完即止。





重點推介Happy Christmas 毛衣主題香港期間限定商品，Fans還記得故事裡Weasley太太在哈利和榮恩一起度過的第一個聖誕節，為兩人分別送上編織了名字首字母 “H” 和 “R” 的毛衣，象徵家人般的關懷和溫暖情節嗎？快閃店特別推出以哈利和榮恩為主題的聖誕毛衣圖案設計的收納小包和三 用托特包。活動期間，凡於店內單次消費滿HK$700或以上，可免費獲贈限量霍格華茲學院徽章迷你飾物盤一件 (非賣品)。 數量有限，送完即止。



限量霍格華茲學院徽章迷你飾物盤一件 (非賣品)



Happy Christmas! 收納小包$130，簡約黑色主調配搭獨特設計的毛衣主題圖案內襯，增添節日氣氛。



Happy Christmas! 三用托特包 $290，橫式多功能托特包，袋身兩面分別印上以哈利和榮恩為靈感的毛衣圖案和名字， 附有手提帶及可拆式肩帶，肩帶長度可自由調整。

想家中更有哈利波特主題聖誕氣氛，必買座枱聖誕樹，聖誕樹包含電影系列中的經典元素，例如貓頭鷹、在大禮堂上漂浮的神秘蠟燭、霍格華茲和四學院的標誌。小巧精緻的設計適合擺放在書枱或家居作裝飾，這款2025年季節限定商品與日本同步開售！希望家中每個角落都是哈利波特主題風，小小的裝飾掛件幫到你，各款以哈利波特電影系列中魔法物品如魔藥課本、Luna Lovegood的Spectrespecs、飛天掃帚Nimbus 2000、Mirror of Erised、Chocolate Frog等裝飾掛件，可以掛在聖誕樹或不同的地方作裝飾。



哈利波特主題裝飾掛件$ 130-$170



哈利波特主題座枱聖誕樹 $1500

各位Niffler（玻璃獸）的fans，今次快閃店都有不少相關產品，Niffler造型毛絨圍巾猶如Niffler緊緊地環抱著你，毛茸茸柔軟觸感加分。家中穿上一對Niffler造型設計的毛絨拖鞋，微微翹起的鼻尖和靜靜凝視的眼神超萌，有如每步與你同在，而爬行姿態的Niffler毛絨公仔夾，底部附有小夾扣，可以隨意夾在袋子、頭髮或衣服的肩膀上好可愛。



Niffler造型毛絨圍巾$290



Niffler造型保暖拖鞋$250



Niffler毛絨公仔夾$210



9 ¾月台 / Honeydukes主題圖案披肩 $390，兩款披肩分別以Hogwarts Express和Honeydukes的糖果為設計主題。





霍格華茲學院系列 波士頓包 $440，超大容量設計，配套可摺疊收納的小包，背面貼心地預留供行李箱提把用的插槽。

Weasley’s Wizard Wheezes主題系列精選商品都是送禮之選，家品控可以考慮金探子搖曳燈，只需輕輕搖擺，金探子就會亮起神秘的光芒，1分鐘後會自動熄滅，隨時輕觸即可再次亮起。金探子的翅膀角度可自由調整，底座刻有Quidditch道具箱的圖紋細節，份外具收藏價值。魔法藥水鍋造型加濕器鍋身刻有霍格華茲徽章，啓動後燈光會幻化出綠、紫、橙色的漸變效果，加上徐徐升起的迷濛霧氣，仿如置身在魔藥課堂的現場，既實用又富驚喜。



金探子搖曳燈 $950



魔法藥水鍋造型加濕器 $580



印花方巾$160



標誌吊墜耳環 $260



Weasley’s Wizard Wheezes 及Honeydukes主題 金太郎飴糖果罐$150

Mahou Dokoro x Flapper最新商品包括可愛的Niffler、學院背包主題造型AirPods Pro保護殼、霍格華茲學院徽章背包等，而Harry Potter by Jim Shore主題雕像系列以其標誌性民俗工藝風格，細膩還原角色形象和經典場景，為魔法迷帶來精緻收藏體驗，每款均以手工細節上色，無論作為陳列擺設或送禮都非常有紀念意義。

Niffler AirPods Pro 保護殼 $280

哈利波特角色主題環保袋 $230



Harry Potter by Jim Shore手繪雕像收藏家系列 $290起

Harry Potter - Mahou Dokoro 期間限定店

地址：尖沙咀海港城海運大廈地下OT G58號舖

日期：2025年11月25日至12月31日

時間：12nn-9pm

查詢：5720 9936