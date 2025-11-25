特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

在中日關係再度緊張之際，中國國家主席習近平昨天與美國總統特朗普通電話，兩人就台灣問題、經貿合作等雙邊關係議題以及烏克蘭危機和國際局勢交換了意見。中美雙方的新聞通報均傳遞出積極的訊號，顯示雙方有意在釜山峰會的基礎上進一步推動兩國關係的穩定發展。對比雙方發布的信息可以看出，中美對這次通話要達到的目的有明顯不同。

中國外交部的新聞稿重點談及台灣問題，特朗普在社交媒體上的貼文則提到管控芬太尼，並強調貿易方面的進展。可見中方希望提醒美方，兩國都有責任維護二戰之後的國際秩序，其中包括台灣回歸中國；而美方則希望提醒中方，應當盡快履行承諾，加緊購買美國大豆（特朗普鐵桿選民的重要訴求）。除了這些雙方分別強調的重點領域之外，特朗普在貼文中還披露，他將在明年4月應邀前往中國訪問，而習近平其後也會對美國進行國事訪問。

這互訪安排，應該是雙方團隊事先磋商並達成一致的，交由兩位領導人在昨天的通話中正式確認。顯而易見，特朗普對此非常滿意，所以就率先披露，讓全世界知道，他又要去中國訪問了（中方一般在訪問前一段時間才公布，不會提前一年半載就預告）。

美國總統特朗普與中國國家主席習近平在釜山峰會後，均有意進一步推動兩國關係穩定發展。(AP)

特朗普對訪問中國十分期待，這與他拒絕出席在南非約翰內斯堡舉行的G20峰會（20國集團領導人峰會）的冷淡態度形成鮮明對比，英美主流媒體稱此舉為「美國抵制G20峰會」。我覺得它既體現了美國外交政策的側重點，同時也再次顯示，特朗普身為美國總統，因個人的好惡而對外交活動選擇性參與，在一定程度上有損美國的國際地位和外交影響力，有時還令美國的官方代表在國際場合顯得尷尬。

總統參與有利實現目標

二戰結束後，美國逐漸成為超級大國，在國際舞台扮演舉足輕重的角色；在「冷戰」結束後，更是一家獨大，對國際事務有重要的發言權。回顧歷史，卡特、克林頓等美國總統在任內曾親自參與調解爭端，促成了衝突雙方的和解，為當事國民眾帶來和平與穩定。其中最著名的事件包括已故總統卡特在1978年調解埃以衝突，最終達成具有里程碑意義的《大衛營協議》。

埃及和敘利亞1973年對以色列發動「10月戰爭」，戰敗後埃及失去西奈半島的領土。卡特在1977年1月就任美國總統，他把調解埃以衝突、促成雙方簽署一份和平協議，作為美國政府外交政策的重要目標。

卡特邀請埃及總統薩達特和以色列總理貝京到位於馬里蘭州的總統度假地大衛營，讓兩人面對面舉行和談。遇到雙方談崩了，他會親自介入，了解詳情，然後分別對兩邊做說服工作。卡特準備充分，不僅提出具體建議，而且還強調一點：實現和平有利於兩國人民的福祉，自然會讓兩位當事人青史留名。

從1978年9月5日至17日的兩周內，卡特穿梭於埃以領導人之間，用美國的外交保證、軍事援助、經濟支持等各種能用的「牌」，向兩國領導人曉以利害，最終贏得他們的信任，共同促成了《大衛營協議》兩份框架文件的誕生。這12天的緊張談判，也成為美國戰後歷史上總統外交的經典佳作。在此基礎上，埃以兩國繼續談判，當具體細節出現分歧時，卡特親自飛往中東，在埃及與以色列之間推動相互諒解，並為雙方提供所需的援助，例如美國保證向以色列提供原油。雙方最終在卡特的見證下，於1979年3月26日簽署了《埃以和平協議》，埃及放棄與以色列為敵，以色列則向埃及歸還西奈半島。幾十年來雙方和平共處，卡特本人也在2002年獲得諾貝爾和平獎，評委會讚揚他「幾十年來不懈地推動和平解決國際爭端，推動民主與人權，促進經濟與社會發展」。

在卡特（中）的見證下，埃及總統薩達特（左）和以色列總理貝京（右）簽署了《埃以和平協議》。(AP)

特朗普一直想獲得諾貝爾和平獎，但他又不願付出時間與精力，不願親自調解國際爭端，除了全力支持以色列的一切軍事行動，其他國際爭端都是「別人的事」，作為「美國優先」的總統，他不願直接介入，都交給手下的官員去談判。於是，「我一就任總統就能實現烏克蘭戰爭停火」至今已成為笑話。

國務卿、財政部長、國防部長在美國政府中都掌握實權，但在重大外交問題上，都無權作出最後決定。有決定權的是總統，他可以否決下屬的建議或決定，總統的思路就是國家的意志，總統掌握的資源和動用資源的權力都是獨一無二的。因此，總統親自參與談判，可以給外國領導人構成壓力，還能為達成某種共識創造條件，這正是美國外交需要總統親自參與的原因。當年尼克遜總統希望與中國恢復交往，這就變成了美國外交政策的首要目標，事後證明他的推動是中美破冰的最關鍵因素。

「伏擊」南非總統留下芥蒂

有些時候，特朗普參與重大國際爭端的解決，但他往往受其認知所限，不能客觀理性地看待他國的過往歷史、現在所處的環境，而且不願聽取外國領導人的介紹、解釋，更不能接受對方持相反的看法。在烏克蘭總統澤連斯基2月28日訪問白宮時，他故意當著全世界的媒體，把澤連斯基教訓一頓，不僅打擊了烏克蘭人頑強抵抗的鬥志，而且不顧外交禮儀，與副總統萬斯一起羞辱外國客人，這樣的做法絕對難以令澤連斯基和烏克蘭人相信美國是可靠的支持者或中立的調停員，不可能信賴美國人或美國提出的和平方案。事實上，美國最近提出的28點和平方案也確實是一面倒照顧俄羅斯利益的方案，不僅烏克蘭無法接受，歐洲很多國家領導人都認為不能接受。

不可思議的是，2月底這一幕並未讓特朗普及其手下官員汲取教訓，避免重犯同樣的錯誤。5月21日，南非總統拉馬福薩造訪白宮，希望與特朗普商討經貿問題，爭取從美國獲得援助。他為此行做足了準備，特意帶了兩位特朗普熟悉的高爾夫名人與特朗普見面，希望讓特朗普開心。但沒想到，談到經貿關係時，特朗普突然「跑題」，批評南非對當地白人農民進行種族清洗。而且特朗普還和下屬事先設計好「橋段」，準備了他們認為是白人農民遭到迫害的錄像片段，在會晤中放給南非客人看。拉馬福薩當即告訴特朗普這不是事實，但特朗普就是聽不進去。

由於特朗普對南非總統拉馬福薩不禮貌，雙方在白宮不歡而散。(AP)

目睹這一過程的美國媒體記者事後報道說，特朗普當時變身「總導演」，讓白宮助理把橢圓形辦公室的燈光調暗一點，以方便看電視，這顯然是蓄謀已久，絕非臨時興起的隨意之舉。另有媒體報道認為，南非出生的億萬富翁、特斯拉電動車創始人馬斯克，對特朗普進行了錯誤的灌輸，兩人當時關係密切，所以特朗普堅信南非的黑人政府對白人農民實施了種族清洗。

在白宮發生的這一場災難性會晤，令特朗普與南非政府和領導人之間留下芥蒂，於是，他以南非對白人搞種族清洗為理由，很早就在社交媒體上宣布，他將不出席在約翰內斯堡舉行的G20領導人年度峰會，也不派代表前往出席。這是首次有主要國家公開抵制G20峰會，各國對美國的決定看法負面，普遍認為美國未能擔當起大國的責任，對全球治理和發展前景漠不關心。

抵制G20峰會自陷尷尬

這次約翰內斯堡峰會是多年來首次在非洲召開的G20峰會，南非作為東道主，希望讓與會的發達國家領導人看到非洲大陸的發展潛力，並為能夠成功舉辦這一盛會無比自豪。面對美國的壓力，南非決定繼續開好大會，而很多非洲國家領導人認為，美國輕視非洲的作用，不願用平等的態度對待非洲國家及其人民。

估計特朗普是為了避免與拉馬福薩握手並合照，而決定不去約翰內斯堡，但他和手下的官員可能沒有好好做功課，忘記了一個重要事實：明年的G20峰會輪到美國做主席國。按照慣例，峰會結束時，東道主領導人會將主持會議的小錘交給下一任東道主的領導人，這是很多國際組織和國際會議的慣例。由於美國公開表明不派代表出席約翰內斯堡峰會，拉馬福薩說，他將在會議結束時，身邊放一張空椅子，把小錘放到椅子上，算是完成交接。

拉馬福薩表示，和下任G20峰會東道主美國的交接儀式，將在大會結束後另行安排。(AP)

若是這樣，美國就更加丟面子了。於是美國政府又宣布，派美國駐南非大使館的臨時代辦作為美國代表出席。參加峰會的各國代表如果不是國家領導人，至少也是作為領導人特別代表的部長級官員，由於這位外交官級別太低，他只能參加一些禮節性活動，不能參與峰會的磋商討論。拉馬福薩表示，由於級別太不對等，主辦國和下任主辦國的交接儀式只能在大會結束後另行安排。如此結果，可能讓美國外交官相當尷尬，對美國的信譽和影響力無疑也是一個打擊，這又何苦呢。

