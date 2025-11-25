歡迎回來

10
一月
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱」
大型盛事 節慶活動
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱...
推介度：
10/01/2026
06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
張繼聰八年磨一劍！《金童》從爛尾邊緣重返擂台 自資六位數完成後期，為兒子樹立榜樣
電影推介
娛樂新聞
電影推介
娛樂新聞

張繼聰八年磨一劍！《金童》從爛尾邊緣重返擂台 自資六位數完成後期，為兒子樹立榜樣
娛樂

娛樂
娛樂

　　當一個拳手跌落谷底，重新站起來需要多大勇氣？香港拳擊電影《金童》給了我們答案。這部由陳維冠執導，張繼聰主演的作品，講述昔日拳王張力因衝動犯錯入獄十年，出獄後與素未謀面的兒子相遇，在親情牽引下重返擂台的故事。電影歷時八年製作，張繼聰更自資六位數完成後期，展現香港電影人的堅持。上映短短三日票房已突破200萬，張家輝更親身到場謝票，以幽默方式力撐這部充滿血汗的作品。電影透過拳擊，道出一個關於救贖、父愛與重新出發的香港故事。

 

張繼聰八年磨一劍！《金童》從爛尾邊緣重返擂台 自資六位數完成後期，為兒子樹立榜樣

張繼聰八年磨一劍！《金童》從爛尾邊緣重返擂台 自資六位數完成後期，為兒子樹立榜樣

張繼聰八年磨一劍！《金童》從爛尾邊緣重返擂台 自資六位數完成後期，為兒子樹立榜樣

 

自資六位數救回爛尾危機

 

　　張繼聰選擇拍攝《金童》，源於他對拳擊題材的熱愛和對香港電影的執著。「我一直想拍一部真正屬於香港人的拳擊電影，不只是打打殺殺，而是透過拳擊講一個有溫度的故事。」張繼聰坦言，這個關於失意拳手與兒子重逢的劇本深深打動了他，讓他看到香港人在逆境中的韌性。還有一個私人原因——他曾許下「四十歲前做影帝」的目標，這驅使他在選擇劇本時更加嚴謹，希望自己的作品能夠成為兒子的榜樣。

 

　　整個製作過程橫跨八年，當中充滿波折。張繼聰花了兩年時間操練身體，跟隨職業拳手的訓練模式，每日訓練六小時，務求以最真實的狀態演繹角色。然而，電影在後期製作時遇上資金問題，幾乎胎死腹中。「當時真係諗過放棄，但想到已經付出咁多心血，我決定自己出錢都要完成佢。」最終他自資六位數完成後期製作，才能讓《金童》順利上映。

 

　　拍攝期間，張繼聰堅持親身上陣，包括一場要用力推倒曾志偉的戲份。「志偉哥話自己武師出身，叫我唔好留手，要有真實感。」結果張繼聰在打鬥場面中真的被對手打到牙骹痛了幾日。八年後，故事終於成形。對他來說，這是一場「唔可以輸畀自己」的戰鬥。

 

張繼聰八年磨一劍！《金童》從爛尾邊緣重返擂台 自資六位數完成後期，為兒子樹立榜樣

張繼聰八年磨一劍！《金童》從爛尾邊緣重返擂台 自資六位數完成後期，為兒子樹立榜樣

 

香港拳擊片不再只講「一拳KO」

 

　　香港電影史上不乏經典拳擊作品。如，2013年的《激戰》讓張家輝憑爆肌拳手形象二度封帝，戲中金句「你行得上台，唔好怯呀」至今仍為人津津樂道。還有，2021年周國賢的《一秒拳王》、1995年郭富城主演的《浪漫風暴》、2001年古天樂與吳彥祖合演的《野獸之瞳》、2000年劉德華第一百部作品《阿虎》，每部都以不同角度詮釋拳擊精神。

 

　　而《金童》則選擇了一條更克制的路。沒有把主角推上「一拳翻生」的英雄光環，而是凝視一個曾被冠以光芒的男人，如何面對自己當年的衝動與殘局。張力（張繼聰 飾）出獄後，迎接他的不是掌聲，而是十年蒸發的親情與生活的窄縫。他重返擂台，並非要證明自己仍然站在巔峰，而是想讓兒子（劉皓嵐 飾）親眼看到：一個人即使跌得狼狽，仍能選擇再一次站直。

 

　　動作場面依然凌厲，但導演更著墨於沉默之間的張力——父子初次同桌的微妙距離、張力在人群中觀察自身位置的猶疑、拳館舊友重聚時那份藏在眼底的唏噓，都成為電影真正的推力。這些細碎的情緒層層累積，使《金童》比以往本地拳擊題材更貼近現實：沒有即時奇蹟，只有一步一步把路踏穩。

 

張繼聰八年磨一劍！《金童》從爛尾邊緣重返擂台 自資六位數完成後期，為兒子樹立榜樣

張繼聰八年磨一劍！《金童》從爛尾邊緣重返擂台 自資六位數完成後期，為兒子樹立榜樣

 

　　若《激戰》點燃鬥志，《一秒拳王》掀起衝破逆境的節奏，《金童》則像一塊重量恰到好處的石頭——沉著、紮實，提醒觀眾：真正推動人生前進的，往往不是一拳的爆發，而是敢不敢回望那個曾被自己遺下的空洞。

 

　　有趣的是，張家輝日前現身《金童》謝票場，手持張繼聰人形紙牌大爆笑料：「佢呢身肌肉係打假波！依家醫學美容好先進，一粒粒腹肌都係Botox嚟，二千六一粒，手臂免費送！」張繼聰即場回應：「用韓國料！」兩位「拳手」的互動令全場爆笑。

 

張繼聰八年磨一劍！《金童》從爛尾邊緣重返擂台 自資六位數完成後期，為兒子樹立榜樣

 

腦麻患者談情、金馬五項提名 年尾三大港產片接力上映

 

　　踏入年尾檔期，香港影壇異常熱鬧。繼《金童》打響頭炮後，三部風格迴異的港產片將陸續登場。

 

　　《像我這樣的愛情》，導演譚惠貞大膽將鏡頭對準腦性麻痺患者的愛情世界。廖子妤花三個月觀察真實患者，反覆練習每個細節；陳家樂破格剃光頭演繹純情青年。作品入圍東京國際電影節及香港亞洲電影節，張叔平更親筆設計海報字體。導演以詩意鏡頭，將沉重故事拍成充滿希望的愛情寓言。

 

張繼聰八年磨一劍！《金童》從爛尾邊緣重返擂台 自資六位數完成後期，為兒子樹立榜樣

《像我這樣的愛情》

 

　　《殺手#4》橫掃金馬獎五項提名，包括最佳視覺效果、美術設計、造型設計、動作設計及音效。導演將暴力場面拍到如跳芭蕾舞般優雅，血腥中帶詭異與幽默。影片將香港霓虹夜色與殺手孤獨感完美融合，每格畫面都如藝術品般精緻。

 

張繼聰八年磨一劍！《金童》從爛尾邊緣重返擂台 自資六位數完成後期，為兒子樹立榜樣

《殺手#4》

 

　　至於《內幕》，麥兆輝加上郭富城、吳鎮宇、任達華、方中信四大影帝。故事以慈善基金洗黑錢醜聞為主線，郭富城與吳鎮宇相隔25年再度交手，從昔日戰友變成今日對手。麥兆輝擅長在商業片框架內探討人性灰色地帶。


　　四部作品從拳擊勵志、邊緣愛情、黑色動作到犯罪懸疑，題材橫跨不同類型，為大家帶來久違的港味電影。

 

張繼聰八年磨一劍！《金童》從爛尾邊緣重返擂台 自資六位數完成後期，為兒子樹立榜樣

《內幕》

 

 電影上映詳情：

《金童》（Golden Boy） 上映日期：11月21日

《像我這樣的愛情》（Someone Like Me）上映日期：11月27日

《殺手#4》（Road to Vendetta）上映日期：12月4日

《內幕》（Under Current） 上映日期：12月6日

 

Tags:#香港電影#金童#拳擊#張繼聰#張家輝#像我這樣的愛情#殺手#4#內幕#港產片
