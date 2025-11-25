歡迎回來

聖誕好去處2025︱尖東燈飾亮燈＋麼地里燈海長廊＋AI光影匯演＋消費送菲林相機或咖啡
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

聖誕好去處2025︱尖東燈飾亮燈＋麼地里燈海長廊＋AI光影匯演＋消費送菲林相機或咖啡

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:尖沙咀中心及帝國中心

　　聖誕節睇燈飾點少得去尖東！今年尖東麼地里燈海以全新面貌登場，逾二十萬顆垂珠交織閃耀八角星星光長廊，令整條街道瞬間瀰漫著濃濃的歐陸浪漫情調。除此之外，尖沙咀中心及帝國中心的「信和光影藝術幕牆」全新沉浸式光影匯演將於11月27日亮起，只要你提交照片及寫下溫馨故事，照片的動畫形象有機會於尖沙咀中心及帝國中心的巨型光影幕牆上呈現，令今個聖誕更難忘！

 

聖誕好去處2025︱尖東燈飾亮燈＋麼地里燈海長廊＋AI光影匯演＋消費送菲林相機或咖啡

 

麼地里燈海全新面貌亮相

 

　　去尖東睇燈飾是香港人聖誕節好去處熱點之一，今年尖沙咀麼地里燈海全新燈光裝置以而許願星光長廊為設計概念，精心打造逾二十萬顆垂珠交織閃耀八角星的星海。當幻彩流光在長廊閃爍躍動，整條街道頃刻瀰漫著極致唯美的歐陸浪漫情調，充滿濃厚聖誕氛圍。
 

聖誕好去處2025︱尖東燈飾亮燈＋麼地里燈海長廊＋AI光影匯演＋消費送菲林相機或咖啡

麼地里燈海以全新面貌登場，匠心打造出一條逾二十萬顆垂珠交織閃耀八角星而成的星光長廊。
 

聖誕好去處2025︱尖東燈飾亮燈＋麼地里燈海長廊＋AI光影匯演＋消費送菲林相機或咖啡

尖東麼地里全新燈光裝置以而許願星光長廊為設計概念
 

聖誕好去處2025︱尖東燈飾亮燈＋麼地里燈海長廊＋AI光影匯演＋消費送菲林相機或咖啡

麼地里燈海全新面貌亮相
 

聖誕好去處2025︱尖東燈飾亮燈＋麼地里燈海長廊＋AI光影匯演＋消費送菲林相機或咖啡

麼地里燈海全新面貌亮相

 

　　維港對岸的銅鑼灣信和廣場以及尖沙咀中港城大廈外牆的聖誕燈飾亦同步亮起，並與麼地里燈海的許願星光主題相互呼應；元朗朗壹廣場亦會同期播出全新沉浸式光影匯演——「Windows of Wonder」，一同點綴香港的璀璨夜空。
 

聖誕好去處2025︱尖東燈飾亮燈＋麼地里燈海長廊＋AI光影匯演＋消費送菲林相機或咖啡

中港城聖誕燈飾

 

全新AI光影匯演

 

　　今年尖東燈飾另一亮點，是11月27日起尖沙咀中心及帝國中心「信和光影藝術幕牆」全新沉浸式光影匯演——「Windows of Wonder」。全新AI動畫分為三大篇章：「Love, Peace & Laughter」、「Merry Everything & Happy Always」及「Happy Holidays!」，匯演以宏偉的建築揭開故事的序幕，溫暖的燈光逐漸亮起，繽紛的花環點綴窗沿，一扇扇的窗戶如魔法般開啟，映出一個個家庭的溫馨合影，情節溫馨動人。
 

聖誕好去處2025︱尖東燈飾亮燈＋麼地里燈海長廊＋AI光影匯演＋消費送菲林相機或咖啡

動畫尾聲將以聖誕祝福作結，帶著滿滿的感動，迎接美好聖誕時刻。

 

　　活動誠邀市民及遊客上載與家人或摯愛的溫馨照片，並分享背後的真摯故事。獲選的照片透過AI動畫技術，逐步將您的真實照片化身為動畫形象，精彩呈現於信和光影藝術幕牆上，融入香港最迷人的節日風景。

 

聖誕好去處2025︱尖東燈飾亮燈＋麼地里燈海長廊＋AI光影匯演＋消費送菲林相機或咖啡

 

　　參與方式︰即日起至2025年12月5日23:59前，填寫好並提交以下表格，即有機會入選，出現於尖沙咀中心及帝國中心的全新聖誕沉浸式光影匯演，於巨型幕牆上展示，閃耀維港兩岸！

 

　　入選名單將於12月8日或之前以電郵通知。如因任何原因未能如期提交資料，將當作參加者自行放棄該參與機會名額。請提供以下資料以登記參與活動，大會保留篩選參加者之權利而不作另外通知。

 

參加表格：https://forms.cloud.microsoft/r/qfUXfkh11W

 

送一次性菲林相機或咖啡券

 

　　2025年11月27日起至2026年1月4日，顧客於尖沙咀中心或帝國中心餐飲商戶，以憑最多兩張即日電子貨幣消費單據及對應之付款存根，滿HK$800即可換領$25咖啡券兩張；滿HK$2,000即可換領Windows of Wonder 限量版單次菲林相機一部，讓您與愛人於節日記錄珍貴時刻。名額有限，先到先得，換完即止。

 

尖沙咀中心及帝國中心「Windows of Wonder」

日期：2025年11月27日起至2026年1月4日

亮燈時間：6pm-11pm

地點：信和光影藝術幕牆 - 尖沙咀中心及帝國中心外牆

 

Tags:#聖誕節2025#聖誕好去處2025#聖誕燈飾2025#聖誕燈飾打卡熱點#打卡熱點#香港周圍遊#玩樂旅遊#christmasevent2025#玩樂旅遊熱話#尖沙咀#尖東#尖沙咀中心#帝國中心
