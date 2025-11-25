歡迎回來

聖誕甜品2025｜半島酒店 x miffy 聖誕甜品：超可愛miffy／boris造型蛋糕、馬卡龍、朱古力火鍋、黑森林芭菲
美食情報

聖誕甜品2025｜半島酒店 x miffy 聖誕甜品：超可愛miffy／boris造型蛋糕、馬卡龍、朱古力火鍋、黑森林芭菲

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:Katty Wu、半島精品店及咖啡廳

　　半島精品店及咖啡廳早前推出了一系列的miffy甜品，大受歡迎，周末的booking很快就full，不少要上班的miffy fans都吃不到（包括我！）。半島應該聽到粉絲的訴求，推出多款全新的miffy甜品，包括朱古力火鍋、黑森林芭菲、馬卡龍、miffy及boris（miffy的熊仔朋友）造型蛋糕。記者早前出席活動時有機會率先吃了最可愛的miffy及boris蛋糕，即刻跟大家分享試食報告！

 

　　全新的「miffy節日甜品系列」以朱古力為主題，亮點當然是立體造型的miffy及boris蛋糕，miffy是椰子熱情果口味，boris則是榛子朱古力口味，miffy及boris都圍上紅色的頸巾，很有聖誕氣氛！兔兔那麼可愛，怎麼可以吃兔兔？

 

聖誕甜品2025｜半島酒店 x miffy 聖誕甜品：超可愛miffy／boris造型蛋糕、馬卡龍、朱古力火鍋、黑森林芭菲

boris榛子朱古力糕點、miffy椰子熱情果糕點 各$128（攝影：Katty）

 

聖誕甜品2025｜半島酒店 x miffy 聖誕甜品：超可愛miffy／boris造型蛋糕、馬卡龍、朱古力火鍋、黑森林芭菲

miffy fans記得準備自己的miffy去打卡！（攝影：Katty）

 

　　不過，想吃蛋糕的話，總要「落手」！我選擇了在miffy兩隻耳仔中間落刀（因為比較容易切），分開了左右兩邊，雖然有點殘忍，但可以清楚看到白朱古力外殼入面包著一層又一層的椰子忌廉、熱情果啫喱、蛋糕、朱古力忌廉等等，熱情果的酸甜味，令蛋糕不會太腬，整體感覺非常清新。如果是朱古力控，應該選擇boris，入面是榛子香滑的朱古力慕絲及朱古力脆脆，味道及口感都比較豐富。

 

聖誕甜品2025｜半島酒店 x miffy 聖誕甜品：超可愛miffy／boris造型蛋糕、馬卡龍、朱古力火鍋、黑森林芭菲

miffy的橫切面！耳仔不是一大塊硬繃繃的朱古力，而是又薄又脆的朱古力包著忌廉，有點驚喜！（攝影：Katty）

 

聖誕甜品2025｜半島酒店 x miffy 聖誕甜品：超可愛miffy／boris造型蛋糕、馬卡龍、朱古力火鍋、黑森林芭菲

雖然我不是boris的fans，但卻是朱古力控，我會覺得boris比miffy好吃！不過，想打卡，就一定會點兩款！（攝影：Katty）

 

　　除了這兩款蛋糕，咖啡廳還推出了多款miffy甜品及飲品，包括miffy與boris朱古力火鍋、miffy或boris黑森林芭菲、miffy或boris熱榛子朱古力，以及miffy咖啡。不過，如果是miffy的fans，我會建議大家點「miffy 甜蜜體驗-節日限定」，包括兩杯miffy或boris黑森林芭菲、miffy椰子熱情果糕點、boris榛子朱古力糕點、兩件自選英式烘餅及兩杯miffy咖啡。但記得，必須必須必須盡快訂位，因為座位有限，很搶手！

 

聖誕甜品2025｜半島酒店 x miffy 聖誕甜品：超可愛miffy／boris造型蛋糕、馬卡龍、朱古力火鍋、黑森林芭菲

miffy與boris朱古力火鍋（兩位用） $388

miffy或boris黑森林芭菲 $148

miffy或boris熱榛子朱古力 $98

miffy椰子熱情果糕點 $128

boris榛子朱古力糕點 $128

miffy咖啡（熱）$80

 

聖誕甜品2025｜半島酒店 x miffy 聖誕甜品：超可愛miffy／boris造型蛋糕、馬卡龍、朱古力火鍋、黑森林芭菲

「miffy 甜蜜體驗-節日限定」 $788（兩人份）

 

聖誕甜品2025｜半島酒店 x miffy 聖誕甜品：超可愛miffy／boris造型蛋糕、馬卡龍、朱古力火鍋、黑森林芭菲

黑森林芭菲上的miffy、boris馬卡龍，非常可愛，但暫時未見可以獨立買！（攝影：Katty）

 

聖誕甜品2025｜半島酒店 x miffy 聖誕甜品：超可愛miffy／boris造型蛋糕、馬卡龍、朱古力火鍋、黑森林芭菲

Fans記得於咖啡廳外跟半島小熊及miffy打卡！（攝影：Katty）


　　除了「堂食」，兩款miffy及boris造型蛋糕均可以於半島精品店的網店訂購，另外還有miffy或boris黑森林蛋糕，開聖誕party最適合！

 

聖誕甜品2025｜半島酒店 x miffy 聖誕甜品：超可愛miffy／boris造型蛋糕、馬卡龍、朱古力火鍋、黑森林芭菲

miffy或boris黑森林蛋糕 $728（19cm/ 1kg）

boris榛子朱古力糕點 $128

miffy椰子熱情果糕點 $128


半島精品店與咖啡廳

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場地庫

電話：2696 6969

營業時間：10am-7pm

網店：https://www.peninsulaboutique.com/hk/zh/

 

Tags:#甜品#半島酒店#朱古力火鍋#美食情報#Food News#christmasfoodguide2025#聖誕節2025#聖誕甜品2025#聖誕蛋糕2025#christmas2025#半島精品店與咖啡廳#Miffy#miffy蛋糕#尖沙咀美食#芭菲
