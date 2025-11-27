歡迎回來

lifestyle
九運投資心法︱先避險後保值再增值，切戒「贏咗唔走、輸咗死守」致勝關鍵
風水玄學

九運投資心法︱先避險後保值再增值，切戒「贏咗唔走、輸咗死守」致勝關鍵

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　九運（2024-2043）火運期間金融巿場的動盪，就如火焰的掩映突變，忽然飊升、驟然下降，殺你一個措手不及，懂得玩這遊戲的，在起伏中暴富；仍然守著舊規律的，在顛簸中（財富）暴斃。

 

　　際此火速年代，投資手法要快而準；投資心法要穩而妥。這看來似乎不可能的秒殺絶技，原來是可以掌握的，關鍵是自律＋技巧＋運氣。

 

　　運氣並非指賭博押注時手風大順，而是指遇到高手肯悉心教授有效的方法。基本原則是及時套利、保本為上、安全第一。

 

　　這並非紙上談兵。最近我幸運報讀了Tom sir的課程。在此聲明，他絶對不需要我推介，因為他的實體課程推出不夠一天就爆滿了，而且他出書和授課的收入絶大部分都捐了給慈善機構。

 

　　以下是我對他心法的體會：

 

　　1. 快：股海瞬間息萬變，尤其是近年美股有大量AI高頻交易，每秒可做10萬個order，加上特朗普四圍點火，股海震盪加劇，所以股民應變要快。

 

　　2. 準：Tom sir有個自創的訊號系統，例如「大飛」、「預示長升」、「滑梯」即大跌、「炮台」即橫行等待爆邊。但行動與否，不只看有無訊號、也看有無力度。因為可能是技術陷阱。

 

　　3. 嬴：

　　　　a) 沽出不要用平均價，這樣很難追、很難嬴。

　　　　b) 嬴了股票，不要立刻買另一隻，因為會心紅，影響判斷。

　　　　c) 股票不升不跌都算輸，因為輸了時間和資金流動性，除非是高息股。

　　　　d) 股價升了若見回落訊號，要沽一半，袋錢落袋。

　　　　e) 止賺後股價仍升，不要覺得「唔抵」，股票要賣了賺了才算嬴。

 

　　4. 狠：止蝕要果斷，無謂攪到「贏咗唔走、輸咗死守」，要嚴格stop loss，否則影響心情、兼無彈藥「復仇」。

 

　　5. 抖：若輸了錢，抖一抖，隔一、兩日才再入巿，以保頭腦清晰。

 

　　6. 離：抽離，要嚴守紀律，買賣不帶情緒。就算是藍籌，也不要談戀愛，因為藍籌在十年中只有三年升，我們應該捕捉升浪。

 

　　7.定：心定才能思路清晰、升市有貨揸、跌市有錢買，這樣提升時套利開心，跌時有機入市，也開心。

 

　　8.捐：賺了錢要捐，例如利潤的十分之一，長捐長賺。

 

　　九運屬離掛，火旺，火運中多突變，閃崩、秒漲，投資也要火速，虧了狠心止蝕，贏了敢於套利。有進賑記緊要益人，像火一樣溫暖心，也像火一樣燃亮自己的錢途。

 

Tags:#風水玄學#九運#投資#股票
